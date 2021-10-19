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اسباب التراجع الشيعي في العراق؛ ماقل..ودل

78 2021-10-19

 

عباس الزيدي  ||

 

1_ حب الأنا والانكفاء على الذات وتغليب المصالح الحزبية والشخصية على المصالح العامة والمصرية

2_ التنانفس غير المشروع  واعتماد لفة التقسيط

3_ غياب الرؤيا الواضحة والاستراتيجية الموحدة والاعتماد على ردود الأفعال  الفردية  دون الإطار العام  الجمعي  في الأزمات  وغيرها  من المواقف

4_ أعتماد استراتيجية التنازل للمكونات الأخرى لغرض الفوز الفردي للاحزاب على حساب استحقاقات  الشيعة اجمالا

5_ المحسوبية والمحسوبية  ونفاذ، الوصولين وهل الملق والنفاق  النفعيين  من اهل  الفساد والمفسدين  وايعاد الطاقات  والمخلصين

5_ عدم ردم الثغرات والفجوات وترحيل الأزمات  مما ساهم في اختراق الأحزاب الشيعية وزرع  الضعف والوهن في عموم القرار الشيعي

6 _ اهمال التعبئة التنظيمية الجادة لعامة القواعد الشعبية وترسيخ الطبقية السياسية  وضعف الخطاب  والاعلام  النوعي

7_ الترهل  والضعف في الأداء  التشريعي والتنفيذي

8_ التهاون في الجرائم التي حصلت بحق المكون الشيعي  مما ساهم  في زرع  الاحباط عند جمهور  الشيعة وتشجيع  الآخرين على  الاستمرار  بالمزيد من الجرائم  وسلب الحقوق 

والقادم أسوء  مالم يتداركوا  انفسهم

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