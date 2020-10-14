جو بايدن يثير مضجع بن سلمان

حسام الحاج حسين||

صحف أمريكية تتحدث عن قلق بن سلمان نتيجة ارتفاع حظوظ بايدن وفق استطلاعات الرأي في واشنطن .

بن سلمان وبن زايد يربطون ذيولهم بذيل الجمل كما يقول المثل العربي .

كان الثعلب يريد اللعب مع الجمل فعقد ذيلة بذيل الجمل وعندما قام الجمل اصبح الثعلب معلقا في الجو .

لاتراهنوا على الأمريكان فهم نوعين اما يبتزك مثل ترامب او يخذلك مثل اوباما .

من يتابع سياسات واشنطن في المنطقة فانها لاتبالي للأدوات الأقليمية ( الدفع مقابل الحماية )

ولايوجد لديها حليف سوى ( إسرائيل ) فقط .

والتطبيع الأماراتي البحريني المتسارع هو عبارة عن خطة بديلة للحماية لانهم يعلمون ان ترامب لن يفوز . فدخلوا تحت المظلة الأسرائيلية من اجل الحصول على الحماية الأمريكية بغض النظر عمن يجلس في المكتب البيضوي .

يعتقد بن سلمان وبن زايد ان التطبيع هو الخشبة التي قد تنقذهم من الطوفان القادم في حال خسر ترامب ،

وان كان لافرق بين الرئيسين لانهم مثل فردتي الحذاء واحد ايمن والأخر أيسر كما يقول فيدل كاسترو ،