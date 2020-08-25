رؤية تحليلة للأحداث

سعود الساعدي||

الكيان الصهيوني طرح اليوم مصطلح "الخليج الكبير" للايحاء بتوسع "الهلال" التطبيعي بعد تطبيع الامارات ومع إشارات العراق الإيجابية عبر وزير الخارجية أثناء الزيارة لواشنطن وتزامنا مع وصول بومبيو إلى الخرطوم مباشرة من الكيان الصهيوني!.

سُوقت هذه الاخبار والمصطلح سوية مع مصطلح "الشام الجديد" وصفا للقمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية ذات المعاني الاقتصادية والأبعاد الإستراتيجية القمة المستعجلة والمحددة مباشرة بعد زيارة السيد الكاظمي إلى واشنطن.

الحراك الأمريكي في المنطقة داخليا وخارجيا يتسارع ويحاول القفز على كل معطيات الميدان ساعيا لتغيير مسارات السياسة والاقتصاد والأمن في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني الذي أكد بومبيو امس ان واجب واشنطن ابقاءه متفوقا على كل دول المنطقة وفي كل المجالات.

حراك ما قبل الإنتخابات الأميركية يتسارع من محور واشنطن تل ابيب ومحاولات الفوز بالنقاط على محور طهران موسكو بكين الذي نجح بتثبيت البنى التحتية الإستراتيجية عبر عدة جولات طويلة وترك خصومه يتراكضون على السطح.

٢٥/٨/٢٠٢٠