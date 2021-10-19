اسباب التراجع الشيعي في العراق؛ ماقل..ودل

عباس الزيدي ||

1_ حب الأنا والانكفاء على الذات وتغليب المصالح الحزبية والشخصية على المصالح العامة والمصرية

2_ التنانفس غير المشروع واعتماد لفة التقسيط

3_ غياب الرؤيا الواضحة والاستراتيجية الموحدة والاعتماد على ردود الأفعال الفردية دون الإطار العام الجمعي في الأزمات وغيرها من المواقف

4_ أعتماد استراتيجية التنازل للمكونات الأخرى لغرض الفوز الفردي للاحزاب على حساب استحقاقات الشيعة اجمالا

5_ المحسوبية والمحسوبية ونفاذ، الوصولين وهل الملق والنفاق النفعيين من اهل الفساد والمفسدين وايعاد الطاقات والمخلصين

5_ عدم ردم الثغرات والفجوات وترحيل الأزمات مما ساهم في اختراق الأحزاب الشيعية وزرع الضعف والوهن في عموم القرار الشيعي

6 _ اهمال التعبئة التنظيمية الجادة لعامة القواعد الشعبية وترسيخ الطبقية السياسية وضعف الخطاب والاعلام النوعي

7_ الترهل والضعف في الأداء التشريعي والتنفيذي

8_ التهاون في الجرائم التي حصلت بحق المكون الشيعي مما ساهم في زرع الاحباط عند جمهور الشيعة وتشجيع الآخرين على الاستمرار بالمزيد من الجرائم وسلب الحقوق

والقادم أسوء مالم يتداركوا انفسهم