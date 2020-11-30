المقالات

عملاء الامس وعملاء اليوم والديمقراطية


 

  د. جواد الهنداوي * ||

 

              في ترويجهم لحقوق الانسان وللديمقراطية خارجُ امريكا و خارج دولهم الغربية ،أساؤا لهذه القيم ولنا، نحن شعوب المنطقة ، و الشعوب الاخرى المتمسكة بسيادتها و استقلالها و الرافضة للعمالة و للانبطاح ،

و الانبطاح مرحلة بعد العمالة ، ولا ينالها الاّ المؤمنون بقدرِهم و المجاهرون بعمالتهم ، من خلال مواقفهم و تأريخهم .

            عملاء الامس ليس كعملاء اليوم . عملاء الامس مارسوها و بحياء و بسّرية ، و كان أمر كشفْ عملاتهم إمّا بقدرة القادر  ،او بتقادم الزمن ،حين تفرجُ الدول عن بعض أرشيفها السّري، ولها ،في هذا الإفراج ، غاية سياسيّة . 

            ماركوس وولف ،رئيس جهاز الاستخبارات في ألمانيا الشرقية ، والمشرف على تدريب وتطوير اعضاء المنظمات الشيوعية و اليسارية في الدول العربية ، و بتكليف  من الاتحاد السوفيتي ،كان عميلاً لاسرائيل ، و لعقود من الزمن ، ولم يُعلن عن أمره الاّ بعد تفكك الاتحاد السوفيتي .

          تُخبرنا سنوات النصف الثاني من القرن السابق عن قصص اخرى مِنْ العمالة لحساب اسرائيل : فضيحة

" لافون " ،في عام ١٩٥٤ ، حين جنّدت اسرائيل مجموعة عملاء لتفجير مؤسسات امريكية و بريطانية ، من اجل تأرم العلاقة بين مصر ،في حكم جمال عبد الناصر ، وامريكا و بريطانيا .

        فضيحة " العميل كوهين " في ستينيات القرن الماضي ،و الذي انتحلَ اسم كامل أمين ثابت و أقام علاقات واسعة مع مسؤولين سياسيين و عسكريين في سوريا .

        عملاء اليوم هم عملاء بلا حدود ، و بالعلن ، وليس بالآحاد ، وانما بالمئات و بالجملة ، و دورهم ليس تقني ( نقلْ  معلومة او صورة عن موقع او تجسس ) ، و إنما تنفيذي و سياسي و استراتيجي . ما مِنْ بلدٍ وقعَ تحت الاحتلال الاّ و عانى البلد ، وكذلك دول المنطقة ، مِنْ ظاهرة العملاء . مشهد مئات اللبنانيين وهم يهربون مع جنود الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان عام ١٩٨٢ يدّلُ على مدى اهتمام اسرائيل و اعتمادها على العملاء . كذلك الحال مع الفلسطينيين . الاغتيالات التي نفذّتها اسرائيل في فلسطين و في المنطقة وضّد علماءو قادة في  العراق وفي سوريا و في ايران  تتم بواسطة و بمساعدة العملاء .

      لبعض عملاء اليوم دور اكبر من اغتيال قائد او عالم ، يتعداه الى اغتيال وطن و اغتيال مستقبل اجيال . ارتباط عملاء اليوم ليس بالضرورة بأسرائيل و إنما بأمريكا ولخدمة اسرائيل ، لانًّ امريكا اليوم هي وسيلة لتنفيذ سياسة اسرائيل في المنطقة ، مثلما كانت أسرائيل الوسيلة و الأداة لتنفيذ السياسة الامريكية في المنطقة ،إبان الحرب الباردة في القرن الماضي .

          ما علاقة الديمقراطية بالعمالة ؟

          في نهاية ديسمبر عام ١٩٩١ ، نجحَ الغرب و بمساعدة غورباتشوف وبوريس يلستن ( قادة من طراز عملاء اليوم ) ، وتحت شعار الديمقراطية و الليبرالية الاقتصادية  في  تفكيك الاتحاد السوفيتي ، وذلك لتحقيق الهيمنة الامريكية و التفّرد في قيادة العالم .

        ذات السيناريو و باسم الديمقراطية و حقوق الانسان ومحاربة الارهاب ، تقود اسرائيل الآن ، وبمساعدة امريكا و توظيف عملاء اليوم مشروع تفكيك الدول العربية ودول المنطقة وتشتيت مجتمعاتها ، ومن الطبيعي ان يكون العراق وسوريا ولبنان في مقدمة الدول المُستهدفة ، ويليها الدول الاخرى ، وذلك من اجل الهيمنة والسيادة الاسرائيلية على المنطقة .

        تحت شعار الديمقراطية سادَ في العراق نهج المحاصصة والتوافق السياسي، و كَثُرتْ المنظمات الإنسانية ، ومنظمات حقوق الانسان ومفاهيم إرادة الشعب ، و مساعدات الدول الديمقراطية الحريصة على نهضة العراق وتعزيز قدرات الدولة، وتعّددت الاتفاقيات الاستراتيجية مع امريكا و مع الناتو و مع دول اخرى . وبالرغمّ مِنْ كُل هذا العون الديمقراطي للعراق ،نشهد ضُعفْ الدولة وتعاظم دور الفساد و الأجندات الخارجية ، وباتجاه مواقف سياسية ، تدعو للاستفهام و تثير الريبة ، ويتجه العراق الآن ، وفي احسن الأحوال ، نحو الفدرلّة .

 تحت غطاء الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان وما تفرضه هذه القيم من انفتاح وشفافية، أزدهرت صناعة العَمالة  المتاجرة بالوطن .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قراءة في ملفات اقليمية..
الأغلبية البرلمانية تولد الاستقرار السياسي
من يمسح دموع الناصرية ؟!
ماذا تريد إسرائيل من البرنامج النووي الإيراني؟!
ووقع التطبيع اللفظي!
عملاء الامس وعملاء اليوم والديمقراطية
لماذا لا ينتهي الفساد في العراق؟!
استشهاد فخري زادة لن يوقف المسيرة
التظاهر والاحتجاج ضد الفساد والفاسدين حق وواجب
خيارات طهران في الرد على اغتيال محسن فخري زاده
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك