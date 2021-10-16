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عراب المصالحة بين الصدر والمالكي..من سيكون؟!


 

عبد الرحمن المالكي ||

 

حالة من التخوف والتوتر تطرأ عن المجتمع العراقي فيمن يشكل الحكومة و هل ستكون هنالك معارضة من قبل اطراف سياسية وهل سيحصل هنالك توافق ام تناحر ؟

كل تلك التوقعات تستوجب ان يوجد شخص قادر على التقريب بين الاطراف الموجودة فمن سيكون ؟ و هل له تجربةٌ سابقة ؟ ومن هي الجهة التي تقف خلفه ؟

لطالما كانت توجهات وتحركات الشيخ سامي المسعودي ايجابية في لم الشمل و التقريب بين الفصائل و الخصوم السياسيين كما حصل بعد انتهاء عمليات تحرير الموصل من زيارة عدة شخصيات بارزة في المشهد العراقي وهذا الدور ايجابي يستفيد منه حتى الشعب العراقي في الابتعاد عن التناحر والخلافات التي سوف تحصل عبر فتن العدو الذي يحاول بث الانقسامات والتفرقة وفق مبدا ( فرق تَسد ) .

الشيخ المسعودي وتحركاته الفعالة تبين من يقف من وراءها الا وهي الغطاء الديني المرجعي الذي يتبعه الشيخ ويرجع اليه ويقتدي به .

تلك المرجعية الرسالية العاملة سعت وبكل جدارة في التقريب و التوافق بين الاطراف الموجودة على الساحة لمقبوليها عند الاطراف الموجودة و لقربها وعلاقتها معهم سواء كانت سياسية او دينية .

المنشور الاخير للشيخ المسعودي يبين ان هنالك تحرك وسعي الى لقاء مرتقب بين  المالكي و الصدر وهذا اللقاء يمكن ان يحل الخلافات السياسية وما يريده العدو في اشغال الساحة العراقية لتمرير خططهم الخبيثة و عدم الاستقرار .

وبكل الاحوال ان حل تلك المشكلة يعتبر المستفيد الاول والاخير هو الشعب العراقي الذي عانى الويلات عبر عشرات السنوات السابقة .

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