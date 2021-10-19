اسباب التراجع الشيعي في العراق؛ ماقل..ودل

عباس الزيدي ||
1_ حب الأنا والانكفاء على الذات وتغليب المصالح الحزبية والشخصية على المصالح العامة والمصرية
2_ التنانفس غير المشروع واعتماد لفة التقسيط
3_ غياب الرؤيا الواضحة والاستراتيجية الموحدة والاعتماد على ردود الأفعال الفردية دون الإطار العام الجمعي في الأزمات وغيرها من المواقف
4_ أعتماد استراتيجية التنازل للمكونات الأخرى لغرض الفوز الفردي للاحزاب على حساب استحقاقات الشيعة اجمالا
5_ المحسوبية والمحسوبية ونفاذ، الوصولين وهل الملق والنفاق النفعيين من اهل الفساد والمفسدين وايعاد الطاقات والمخلصين
5_ عدم ردم الثغرات والفجوات وترحيل الأزمات مما ساهم في اختراق الأحزاب الشيعية وزرع الضعف والوهن في عموم القرار الشيعي
6 _ اهمال التعبئة التنظيمية الجادة لعامة القواعد الشعبية وترسيخ الطبقية السياسية وضعف الخطاب والاعلام النوعي
7_ الترهل والضعف في الأداء التشريعي والتنفيذي
8_ التهاون في الجرائم التي حصلت بحق المكون الشيعي مما ساهم في زرع الاحباط عند جمهور الشيعة وتشجيع الآخرين على الاستمرار بالمزيد من الجرائم وسلب الحقوق
والقادم أسوء مالم يتداركوا انفسهم
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