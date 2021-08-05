المقالات

مرجعيات (وهمية) تتملق في السعودية..


 

جمعة العطواني ||

 

عُقِدَ في السعودية مؤتمر بإسم ( المرجعيات العراقية)، لتوحيد الكلمة ونبذ الطائفية، بغض النظر عن نوايا بعض الحاضرين ومدى اخلاصهم لكننا نسجل بعض الملاحظات منها :

١- ان مصطلح المرجعيات العراقية ( الدينية ) ينصرف الى مراجع الافتاء في الامة الاسلامية ، وفي العراق ينصرف الى مراجع الدين المعروفين في النجف الاشرف .

اما في الاوساط السنية فلا توجد مرجعيات دينية فقهية كتلك الموجودة لدى حوزة النجف الاشرف والقضية تاريخيا معروفة الاسباب الجذور ، ولهذا هم منقسمون الى اربعة مذاهب ، وانتهى عصر الاجتهاد لديهم في زمن زعماء مذاهبهم الاربعة ( ابو حنيفة ، مالك، احمد بن حنبل ، الشافعي).

٢- ما يهمني على وجه التحديد الذين حضروا الملتقي في السعودية من ( رجال الدين) الشيعة ، فالغريب في الامر انهم ارتضوا لانفسهم ان يقال عنهم انهم( مراجع) دين ، بينما لم يعرف الوسط الحوزوي النجفي عنهم انهم( مجتهدون)، فضلا عن كونهم ( مراجع)، كما لم نسمع عن احد مراجعنا للكبار في النجف الاشرف انه ( خوَّل) احد هؤلاء بالحديث باسمه.

فقبولهم بوصف( مراجع) انما يمثل اعلى درجات الكذب والتزوير والتدليس.

٣- الامر المستغرب الاخر ان هؤلاء ( المراجع) يجتمعون في بلد الارهاب، ونظام التطرف السياسي، وبلد المخابرات التي تامرت على بلدنا ودعمت الارهابين بالفتاوى والمال، وكان رجالات دبنهم( الوهابي ) يدعون على شيعة علي عليه السلام بالهلاك ، ويسمون الدواعش بالشهداء ، وكان مدير جهاز المخابرات السعودي الاسبق بندر بن سلطان يتوعد العراقيين الشيعة بالابادة والفتك ، فيجتمع من يسمون انفسهم( مراجع ) في بلدالفتنة والتكفير ، تحت مبرر بلد الحرمين.

٤- التملق والتزلف و( الدونية) التي وجدناها في البيان الختامي لهذا المؤتمر وهم يقدمون فروض الشكر والامتنان لما يسمون ب( سمو) الامير محمد بن سلمان الذي استخف بعقيدة الشيعة بالامام المهدي ( عج) ولابيه سلمان ، هذا التملق من الحاضرين الشيعة على اقل تقدير يمثل متاجرة ( رخيصة) بدماء العراقيين من اتباع اهل البيت عليهم السلام ، مقابل ( كيل يسير) من اموال ال سعود.

٥- لا تستغربوا من هذه المواقف فالتاريخ يحدثنا عن امثال هذه النماذج .

ينقل الامام الخامنئي( دام ظله ) عن اية الله حسن تهامي،  وهو احد كبار العلماء ورعا وفقها واجتهادا كما يصفه الامام الخامنئي.

يقول اية الله تهامي للامام الخامنئي ؛في ثورة العشرين بين العراقيين والانكليز ، كان احد ( خدمة) احد المراجع المعروفين ، هذا الخادم معروف بطيبته وتواضعه وتواصله مع طلبة الحوزة والناس في النجف الاشرف.

بعد سيطرة الانكليز على العراق ودخولهم النجف الاشرف ذاع خبر مفاده ان هذا ( الخادم) هو احد ضباط الجيش الانكليزي .

يقول تهامي لم اصدق الخبر فذهبت استطلع الامور في السوق ، وعندما وصلت الى سوق الحويش رايت مجموعة من الجنود والضباط الانكليز يتقدمهم ضابط كبير،  وعندما اقتربوا مني رايت هذا الضابط واذا به هو خادم ذلك المرجع ، وعندما رآني  قال لي( كيف حال ياسيد حسن).

هذا النموذج ليس بمستغرب ان يتكرر في اوساطنا السياسية او حتى الدينية، فبعض من الذين حضر في هذا المؤتمر هم نموذج اخر لذلك ( الخادم)، فالخادم هو من يسمي ملك الاجرام (بخادم الحرمين)،  او يصف ( المتهتك) لدين الله بن سلمان ب( سمو) ولي العهد. كما يجب الاشارة الى اننا نتحدث من زاوية دينية فقهية وليست سياسية رسمية.

لدينا نموذج اكثر وضوحا من ذلك الخادم، وهو ( جواد الخوئي) ، فهذا جواد هو اوضح نموذج ل( رجل) دين يتاجر بنسبه الشريف بوصفه حفيد مرجع الطائفة السيد الخوئي- قدس- وهو يتاجر بمدارس اهل البيت التي شُيّدت من اموال الحقوق الشرعية، في امريكا ولندن وغيرهما ، فهذا جواد يدعو الى ابعاد الدين عن الحياة والسياسية ، ويمنع ان تقوم الدولة بتعليم الدين، ويريد سجن الدين في المسجد والحسينية ، متناسيا ان الرسول الاعظم وامير المؤمنين اقاما دولة الاسلام من اجل نشر تعاليم الاسلام من خلال اقامة الدولة، فاقاما حدود الله وشريعته من خلال الدولة .

فهذا النموذج الذي هرول خلف البابا من اجل مشروع ( ابراهام) نموذج عملي نعيشه ونلمسه لمس اليد ، وهنا تبرز بوضوح جريمة تزكية أبن المرجع او خادمه لانه ابنه او خادمه فحسب، والله تعالى يخاطبنا في كتابه الكريم واصفا ابن نوح على نبينا واله وعليه السلام (انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران وإسرائيل وحرب المياه الدافئة،،!
المعارك الخطأ
القلب والعقل والروح في غاية الصعود ..
هل حرائق تركيا سبب لاجتياح العراق؟!
مرجعيات (وهمية) تتملق في السعودية..
السياسة بين الجد والهزل..!
 (٥٠٠٠) إنتحاري سعودي وملتقى المرجعيات العراقية هناك..
فنطازيا.. السوق الانتخابي!..
لا لتزييف الحقائق الوهابية صنيعة بريطانيا..!
عن التحريض على عدم أخذ اللقاح..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك