المقالات

الفساد الأبيض والفساد الأسود مفارقات ومقارنات


 

حسام الحاج حسين ||

 

لايخفى ان المنظومات الأخلاقية والدينية تصنف الكذب من جنس واحد وهو عمل قبيح سواء الأبيض منه أو الأسود . فالعمل القبيح لايمكن تجميله تحت اي ظرف .

لكننا يمكن ان نقفز على القواعد الأخلاقية في العراق وناخذ الفساد بكل مكوناته نموذجا .

الفساد بعد ٢٠٠٣ اصبح ثقافة وشطارة وذكاء تعددت شرائعة وتنوع اصنافة وتمارس من قبل كل المنظومات الحزبية والسياسية من كل المكونات دون استثناء ،،!

لكننا نواجه اليوم تصنيفا غريبا وهو ان فساد (الشيعي ) من النوع الأسود ينتقد ويستنكر ويشجب ويتم التشهير به وتلاحق اللعنة مرتكبي وتلصق بالبعض رغم انجازاته او ما يقدم وهذا طبيعي .

ولايمكن للفاسد الأسود ان يتجول في مناطق نفوذه وحاضنة الشعبية لان صفحته سوداء بسبب الفساد وهو مسلم به في واقع الحال ،،!

لكن الفساد الأبيض ( الكردي او السني ) وان كان من نفس الجنس القبيح لكن المتلقي يتعامل معه بصورة مختلفة فترى الفاسد الأبيض يتحول الى قائد قومي وعائلة مقدسة فوق القانون ورموزه يتجولون في الأعظمية والرمادي وأربيل وترفع الافتات تشجعيا وتاييدا لهم بقطع النفس .

وكانهم في بلد أخر وحكومة اخرا .

الفاسد الأبيض يتحدث بقوة ويتحرك بقوة في حاضنة الشعبية والتي سرق منها احلامها وشبابها ومساكنها وحتى لقمة نازحيها المخيمين في اصقاع العراق وهم يفترشون الأرض .

وتصورهم على انهم القادة والابطال ولاغبار عليهم ،،!

المفارقات والمقارنات لاتعد ولاتحصى .

لكننا امام الاعلام الذي يحول الأبيض الى رمادي والرمادي الى الأسود .

فتش عن الاعلام الذي يصنع الفساد الأبيض مقابل الفساد الأسود .

لايمكن تقبل الأمرين لانهما من جنس واحد فالفساد منكر وقبيح لكن التوزيع الجغرافي والعرقي والطائفي في العراق قد يخدم الفاسدين ،،!

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثورة الشباب بين الواقع والطموح
صير "بعثي" وأخذ شهادة..!
مظاهرات اكتوبر حققت اهدافها..وخسر العراق فرصة التقدم؟!     
مهزلة تأخير الرواتب/ القسم الثاني
آثار الفساد السلبية على السياسية
الحشد الشعبي ؛ قانون الجاذبية الكوني في العراق 
الشباب والوظيفة الحكومية..ومفهوم بناء الوطن
الفساد الأبيض والفساد الأسود مفارقات ومقارنات
ضوء ساطع في الظلمة..!
المصارف حكومية.. كفى سخرية من المواطن !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك