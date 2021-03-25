المقالات

بين قمة بغداد وقمة طهران..!


 

✍️ إياد الإمارة||

 

«الفول والطعمية والمنسف تنسف آمال العراقيين بالتغيير الإيجابي»

 

▪️ أنا لست مع السيد عادل عبد المهدي بالمرة..

 

لست معه قبل أن يُعلن "إستقلاله" السياسي ويتحول إلى سيد علوي ليأتي به من بعد "السيد العلوي...." ويضعه بمنصب رئيس مجلس الوزراء دون رغبة الناس التي لم تكن راغبة بعبد المهدي الذي لم يُرشح أساساً..

ما كان ينبغي أن يتسنم هذا الرجل هذا المنصب في مثل هكذا ظرف..

مع ذلك أنا مع الإتفاقية الإستراتيجية العراقية مع الصينيين -التي أكاد أُجزم انها ليست من بنات أفكار السادة العلويين- تلك الإتفاقية التي كانت لتنقل العراق إلى مستوى أفضل في كافة القطاعات..

أمريكا وذويلها وعتاتها وشذاذها ومعهم بعض الجهلة و"الجبناء" وقفوا بقوة ضد هذه الإتفاقية كما وقف البعض جهلاً وحسداً ضد قانون البنى التحتية في عهد الرئيس المالكي مع الفارق بين الرجلين والمعارضتين..

لم يرغبوا هؤلاء "باغون وجهلة وجبناء" بإبرام هذه الإتفاقية التي تخلص العراق من الطوق الأمريكي الإستبدادي الذي عطل الحياة في هذا البلد منذ ما قبل العام (٢٠٠٣) وإلى يومنا هذا، فكانوا بعضاً لبعضٍ ظهيراً لأن لا تكون هذه الإنفاقية وأُطيح بعبد المهدي "السيد العلوي" بنفس الإرادة التي أتى بها...!

طوينا شجانا نحن آل العراق وسكتنا عن حقنا على طريقتنا السلبية التي نستخدمها في بعض الأحيان مع شديد الأسف..

وفي مثل هذه الأوقات الحرجة تُعقد قمة إيرانية صينية لتوقيع إتفاقية إعمار ومشاريع عملاقة في إيران مقابل النفط قيمتها (٤٠٠) مليار دولار..

إيران بمستوى الخدمات المتقدم المتوفر فيها "وقود الغاز إسالة"، بشبكات النقل فيها، بمعاملها العملاقة، بصناعاتها الثقيلة الهائلة، بقدراتها العسكرية الفائقة، إيران بكل تقدمها وتطورها توقع هكذا إتفاقية إستراتيجية جبارة مع الصينيين..

في هذا الوقت بالذات وبعد أن وضعنا هكذا إتفاقية مع هكذا بلد على رف الإهمال والنسيان المُتعمد تُعقد في بغداد قمة "إستراتيجية" من نوع آخر!

قمة غير معنية بتطوير قنينة الغاز المعدنية "المتصدعة" الشحيحة..

ولا بشبكات النقل التي لا تنقل المتهرئة..

ولا بمعاملنا "التراثية" المعطلة..

ولا بأرصفتنا غير الصالحة للمرور عليها..

قمة مع المصريين والأُردنيين، أعتقدها تهتم بتزويد العراق بالفول والطعمية وبطبق منسف بلحم معلب تُدرك "جوع" العراقيين بعد قرار حكومتنا الموقرة الجائر برفع سعر صرف الدولار!

ها جوكرية..

ها حفافات الوطن..

ها أهل العرگ الخايس..

شكو ماكو؟

شبعتوا رگص؟

سمعتوا بالخبر لا؟

إيران "الارجنتين" أرسلت لنا طلبية حبوب مخدرة عن طريق الأُردن!

سمعتوا؟

أشبعوا منسف وفول وطعمية "جوعية"..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فنتازيا نقاشية..!
القمة الثلاثية..مصر والعراق والاردن..!
تخفيض قيمة الدينار العراقي.. تدمير لاقتصاد البلد!
الكباب المتنازع عليه..!
بين قمة بغداد وقمة طهران..!
مافيات المخدرات..خطر يهدد المجتمع
ادارة الصراع مع الشيطان..!
🩸 السلطة المريضة🩸
الأنتخابات..نحو تأجيل التأجيل..!
النسوية في العراق..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك