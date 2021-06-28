رداً على تصريحات السفيه الامريكي بقتل سماحة السيد السيستاني دام رُعبه..!

علي السراي *||

قرأت تصريحات السفير الامريكي السابق في العراق الذي يُدعى دوغلاس سيليمان

والتي يدعو فيها إلى قتل سماحة الإمام المفدى السيد السيستاتي العظيم وإلقضاء على الإسلام والشيعة والحشد المقدس بزعم أنهم يشكلون العقبة الكبرى والاخيرة في المشروع الأمريكي في العراق والمنطقة وهم سبب إفشاله في السابق والان... فأقول:

يبدو لي أن هذا المعتوه المتعجرف ومن ورائه راعية الارهاب العالمي أمريكا ومعها معسكر الاستكبار العالمي وذيوله في المنطقة من محميات الخلايجة من ملوك وحكام ومشخات منبطحين وعملاء ومن سار ويسير في ركابهم لم يستوعبوا درس الكفائية جيداً...

وكيف أصبح للعراق بكلمتين و ٤٨ ساعة فقط جيشاً عقائدياً قوامه ثلاثة ملايين فدائي جاهز لمواجهة الموت وسحقه،

تلك الكفائية التي قلبت الطاولة على كل أعداء العراق في الداخل والخارج وأخرجت أرقاماً كان يحسب لها الف حساب من المعادلة الدولية بنصر إلهي ساحق ماحق

وحطمت إسطورة جيوش تنظيمات أمريكا الإرهابية كداعش والنصرة واخواتها وسحقت على رؤوس خيرة وزبدة من كانوا يعولون عليهم في إحتلال العراق وقتل وإذلال شعبه وإستباحة أرضه وحرمة مقدساته،

ثم ألم تعلم أيها الزنيم أن جيشكم الذي تتفاخرون به ليسوا بأقوى شكيمة وعزيمة وإصراراً على مواجهتنا من عناصر داعش وإنغماسييها الذين جعلناهم يفرون بملابس النساء لايلوون على شيء إلا الفرار من أجل إنقاذ أنفسهم من جحيم الحشد وصولات رجاله الأشداء؟

لقد هزمناكم وجيوشكم الإرهابية من داعش والنصرة و و و ولم يكن لدينا سوى حشد غير مدرب وغير منظم وبسلاح بسيط فكيف تفكرون الأن بمواجهتنا وقتل سماحة الامام المفدى والقضاء على الشيعة ولدينا حشد عقائدي ترتعب المنطقة من إسمه وينتمي

إلى محور يرعب كل طغاة العالم ومستكبريه.؟؟؟

أيها العتل الزنيم ان مجرد تفكيركم بهذا الامر سيفتح عليكم أبواب جهنم على مصراعيها وإن جحيم ورعب كابوس ڤيتنام سيكون مجرد نزهة إليكم قياساً بما سيحدث؟

فوالذي رفعها بغير عمد ما أن تتحرك العمامة السوداء في نجف علي عليه السلام وتحولها من (( كفائية إلى عينية )) حتى تنطبق عليكم أفاق السماء والارض بما رحبت، ولن يعود منكم أحداً إلا أفقياً ، ولن يبقى لكم وجود لا في العراق ولا في الشرق الاوسط، وإن دون ماطرحته أيها الزنيم من دعوة قتل شيطانية لقائد العراق ومرجعه المفدى هو حرق المنطقة برمتها دون إستثناء وأول أعواد حطبها ستكونون أنتم وقواعدكم إن حدث شيء من هذا القبيل ويعلم الله كم نحن بشوق إلى ملاقاتكم حيث يوجب علينا اللقاء ان نكون ...

كما نطالب من هم على رأس السلطة في العراق والذين لولا الله والفتوى وصاحبها ماوجدوا بلداً ولاشعباً يحكمونه أن يكون لهم موقفٌ حازمٌ من تصريحات هذا الإرهابي الجبان والمطالبة بمعاقبته وإن كنا على يقين أنكم لم ولن تتخذون خطوة كهذه ولكن من باب إلقاء الحجة عليكم لا أكثر، كما نطالب الشعب العراقي بالنزول الى الشارع بمظاهرات عارمة تطالب بإغلاق سفارة الشيطان ووكر التجسس في المنطقة الخضراء

وإخراج القوات الامريكية المحتلة فوراً من العراق...

وأخيراً أقول لهذا الرعديد الجبان أحقاً تهددنا بالموت وتخوفنا به ونحن عشاق الشهادة والأشوق إلى ملاقاته وإعتناقه دفاعاً عن الارض والعرض والمقدسات وفاتورة حساب المطار

الباهضة الثمن؟

فأعلم أيها الكاوبوي المتعجرف...أن الأيام بيننا سجال...وحينما يجد جدها لن تنفعكم عنترياتكم وإستعراض عضلاتكم في قبالة من يعشقون الموت كعشقكم للحياة ولا يهمهم أمره إن وقع عليهم أو وقعوا عليه

ألا وإن موعدنا الصبح.. أليس الصبح بقريب

* رئيس المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني