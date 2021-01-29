نصيحة رجل دين الى سلطان..!

حسام الحاج حسين ||
يكتب المؤرخون أن ناصر الدين شاه قاجار كتب رسالة إلى ميرزا شيرازي في ذلك الوقت من شهر رمضان المبارك:
الى ميرزا شيرازي .
عندما أصوم أغضب من شدة الجوع والعطش ، وأمر لا شعورياً بقتل الأبرياء ، فأعطوني إذناً بالفطر!
كتب آية الله العظمى ميرزا شيرازي ردًا على ناصر الدين شاه:
بسمه تعالى .
لا يمكن تغيير الأحكام الألهية ، لكن يمكن تغيير الحاكم ،
إذا لم تستطيع السيطرة على أعصابك ، فانزل من كرسي الحكومة ليحل مكانك رجل مؤمن وأكثر صبرا منك ولا تسفك دماء المؤمنين عبثًا ...!!
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