لماذا الاستمرار في التظاهرات؟ !

محمد صادق الهاشمي||

9/17/2020.

الملاحظ في الواقع السياسي والميداني العراقي هو: ان حركة التمرد مازالت، وان التظاهرات مستمرة في الجنوب العراقي تنتقل من العمارة الى البصرة الى الناصرية، ثم واسط والفرات الاوسط، وهنا ياتي السوال عن الاسباب وراء استمرار التظاهرات وهي:

1- كلما اقتربت مواعيد الانتخابات كلما تم تحشد الشارع بجمهور الجوكرية (( الخط المرتبط بالبعثيين وامريكا والخليج))؛ لصالح التذكير بثورة تشرين وشعاراتها واهدافها.

تجدر الاشارة الى امر مهم وهو ((ان التحشيد يعني ان الجمهور المعارض مازال معارضا ولم تنتهي معارضته للطبقة السياسية والاحزاب الاسلامية ))، فكلما زاد تواجدهم كلما تم تكوين مجتمعا شيعيا معارضا، وهم بالنتيجة يريدون ان يتحولوا من مجاميع معارضة محدودة الى جمهور المعارضة الواسعة خصوصا ان الامكانات والاسناد المالي والعنوي مازال مستمرا .

2- حزب البعث وخلاياه التي تكونت في الجنوب والفرات الاوسط وبدعم وتوجيه اسرائيلي تجد في هولاء اليات التحرك والسيطرة على العراق والعملية السياسية، وبالفعل لقد غادر المخطط الغربي تحريك السنة ضد الشيعية وعاد ليرسم مستقبل الشيعية بضربهم من الداخل بواسطة خلايا حزب البعث التي تحرك المغفلين والمتمردين والفقراء والجائعين وغيرهم من المرتبطين بالسفارات العربية والاجنبية .

3- هذا الجمهورالمرابط في قلب المدن هدفه اسقاط الدولة (( الشيعية )) والعملية السياسية بعد اضعافها؛ لذا هو لم يغادر ممارساته والياته في المواجهة من العنف والحرق والخرق للقانون، وبتصعيد تدريجي انتقلوا فيه من حرق المقرات الى تجريفها ومن ثم الى اعلان المواجهة المسلحة من دون ردع .

4- هذه المجاميع تجد الامان والحرية في حركتها ولم تجد ردعا من الدولة مما شجعها اكثرعلى التمرد خصوصا ان البعض يرتبط عمله وحركته بمكتب رئيس الوزراء، وعموما ان فترة حكم الكاظمي هي مرحلة (( انتعاش لهم )) لتنظيم وجودهم امنيا وسياسيا .

5- وجدت الكثير من المجاميع الفقيرة من الشباب والمجرمين والمهندسين في هذا التمرد فرص العيش من الاموال التي اخذات تتدفق الى التظاهرات لتنظيمها، وان الكثير منهم يصفي خصومه ويمارس العنف والاتاوات ونهب الاموال من خلال تلك التظاهرات المستمرة التي تشكل غطاء لهم وحماية لسلوكهم .

6- تواجد هولاء ومتبنياتهم تعتبر رسالة منهم وممن يخطط لهم الى المرجعية بان حركتهم حركة مستقلة خارجة عن ارادة المرجعية، سيما وهم الان يقودون حركة التمرد بشعارات واهداف وتمويل استجابة لمشروعهم الخاص وليس استجابة لمشروع المرجعية الذي يهدف الى ((ان يكون الحراك مصححا للعملية السياسية مع الحفاظ عليها))، بينما هم يريدون الانقضاض على اصل العملية السياسية برمتها.

7- هم يريدون الابقاء على تواجدهم حتى لايتم تذويبهم، أي ان الذي يخطط لهم ويمولهم يهدف من كرة الثلج هذه ان تكبر حتى لا يمكن للاحزاب الاسلامية تذويبها وتشتيت جهدها فكلما تحرك الجهد ضدهم اعلاميا وغيره، كلما نزلت هذه الجموع الى الشارع اكثر منعا للتذويب والاحتواء، وكلما تعرض احد الناشطين الى عملية اغتيال – تقوم بها نفس دول الخليج – كلما دفعت بهم نفس الدول الى الحركة من جديد، وعليه ان عملية الاغتيالات المنظمة من جهات خارجية تهدف الى استنفار واستفزاز هذه العناصر لابقائها في الميدان .

8- الخليج وخصوصا الامارات والسفارات يهمها ابقاء سيطرتهم على الشارع العراقي لاسباب عديدة ابرزها: منع الجهد السياسي الاسلامي من ان يعاود حريته في الجنوب تنظيميا وسياسيا وانتخابيا، وهذا يعني ان الهدف الاخر هو ابقاء هذه النماذج المتمردة في ذات الجغرافيا التي تتواجد فيها الاحزاب الاسلامية لشل حركتها ومنع الجمهور من التواصل معها بالقوة .

9- ان مزيدا من التوتر المدفوع الثمن يعمق الهوة بينهم وبين الاحزاب الاسلامية حينها يتعذر على أي جهة سياسية كانت اسلامية او غيرها ان تتكيف معهم وما يدعيه التيار الصدري او الحكمة والنصر بقدرتهم على احتواء هذه المجاميع او الانتماء لها او تبني حركتهم كلام لاصحة له، لانهم حركة لها قيادة وتمويل وارتباط بالخارج لا تسمح لهم باي نوع من الارتباط مع الاحزاب الموسسة للواقع الشيعي وعمليته السياسية.

ومن خلال الرصد وجدنا : ان ثمة اصرار على ان تكون هذه المجاميع لها هوية خاصة حتى وان تواجد بداخلها تيارات شيعية من أي طرف كانت حتى يتم من خلالهم تنفيذ الهدف الخليجي الامريكي .

10- ابقاء صوت الرفض للعملية السياسية في الشارع الشيعي حتى تستغله وسائل الاعلام وتركز عليه وتثقف القواعد الشعبيه نحوه .

11- اسقاط حكومة السيد عدل عبد المهدي ومنع تكليف القيادات الشيعية من استلام رئاسة الوزراء وفرض واقع اوصل حليفهم ورجالاته الى الحكم شجع هولاء على الاستمرار لفرض المزيد.

12- الاستمرار لهذه الحركة المتمردة يفرض واقع جديد ينتقل بهم الى مرحلة المواجهة المسلحة على غرار ما حصل في تمرد البعض من المكون السني عام ٢٠١٢،والذي ادى استمراره الى انتاج داعش عام ٢٠١٤،وهذا ما يدل عليه دعوتهم الى حمل السلاح والتدريب خصوصا مع المعلومات الموكدة التي تفيد ان الدول العربية ومنها الامارات دخلت على الخط لتدريبهم على السلاح تحت اشراف شركات امريكية منها ((بلاك ووتر – وبلاك شيلد- وباي ابرشن )).

13- الملاحظ هو: كلما حسم الحشد الشعبي قدرته على فرض الامن في المدن الغربية كلما تصاعد التوتر في الجنوب، وكلما تصاعدت الضربات الصاروخية من المقاومة ضد القواعد الامريكية كلما نزل هولاء الى الشارع بحركة منظمة.

وبالتالي هم اداة امريكية خليجية لصد الهجمات ضد التواجد الامريكي، ومن هذا نفهم انهم القوة المواجهة للمقاومة .سيماان ان الخارج و الخليج يهدف من هذا التمرد تقليص مساحة التواجد والدور الايراني في الجنوب وفي عموم العراق .

14- الهدف الاساس من حركة الجوكرية هو تفكيك الدولة وتقسيمها.

15- التاثير على الواقع الديني و الشعائر الحسينية من خلال استغلالها وتسخيرها لصالح ضرب المقدسات الشيعية حتى لا تكون الية لتقوية الوجود الشيعي الاسلامي، وبالتالي حركتهم هذه حركة تصادر الاحزاب الشيعية ابرز مقدساتهم واداوتهم في العمل والتعبئة .

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هذه هي اهم الاسباب التي ادت بهم الى الاستمرار الا ان الواقع والدراسات الميدانية توكد انهم لايمكن ان يوثروا على العمق الشعبي والجماهيري للشيعة؛ كونهم ظاهرة طارئة عنيفة غير منضبطة تصطدم كل يوم مع مشاعر ومصالح الجمهور مما وسع عليهم مساحات الرفض.

ومن الموكد ان حركة هولاء حركة مرتبطة بالتمويل ستزول بزواله وانها لاتمتلك عقيدة ولا ثبات مهما بذلت من جهود وتوفرت لهم الفرص كون المصدات كثيرة، لكن مدى النجاح ينعقد على توحيد وترصين الموقف بين الاحزاب الشيعية وتوحيد خطابها مع لنجف الاشرف وايجاد قناعات مشتركة .انتهى