بلاغ مكتوب؛ ميزانية شبه خاويه..منهو اللحسها؟؟  

عبد الزهرة البياتي ||

لغة المصارحة مع الشعب بالمخفي والمستور من قبل المسؤول الاعلى المتصدي للمسؤولية في هرم السلطة التنفيذية مطلوبة الان قبل اي وقت مضى..طيلة السنوات التي خلت ظل المسؤول ( على رأسه ريشه) وهو فوق القانون لهذالم يكترث ولم يضع في حساباته انه لابد يوما يقف في قفص الاتهام لمساءلته عما ارتكبه من اخطاء كارثية الحقت خرابا ودمارا بالبلاد واضرت ضررا جسيما بالمال العام وبالفعل لم نشهد بام اعيننا وزيرا او مسؤولا من اصحاب ( الصماخات) الكبيرة خلف القضبان وهذا يفسر لماذا ظلت ثروة البلاد تنهب وتستنزف وتسرق عينك ..عينك!!

ولهذا ايضا ظلت كل الميزانيات العامة للبلاد وحساباتها الختامية في خانة ( المسكوت عنه) ولا احد يتجرا او ينبس ببنت شفه بشان الموضوع واتحدى اي واحد يقول لي او يطلعني على الحسابات الختامية لاي سنة منذ العام( ٢٠٠٥) ولحدالان بشكل مضبوط ومقنع والنكته الكبرى ان كل حكومة تاتي تلقي باللائمة على التي سبقتها وتتذرع عندما يطلب منها الشعب ( المصاري) بان عينها بصيرة ولكن اليد قصيرة وهي في حيره وعلى الشعب ان يجلس على الحصيرة!!

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اول رئيس وزراء مابعد ( ٢٠٠٣) يسارع لكشف الاوراق امام الشعب عندما قالها عبر ( مقال منشور) مانصه:" انه رغم الثروة التي دخلت خزائن العراق على مدار السنوات ال(١٧) سنة الماضية والتي كانت تكفي لاعادة بناء البلاد وتاسيس صندوق للمستقبل فان الفساد قد استنزفها وهرٌب بعضها الى خارج البلاد ولم اجد وانا استلم المسؤولية الا خزينة شبه خاوية"

هذا الكلام الصريح المباشر هو بمثابة بلاغ رسمي مكتوب لاغموض فيه ولا التباس والمطلوب من الادعاء العام ان يبادر فورا لاقامة دعوى قضائية بحق الحكومة المستقيلة بتهمة اهدار المال العام وافراغ خزينة الدولة من قبل حفنة من اللصوص السرسرية وان الكاظمي مطالب بان يدفع بكشوفاته وكل الوثائق والادلة الى القضاء للشروع بمحاكمة كل الحراميها الذين افرغوا خزينة الدولة وجعلها صحراء قاحلة تصفر بها الريح..اما الشعب فعليه ان يحضر جلسات المحكمة ليسلخ جلود هؤلاء النكرات وينتزع كل دينار سرقوه في وضح النهار وفي غفلة من الزمن كفى قشمرة!!

ــــــــــــ