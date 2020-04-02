قناة دجلة..وبرامجها لتقسيط النجف الاشرف

محمد صادق الهاشمي

⭕ عرضت قناة دجلة الفضائية يوم أمس 1/4/2020مقطعًا فديويًا لشخص يدعي إنه باع أطفاله بسبب الفقر حتي يتم التنكيل بالحوزة والمراجع وعندما شرح الحالة مقدم البرنامج "حيدر زكي" قال ان الفديو من النجف ...

⭕ منذ حلقة يوم أمس الى اللحظة نبحث عن العائلة لغرض المساعدة وأخيرًا توصلنا الى ان الرجل الظاهر في الفديو من المحمودية ولا علاقة له بالنجف.!.

⭕ لماذا تركز قناة دجلة الفضائية في الأزمات على النجف؟ ولماذا تُظهرها بصورة غير حقيقية...

📌تارة مدينة للسحر والشعوذة مقابل اجور للممثلين.

📌واخرى للمتعة واللواط مقابل لجوء لمراسلها في امريكا.

📌واليوم مدينة مجاعة وبيع البشر.!

⭕هذه المرة الثالثة خلال فترة قليلة تسيء القناة للنجف عن طريق فبركة الأحداث وعدم نقل المواضيع بمصداقية.

⭕ ننتظرُ ردًا من مالكها جمال الكربولي وتبيان للموقف من قبل إدارة دجلة الفضائية وإلا سنمنع نحن شباب النجف اي نشاط لقناة دجلة في المحافظة وغير مستعدين للتعامل مع قناة تتعمد الإساءة في كل أزمة.

⭕ يتفاخر حيدر زكي ودجلة بتوزيع 100 سلة غذائية في نينوى ونحن شباب النجف الى اللحظة وزعنا أكثر من 700 ألف سلة غذائية ومستعدون لمساعدة عائلة حيدر زكي وعائلة جمال الكربولي والعائلة الظاهرة في الفديو المفبرك في أي وقت وأي مكان.

ــــــــــــ