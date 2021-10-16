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تعالوا الى كلمة سواء..!  


 

د. عائد الهلالي  ||

 

بعد شد وجذب واتهامات متبادلة وتراشقات اعلامية وصلت الى حد الضرب تحت الحزام نتيجة الفوضى التي خلفتها قرارات المفوضية العليا المستقلة كما يسمونها للانتخابات.

 والسبب الرئيسي في ذلك هو حداثة طاقمها والذي وعلى ما يبدو لم يكن يمتلك المهنية في ادارة هذا الملف مما تسبب بتصعيد غير مسبوق بين الكتل الشيعية كافة وقد لوح البعض بالذهاب بعيدا جدا من اجل ان لا تمرر هذه النتائج لان عواقبها سوف تكون وخيمة جدا ممكن ان تطال المكون الشيعي برمته.

 فالنتائج كانت تحتوي على هوة كبيرة جدا بين الكتل والفرقاء السياسيين في عدد المقاعد الاي حصلوا عليها ولانها فضيحة من العيار الثقيل جدا ولان دماء الشهداء هي درع الوطن والدين والمذهب كانت اليات عمل المفوضية في هذه المرة اداة في ادانتها لانها منحت اشرطة لمراقبة الكيانات السياسية.

 وقد كانت الارقام المعلنة في الاشرطة لاتتطابق مع ما اعلنته المفوضية مما جعلها في حرج غير مسبوق فخرج المرشحين والكتل والاحزاب منددين بهذا الفعل المشين ومطالبين بحقوقهم وقد تصاعدت حدت التوارات ونزل البعض الى الشارع معتصما من اجل ارجاع حقهم نجد.

 وعلى حين غرة تنسحب المفوضية وتعلن ان ما تم الاعلان عنه من نتائج اولية ويبدوا ان بدل كل ضيف كرامة وكرامة الضيف الامريكي تختلف عن الاخ وابن العم فالرجل قدم من مكان بعيد ولكل قادم كرامة بدأت سحب الازمة بالانحسار وتراجع البعض عن مواقفهم وتحولت لغة الخطاب الى اقل حدة بل وظهرت بشكل مغاير تماما تتحدث عن سلامة الوطن والمكون قبل الفوز والحصص وعدد المقاعد.

 فكانت النبرة تنخفض شيء فشيء للترجم الى بيان من قبل الامين العام لحزب الدعوة السيد نوري المالكي تحدث فيه وشدد على عدم الانجرار خلف الفتنة بل وبارك للفائزين ومن اجل ارضاء جمهوره اكد على اخذ الحقوق بالطرق القانونية والسلمية ليقابل هذا البيان لتغريدة من صالح العراقي اكثر نعومة لا بل هي طوق النجاة الذي سوف ينقذ العملية السياسية من خلال الحديث عن تأريخ حزب الدعوة ونضالهم.

 وهذا يعني ان هنالك تقارب يتجاوز كل الخطوط الحمراء من اجل وحدة وسلامة المكون الشيعي وسلامة وامن العراق .

 لقد اظهرت نتائج الانتخابات بكل صورها ان كانت حقيقية او مزيفة فأن الكتل بشكل ادق لم تمثل مكوناتها بالصورة المثلى وعلية فلا توجد ابوية لجهة معينة من المكونات والكتل والاحزاب والرموز الشيعية على المكون، وذلك بسبب الاداء الضعيف بل الركيك جدا خلال الحقبة الماضية.

 ومن هنا عندما تدرك حقيقة انك لاتمثل الجميع فمن غير المعقول ان تستخف بصوت الاغلبية واذهب بهم الى محرقة لا تبقي ولا تذر ومن هنا ان نحكم العقل في التعاطي مع هكذا ظروف واحداث ونتعامل معها بحنكة وعقل على اقل تقدير من اجل تصحيح وترميم العلاقة مع الجمهور الذي فقد الأمل بهذه الاحزاب وبالاخص تلك التي كانت مشاركة منذ ٢٠٠٣ والى اليوم والتي فقدت الكثير من جماهيره لقد كانت السمة التي اتسم بها  اداء هذه الاحزاب هو المحاصصة والفئوية الضيقة .

 اننا اليوم بدأنا نسمع صوت العقل بعد ان علا صوت السلاح قبل ايام وهذا يدلل على اننا وبفضل الله وحكمة العقلاء سوف نذهب إلى تشكيل حكومة بوقت قصير كذلك سوف يتسم ادائها بشكل مهني اكثر لان التقارب بين المكونات ممكن ان يؤسس لعهد جديد من التفاهمات السياسية لربما تكون قادرة على مغادرة الحقبة الماضية وتعلن عن نفسها بشكل امثل من خلال ما سوف تقدمة في قادم الأيام  ننتظر  وندعوا للجميع بالموافقة والسداد وسحب البساط من تحت اقدام المراهنين على أشعال فتنة شيعية لاتصدقي ولا تذر لاقدر الله . 

 حمى الله العراق واهله الطيبين من كل سوء.

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