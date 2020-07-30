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الاسطوانة الجديدة: الشيعة مو مال حكم..!

95 2020-07-30

  خالد القيسي ||

 

الاسطوانة الجديدة : الشيعة مو مال حكم .. انطوهه للسنة اهلها ، وخل يرجعون همه يقودون العراق !!!!  الى الذين يقولون بان الشيعة مو مال حكم اولا الشيعة لم يحكمو بل حثالات وسقطات الطريق الذي جاء بهم الامريكان وسلطوهم بمشاركة برلمان مؤثر وفعال بالفساد ورئيس جمهورية كردي فاشد ويقود البلد للهاوية دائما ولم تحكم كفائات واشراف ونزهاء الشيعة مطلقا بهذه الفترة فاعطونا منجزات السنة منذ خلافة ابو بكر ولحد سقوط صدام  سأل احدهم ، أمير المؤمنين الامام علي (ع) قائلا : لماذا في خلافتك حصلت حروب كثيرة وانقسمت الامة الى امارات .. ؟ فأجاب عليه السلام : ((في خلافتهم كنا انا و شيعتي من رعيتهم ؛ فصبرنا . والآن اصبحوا هم من رعيتنا …  والله لو أسقيناهم عسلا مصفى ما إزدادوا فينا الا بغضاً ، وإن البغض لديهم متأصل حتى قيام الساعة ؛  العرق دسّاس … )) . هنا نتساءل : ⭕بأي حقبة من تاريخ العراق نجح السنة بالحكم وبنوا دولة ؟ اكيد ان المنادين هم من مواليد القرن العشرين او الحادي والعشرين .. ⭕عسكريا : ١.  حرب مع الاكراد انتهت بالتنازل للكرد واقرار قانون الحكم الذاتي ٢.  حرب مع ايران انتهت بالتنازل عن نصف شط العرب وخسارة اكثر من الف مليار دولار تكفي لبناء عدة دول بحجم العراق على ارقى الطراز العالمي ٣.  حرب مع امريكا بعد احتلال الكويت انتهت بخيمة صفوان المذلة والتنازل عن حقول الرميلة ونصف ام قصر للكويت واعقبتها فرق تفتيش دخلت لغرفة نوم صدام وفتشت سوتيانات سجوده !!! ٤.  حرب ٢٠٠٣ انتهت بالقائد الضرورة بحفرة مثل الجرذ ⭕اقتصاديا:  انهيار تام للعملة العراقية وبات الناس لا يعدون الدنانير بل يتعاملون بالوزن في ظاهرة لم تحدث في اي دولة بالعالم ⭕سياسيا : نظام ديكتاتوري ودموي وحكم قرية استهترت بكل القيم الانسانية والاخلاقية وحكم عائلة قذرة تتحكم بكل شيء. ⭕بشريا : مقتل ملايين المواطنين ما بين اعدامات وضحايا حروب ومقابر جماعية ومهجرين في كل بقاع الارض. ⭕اذن اين النجاح بالقيادة حتى يدعون لعودة بعث الاجرام للسلطة ؟ الطامة الكبرى تكمن بالغبي الشيعي الدوني الذي يطبل مع هكذا دعوات ، ونسي ان ما فعله البعث هو  محاولته انهاء وجود اسم طائفة شيعية بالعراق . هل اشتقنا للعودة الى العمل بمزارع التكارته لو بمزارع الاردن لو الامهات اللاتي اضطرن يسافرن للاردن لبيع السكائر ؟ ام اشتقنا لمعسكرات التدريب والحروب والسُخرة ونعال اللاستيك ابو الاصبع اللي چان ينگطع ونشده بمسمار !!! ام اشتقنا للتلفزيون الاسود وابيض ويفتح ٤ ساعات باليوم ساعتين لصدام وساعتين لعدي !!! ام ايام اللادا والبرازيلي !!!! ام مناطق بغداد التي یمنع الشيعي دخولها !!!! لنتکلم بالمعقول ونطالب بالتغيير عبر انتخابات نزیهه نختار فیها من هو آصلح ونبنی مستقبلنا بانفسنا .. لا ان نطالب بعودة من لا یریدنا الا عبیدا ،  ومن یطالب بعودة الحكم للسنة يعني انه یطالب بعودة حكم حزب البعث  !!!! واعادة الحكم للسنة تعني عودة اسامة النجيفي وصالح المطلك وطارق الهاشمي  والعيساوي وعلي حاتم سليمان ولؤي خير الله وابن حسين كامل ورغد صدام والبزاز والكربولي ..
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