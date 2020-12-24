المقالات

رسالة الى اعضاء مجلس النواب المحترمين : *فرض ضريبة على حقوق المتقاعدين اجراء غير قانوني وهذه هي الأسباب*


   د. جواد الهنداوي                 

 

   ١- ما يتقاضاه المتقاعد ليس راتباً وانما معاشاً ، ومن الأخطاء الدارجة هي استخدام مصطلح الرواتب التقاعدية ،والأصح قانوناً هو استخدام مصطلح " المعاشات التقاعدية " ، كما هو الحال في جميع دول العالم . الراتب هي الأجور المدفوعة للموظف او للعامل نظير عمله وجهده ، وتفرض الدول على هذه الأجور او الرواتب المدفوعة الى الموظف استقطاعات متنوعة ومتعددة وشهرية وضريبة دخل سنوياً . وضريبة الدخل المفروضة على الرواتب محسوبة بدقة و فقاً لمعايير شخصية و اجتماعية ؛ قانون الضريبة العادل يميّز بين الموظف الأعزب و الآخر المتزوج ،ويميّز بين الموظف الذي يعيل قاصرين عن ذلك الذي دون مصاريف إعالة ،و الموظف الذي يعيل معوق او اكثر له حق في تخفيض ضريبي الخ ... 

   الضريبة التي يفرضها مشروع القانون الجديد ، على رواتب الموظفين و على معاشات المتقاعدين جاءت مطلقة دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية و العائلية للمواطن مما يُفقد مشروع القانون صفة العدالة الاجتماعية . وغاية القانون ليس فقط جباية الأموال و إنما العدالة والحق وهما اهم بكثير من جباية الأموال . عندما يكون القانون غير عادل يصبح عنصر هدم وتخريب للمجتمع وليس عنصر بناء للمجتمع .

     إذاً ما يستلمه المتقاعد من الدولة ليس راتباً وليس مبلغاً نظير جهده و عمله وانماّ معاشاً تقاعدياً ، إعادته له الدولة ، من خلال مؤسسة المتقاعدين ، و وعائه هو الاستقطاعات التي دفعها المتقاعد خلال سنوات عمله .

الدولة تُعيد للمتقاعد حقوقه المالية والنقدية التي استقطعتها واستثمرتها في صندوقها التقاعدي ولسنوات  . ليس من المنطق والعدل ان تخضع هذه الحقوق لحملة استقطاعات اخرى على صيغة ضريبة .

     ٢-  فرض ضريبة على معاشات المتقاعدين و حقوقهم اجراء مخالف لقانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لعام ١٩٨٢ ،البند ٦ من المادة ٧ ، و النافذة المفعول ، و ينصُ البند المشار اليه على ما يلي : " تعفى من الضريبة المدخولات الآتية : 

         مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الآتية :

                                        الراتب التقاعدي 

                                        المكافأة التقاعدية 

                                         مكافأة نهاية الخدمة 

                                        رواتب الاجازات الاعتيادية .

        نُهيب بأعضاء مجلس النواب المحترمين ، والذين يمثلون إرادة الشعب و تطلعاته ، اعادة النظر بما جاء في مشروع القانون من نصوص و احكام تفتقر الى العدالة و الى معايير اجتماعية و عائلية و شخصية تُميّز شرائح المجتمع بعضها عن بعض .

       ليس من المعقول ان يكون قانون ضريبة الدخل الذي صدر في عام ١٩٨٢ اكثر تطوراً و عدالة من مشروع قانون نعّده في عام ٢٠٢٠ .

       يتطلع الشعب العراقي الى حكومته الموقرّة والى مجلس النواب الموقر والمراقب على سلامة حقوقه الأساسية والمدافع عنها ، الى تفهمها بأولويات الحقوق الأساسية للمواطن ، و الى تبنيهما تشريعات و إجراءات تتوخى الدقة والمعايير و تواكب التطورات وتنوع و تعدد التزامات المواطن والأسرة و الموظف و المتقاعد و العامل و اصحاب ذوي الدخل الحدود وأصحاب الاحتياجات الخاصة و ذويهم .

◇مجلةالكلمةالحرة◇

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسالة الى اعضاء مجلس النواب المحترمين : *فرض ضريبة على حقوق المتقاعدين اجراء غير قانوني وهذه هي الأسباب*
حكومات التوافق وآثارها السلبي على مستقبل البلاد
ما بني على باطل فهو باطل ..في الاعلام مثلا
اذا كان مشروعه قوميا لماذا لا يعترف بإسرائيل ليحافظ عليه!؟
وجه امريكا الحقيقي
المعتوه ترامب يصفع صديقه
الحصان وين ؟ ( حديث الكوستر)
الخُميني قنديل آل محمد ..
منافقون كاذبون غادرون..!
ماعاد الكلام ينفع ولا التذكير يفيد ولا الوعظ يؤثر
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك