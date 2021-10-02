المقالات

الحشد الشعبي في ضوء البيان الأخير لمرجعية السيد الحائري


 

د.محمد العبادي ||

 

لم أعرف شعباً عمل الاستعمار الغربي وأدواته على سلخه من قيمه الثقافية كما عمل على الشعب العراقي ؛ فقد عملوا على تهيئة الأدوات والوسائل اللازمة وربطوه بها من خلال فتح آلاف القنوات الإعلامية والإلكترونية، ثم فتحوا الباب أمام السيل العرمرم ليجرف من امامه  القيم والأعراف الاجتماعية والدينية ، ثم فتحوا باباً ذا عذاب أليم من العنصرية والطائفية والإرهاب ، وتركوا للفساد واصحابه ان ينهشوا بانيابهم باقي الجسد العراقي .

لقد عمل الاستعمار الجديد الذي يلبس ثوب الديمقراطية على زرع بذور  الجهل والفتنة والإرهاب ليحصد ثماره في نشر الفوضى والقتل والإرهاب، لكن العراق لم يكن عديماً ؛بل خرج منه مئات الألوف ليدافعوا عن عزته واستقلاله وكرامته ؛ وكان الحشد الشعبي ولازال وسيبقى هو المضحي الأول في الذود عن حياضه .

لقد عرف الاستعمار الجديد ان نقطة الارتكاز في صمود العراق أمام الجموع الإرهابية التي دفعوا بها لاحتلال ارضه هو الحشد الشعبي فحرك ادواته في الداخل والخارج ليستهدفوه (يبغونكم الفتنة) ،واطلقوا بالونات  الاشاعات حول الحشد وحول قادته ورموزه وصدقها بعضنا( وفيكم سماعون لهم) .

ان المرجع الحائري الحسيني دقيق جداً في تشخيص العدو من الصديق ، وعلى وعي  كامل بسيناريو مسلسل الشائعات واخراجه من قبل الامريكان وحلفائهم ،ولأجل ذلك دعا إلى(إيصال المؤمنين  الأكفاء إلى البرلمان ..ممن يعرفون بسيرتهم الحسنة بين الناس والبعيدين عن تأثيرات المستكبرين).

مؤسف جداً أن تجد  الشائعات حول الحشد الشعبي صدوراً موغرة تعيش على سقطات الآخرين وتتدين بها.

مؤسف جداً أن يتلهى أشباه الرجال وأولئك الذين هموا بالفرار بالشبهات المغرضة .

ان المؤمن الواعي لا يمكن خداعه بشعارات براقة، ولا يمكن أن تستميله الضحكات البلاستيكية المبتذلة ، وان المؤمن الصادق والشجاع هو الذي لم يبدل تبديلاً ،ويصعب التأثير عليه من قبل القوى الصهيوامريكية وأدواتهما .

لقد وضع السيد الحائري النقاط فوق الحروف وتحتها في ( تحريم إعطاء الصوت  والتأييد لكل من يدعوا لبقاء قوات الإحتلال[الامريكي]على  أرض العراق ) وأيضاً حرم  انتخاب مَن لايدعوا إلى اخراجها أو يلوذ بالصمت من ذلك.

هناك نقطة جديرة بالتقدير وهي ان المرجع الحائري كان واضحاً ومباشراً في تأييده للحشد الشعبي ، وحرم انتخاب من يعادي الحشد أو يدعوا الى دمجه ،وهو يعرف ان تلك الدعوات الشيطانية انطلقت أولاً من العواصم الغربية ، ثم ترددت اصدائها في دول التطويع والتطبيع العربي، ثم بعد ذلك وجدت مستقرها عند بعض أبناء جلدتنا، وأيضاً هو يعرف ان تلك الدعوات والصيحات تلبي رغبات الأعداء وتغذي أغراضهم الخبيثة في مشروعهم التشطيري للعراق والمنطقة.

ان الحشد الشعبي الذي قدّم قوافل الشهداء لا يمكن أن يكون إلا مع مصالح الشعب ، وأن الأعداء الذين دفعوا بالإرهاب إلى ساحتنا لا يمكن أن يكونوا مع وحدتنا ومصالحنا ولا يمكن لهم ان يصبروا على حشدنا الذي يضم مختلف اطيافنا .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قراءات استشرافية في الانتخابات العراقية وما بعدها 
ماذا يريد الفتح للعراقيين؟!
سأنتخب الظهير السياسي 
الحشد الشعبي في ضوء البيان الأخير لمرجعية السيد الحائري
استخبارات ومليارات للتسليح ورشاوى للاعلام
الحشد، وضبط نهاياته الوظيفية.
موضوع الانتخابات ! وچفصات في بطون الاموات !!
ظاهرة ازدراء اللهجات..
الوحدة الإسلامية بنظرة القلوب الى القلب الجامع ..
الواقعية السمة الرئيسية في برنامج الفتح
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك