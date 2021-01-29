نصيحة رجل دين الى سلطان..!

حسام الحاج حسين ||

يكتب المؤرخون أن ناصر الدين شاه قاجار كتب رسالة إلى ميرزا ​​شيرازي في ذلك الوقت من شهر رمضان المبارك:

الى ميرزا شيرازي .

عندما أصوم أغضب من شدة الجوع والعطش ، وأمر لا شعورياً بقتل الأبرياء ، فأعطوني إذناً بالفطر!

كتب آية الله العظمى ميرزا ​​شيرازي ردًا على ناصر الدين شاه:

بسمه تعالى .

لا يمكن تغيير الأحكام الألهية ، لكن يمكن تغيير الحاكم ،

إذا لم تستطيع السيطرة على أعصابك ، فانزل من كرسي الحكومة ليحل مكانك رجل مؤمن وأكثر صبرا منك ولا تسفك دماء المؤمنين عبثًا ...!!