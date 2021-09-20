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بين التميمي وخشان ..نحن البنك الوطني 


 

احمد خالد الكعبي ||

 

ماجدة التميمي بالفيديو الذي اشتهر تضحك على البروليتاريا الرثة لانها لا تستطيع ان تضحك على الطبقة الوسطى ، بينما باسم خشان وفريقه يحاول الضحك على الطبقة الوسطى بأن يقدم نفسه عدوا للبروليتاريا الرثة ، بالنتيجة فأن لا التميمي ولا خشان سيستطيعان ان يضحكا علينا نحن النخبويون العقائديون المقاومون ابناء الطبقة الوسطى الشيعية الناهضة والتي ترفض احلام ماجدة التميمي بإنشاء دكتاتورية جديدة لكن مزركشة.. وفي نفس الوقت لن نسمح لخشان أن يجعل من الشبهة بديلا للمدري شنهي ..

الأولى بهما أن يضحكا على بعضهما البعض كونهما لا يعدوان ان يكونا باحثين عن قشرة السلطة ومنافعها والتي لن نعطيها لهما .. ولهما هنا جمع : فهما في النهاية ذئب .

ونحن لم نعد قطيع ماشية ..

نحن ضمان الوطن الحر ..

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