المقالات

الزعيم الأزرق سير خلف السراب


 

حسام الحاج حسين ||

 

الأنتخابات الأمريكية تلقي بضلالها على الأقتصاد والسياسة في جميع أنحاء العالم وتترقب الأنظمة الشرق أوسطية تقاسيم وجه المرشح الأزرق عندما يمر على أسم دولتهم أو زعيمهم .

مدى معرفة درجة الرضا او الغضب من الرئيس القادم هو موضع اهتمام للمنصات الأعلامية ومراكز الدراسات والتحليل السياسي . في اكثر المناطق توترا في العالم .

تركيا ومصر والسعودية وإسرائيل من الدول التي ستتأثر بسياسة الزعيم الأزرق (بايدن )في المنطقة بعد تعودوا على نزعات الزعيم الأحمر ( ترامب ) الذي فتح آفاق الممكن مقابل المال وهو يتواجد بكثره عند  مشيخات الخليج الفارسي .

التمدد التركي وحرب اليمن السعودي والنفوذ الأماراتي والمستوطنات الصهيونية التي تقوض السلام كلها ملفات على طاولة الزعيم الأزرق .

حتى الأسلاميين يعتقدون ان الزعيم الأزرق سيكون ملبيا لطموحاتهم ويعطيهم جرعة من الأمل للعودة للحياة بعد ان قطع ترامب بعض اطرافها ،،!

الأصلاحيين في إيران والأخوان المسلمين في مصر يستبشرون ببايدن خيرا .

بعد ان صنفتهم اهم مراكز الدراسات السياسية في واشنطن على انهم (جناحي الديمقراطيين ) في العالم الأسلامي .

كثيرا ما تعقد الآمال وتترقب النخب السياسية الأسلامية والعلمانية العربية والغير عربية حتى الإسرائيلية على التغيير الذي قد يقوده الزعيم الأزرق ( بايدن ).

لكن المبداء الثابت والذي لايهتز ويتعرض الى تغيير والمستمد من القرآن الكريم هو رؤية المرشد الأعلى في إيران حول السياسة الأمريكية والزعيمين ( الأزرق والأحمر ) واصفا اياهم بالسراب الذي يضنه العطشان  ماءا في صحراء الشرق الأوسط القاحل ،،!

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل تكرر الانتخابات انتاج البرلمان نفسه؟!
ولاية الفقيه تحرج الكثير!
التخبط السياسي..وفشل التخطيط
ترقب حذر للانتخابات
تحرير الإنسان بالوداع الأخير ..
الزعيم الأزرق سير خلف السراب
القضية قضية خلط اوراق وقصور عقلي..!
أطيحوا الكاظمي فأنه أفسد الفاسدين
الاقتراض والرواتب وهيبة الدولة
في زمن الكورونا يظهر الحسين (ع)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك