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ما مدى شرعية تمسك مؤيد اللامي بمنصب النقيب ؟!


 

عبدالحسين عبد الرزاق ||

 

·        تأملات في قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩

      الجزء الاول

في البدء اود ان اشير الجميع وسواء كانوا صحفيين او غير صحفيين الى ان ظاهرة تمسك مؤيد اللامي بمنصب نقيب الصحفيين  وعلى فترة  جاوزت الاثنى عشر عاما تمثل ظاهرة غير مسبوقة وخطيرة في آن واحد.

فاما كونها غير مسبوقة فذلك لان احدا من النقباء الذين تعاقبوا على زعامة النقابة بأستثناء المقبور عدي صدام  حسين لم يعرف عنهم انهم تمسكوا بمناصبهم لمدة اطول من المدة اللتي حددها قانون نقابة الصحفيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ وذلك في المادة ١٢ منه اللتي نصت على مايلي:

أ- الهيئة العامة اعلى سلطة في النقابة وتظم جميع الصحفيين العاملين المنتمين الى النقابة الذين اوفوا بجميع التزاماتهم بموجب هذا القانون وتجتمع بدعوة من النقيب او المجلس اجتماعا عاما اعتياديا في الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني كل سنتين ( انتهى ).

ب- ان مؤيد اللامي الذي جعل من الدورة الانتخابية ثلاث سنوات جريا على ماكان عدي صدام حسين قد اختطه من طريق غير طريق القانون ومعارض له معارضة استبدادية اراد باصراره على السير على خطى  المقبور عدي ان يحيي سنة من سنن البعث الصدامي الغاشم وان يعيد الى الاذهان (فكرة ان القانون هو شيء مطاطي ان شئنا اطلناه وان اردنا العكس قصرناه ) هذه الفكرة اللتي عبر عنها الطاغية صدام حسين وبهذه العبارة السمجة نجد اليوم صداها في جميع تصرفات مؤيد اللامي وفي مقدمتها التمسك بالمنصب على الرغم من انف القوانين اللتي لاتجيز له ذلك.

وخلاصة القول مما تقدم فأن ظاهرة التمسك بالمنصب لفترة طويلة جدا انما هي من بنات افكار وممارسات البعث الصدامي الذي ظل يحكم العراق  لاكثر من ٣٥ عاما وكان من الممكن ان يظل لمدة اطول لولا الاحتلال الامريكي الذي وضع حدا للاستحواذ على السلطة والاستئثار بها.

ومن هنا نخلص الى القول بأن هذه الظاهرة تمثل مظهرا من مظاهر الدكتاتورية اللتي كان من المفروض ان تطوى صحائفها جميعا وان ترمى في مزابل التاريخ لتقوم على انقاض نظامها دولة الحرية المطلقة .

اما خطورتها فتتمثل في انها تمثل او تشكل احدى عمليات تجميد العقول والطاقات والمبادرات والطموحات في تغيير كل ما كان قد ثبت قصوره عن اللحاق بركب التطور والتقدم في كل المجالات وعلى جميع المستويات.

وبالنظر الى واقع نقابة الصحفيين اليوم نجد انها اي النقابة الاكثر تخلفا بين النقابات العربية والعالمية فهي النقابة الوحيدة اللتي لاتعرف ماهو التغيير الجذري الذي طرأ على مفاهيم العمل الصحفي والاعلامي في العالم.

وقد.عبر قانون التعديل الرابع عن هذا التخلف الفكري والجمود الصنمي ازاء مايشهده العالم من تطور كبير فبعد عشر سنوات من تولي مؤيد اللامي لمنصب نقيب الصحفيين لم تتمكن هذه النقابة ان تتوصل الى تشريع قانون يستجيب  لما تتطلبه الحياة الصحفية الجديدة من فكر مهني عميق يستطيع مجاراة التطور الحاصل في العالم .

·        التعديل الرابع اخفق في ان يستعيد ولاية راحلة!

ان قانون التعديل الرابع ليس بقانون وهو  في النهاية لا يعدو عن كونه استجابة مدفوعة الثمن لرغبة مؤيد اللامي في ان يبقى جالسا على عرش النقابة مدى الحياة.

نعم هي استجابة مدفوعة الثمن لهذه الرغبة الدكتاتورية فقد كان هناك من ساعده على تمريرها وبوقاحة بالغة وعلى غفلة من جميع الصحفيين لتصبح قانونا يسند مزاعمه  بشرعية مطعون بنزاهتها على ان هذا القانون وعلى الرغم من انه وكما قلت انفا كان استجابة مدفوعة الثمن لرغبة في نفس مسكونة بمفاهيم البعث الصدامي عن  السلطة وكيف يكون الاحتفاظ بها مدى الحياة فأنه اي القانون لم يسعف مؤيد اللامي ولم يبلغه مراده فقد فات النواب في لجنة الثقافة والاعلام النيابية ان يضمنوا القانون المزعوم ولو عبارة واحدة صريحة او ضمنية تدل على سريانه بأثر رجعي وبذلك لم يعد.لمؤيد اللامي سند من هذا القانون يحتح به على الناس.

·        أين خالف عبدالستار البيرقدار القانون؟!

ان المادة ١١٥ اللتي انهت المدة القانونية لحكم مؤيد والى الابد في ٢٠١٤/٧/١٥ لم تسمح له ولو لساعة واحدة ان يبقى على رأس النقابة بعد ذلك التاريخ وان الفراغ الزمني مابين ٢٠١٤ و٢٠١٧ حيث صدر قانون التعديل الرابع قد الغى كل حق لمؤيد في ان يرشح للانتخابات اللتي جرت  في ٢٠١٧ واللتي اشرف عليها مدير المكتب الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار الذي خالف القانون في موضعين:

الاول وهو ان عمله في مجلس القضاء انما هو عمل اعلامي وليس قضائي ولهذا يكون اشرافه على الانتخابات مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة ١٣ وفي  الفقرة أ منها واللتي جاء فيها :

 انتخاب النقيب ونائبي النقيب ومجلس النقابة باشراف حاكم البداءة للمنطقة اللتي يجري فيها الانتخاب.

اما الموضع الثاني فهو سماحه لمؤيد بالترشيح لمنصب النقيب على الرغم من سقوط حقه القانوني في ذلك.

وكان على الادعاء العام ان يلتفت الى هذه المخالفات و يستند اليها كحجج قانونية في الطعن بشرعية الانتخابات كلها الا ان الادعاء العام لم يفعل ذلك كما ان احدا من الصحفيين لم يعرف ان اية مخالفة ومهما كانت بسيطة تعتبر من مبطلات الشرعية وموجبة لاعادة الانتخابات مرة اخرى

 

 تابعونا في الجزء الثاني

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