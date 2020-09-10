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عزل مسعود الماسوني البرازني, كإفراد البعير المعبد

62 2020-09-10

 

حسن المياح||

 

 

الحل الناجع لكبح جماح مسعود البرزاني هو أن نفصل إقليمه الذي يدعيه في عزل أربيل عن العراق , وقطع العلاقات كافة , وتضييق الخناق عليه بكل صرامة وشدة , ليعيش مستقلآ مرتاح البال حتى يهلك وينفق .

 ويرتاح العراق سعادة وهناءة , وينمو بناءآ وتطورآ , وتطمئن خزينته وتتكاثر , ولا تتقشف ميزانته , ويؤتمن على ثروات العراق من السلب والنهب .

وبذلك يتأدب مسعود الماسوني المسعور , وغيره ممن ينهج سلوكه العمالتي .

لأنه لا حل مع هذا الطامع المسعور الملهوف المهتلف الطموح المستحمر الماسوني , ولان بطنه الغليظة الموزرة بسروال ممطوط مهدود مهدول رخاوة لا تشبع ولا تقنع ; وإنما بطنه كبطن معاوية بن سفيان التي لا تشبع هرسآ ومضغآ وإجترار خزين الفم والبلعوم , مهما أنزل فيها من خيرات طيبة ناضجة , أو فضلات تايوان المكرورة المعادة , فإنها لا تقنع بالشبع , ولا تسكت عن الصراخ والمطالبة والكدية , وأنها دائمآ ما تلوح بالفرض المهدد بالإستقلال والإنعزال . وإلا دائمآ فهي في صياح وصراخ لجوعها النهم , ولشراهة خلقها السفيل النقم , وأنها لا تتعب من الطحن ; ولكن فكيها هما اللذان يتعبان من القطع والطحن واللوك والإجترار , كما هو وضع معاوية ( الكلب العاوي ) بن أبي سفيان الذي تتعب أسنانه القاطعة وفكاه الناهبان , ولا تشبع بطنه الواسعة الغليظة التي هي دائمآ في جوع وأنها هواء خلاء كذبآ وزورآ ; ولكنها لهاصة بالعة سارفة شافطة لافطة غير سخية عطاءآ , ولا هي لافظة ..... ??

وحتى لو أعطيتموه كل ميزانية العراق السنوية في كل عام , وتحرمون المحافظات وشعوبها من أي عطاء حق , فلا يستقر له حال , ولا يقر أو يهدأ له بال , لأنه جائع نهم , ماسوني قذر , عميل مستحمر , همه إرضاء أسياده الصهاينة , وتجويع العراقيين , ونهب ثروات من يشهد أن لا إله إلا الله عقيدة وأيمانآ , وخلقآ وسلوكآ , ومواطنة وكرامة ...... ???

.... إذن ....

لا حل قاطعآ لدابر مسعود الماسوني الصهيوني المسعور إلا هذا , وأنه سيتوسل , ويقبل الأحذية العراقية تبركآ , ومهانة له , من أجل أن لا يعزل , ويفرد إفراد البعير المعبد . كما يقول الشاعر الجاهلي صاحب إحدى المعلقات السبع أو العشر , طرفة بن العبد التي مطلعها :

لخولة أطلال ببرقة ثهمد .

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