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شكرا للرئيس حسن روحاني..!


 

حسام الحاج حسين ||

 

حسن روحاني الرئيس الذي يستحق الشكر فعلا .

كيف استطاع ادارة دولة بحجم الجمهورية الأسلامية في ايران دون ان يبيع برميلا واحدا من النفط ،،؟؟؟؟

كيف استطاع أدارة دولة مترامية الأطراف وفي ظل اقسى العقوبات في العالم يفرض على دولة كأيران ،،؟؟؟

سمعتم يوما ان الرواتب قطعت في إيران ،،؟؟

سمعتم يوما ان المشاريع والبنى التحتية تعطلت في إيران ،،؟؟

سمعتم عن قطع لرواتب عوائل الشهداء او المعاقين او المؤسسات الأخرى ،؟؟؟

رغم كل العقوبات وفي ظل الجائحة واغتيال الشهيد سليماني والحملات التي تشنها امريكا وادواتها العربية الرجعية والقومية المقيتة . الا ان ادارة الدولة الأيرانية تسير في طريق صحيح ورصين ولو كانت اي دولة اخرى لكان مصيرها الأنهيار ،،!

خذ العراق مثلا مع الصادرات العملاقة ومع وجود حكومة مدعومة شرقيا وغربيا ومع وجود قيادات تحمل قوافل من الألقاب في الجهاد والمقاومة والتاريخ ، لا انها على حافه الأنهيار بسبب الفساد والجهل والنفاق والكذب . والقيادة في العراق لاوجود لها الا في الفيس بوك وعلى الواقع يموت المواطن يوميا بسبب الفساد المستشري في العقول والنفوس ،،!

حقيقة كمتابع للشأن الأيراني ان عهد الرئيس روحاني هو اقسى فترة زمنية في تاريخ ايران الحديث .

لكن الرجل قاد الدولة بسلام وأوصلهم الى بر الأمان .

ونحن في العراق مرهونون بكتل سياسية غبية تحتكر القرار السياسي والمناصب وتتلاعب باأسعار العملة الصعبة حتى تملى كرشها وتمول انتخاباتها ولايهم ان يموت الشعب او يحيى المهم ان يعيش الزعيم .

الحقيقة ان الإيرانيين كقيادة وشعب محل وموضع احترام وتقدير وهم يسطرون الملاحم في كل ما يؤمنون به .

وتزداد عزيمتهم وقوتهم يوم بعد يوم رغم مقدار الضغط الهائل الذي يسلط عليهم في الواقع والمواقع .

حتى من قبل بعض الذين ساندتهم وآوتهم لكنهم تنكروا لها مع هذا مازالت دولة شامخة ولا تنحني الا لخالقها .

الصمود الإيراني الصلب ادهش العالم وفي ظل كل التحديات اقولها بصراحة كمتابع للشأن السياسي الإيراني ( شكرا للرئيس حسن روحاني )،،،!

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