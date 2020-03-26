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الزرفي يتلقي ممثلي الدول دائمة العضوية ((رسائل الزرفي ))


محمد صادق الهاشمي

 

 المكلف عدنان الزرفي يلتقي سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي كل من((

 روسيا – الصين – فرنسا – امريكا – بريطانيا))، وحسب رؤية البعض والتحليل :  ان هذا اللقاء يتضمن عدد من الرسائل وهي :

1-      لقائه اليوم : يتضمن اشارة منهم ومن الزرفي لتاييده .

2-      الذي اشار على الزرفي في لقائه الاقطاب الدولية اليوم   يبدو عقلية خاصة، ويكشف ان الزرفي له خليه تخطط له

3-      حضور مستشاري برهم (فرهاد – الفيلي )  موشر على ان الزرفي له علاقات مع الموسسات الاساسية في الدولة العراقية الخاصة والعامة والتي تمتلك القرار او بعضه .

4-      الزرفي يريد تدويل شخصيته وكسب الاعتراف بها .

5-      الزرفي يريد الاستفادة من  عامل الزمن .

6-      الزرفي يريد ان يقول انه يتصرف كرجل حكومة يعرف البروتكولات الدولية وقادر على التفاعل معها والتصرف كرجل دولة.

7-      اراد ان يشعر الاحزاب المعارضة له بانهم فشلوا في سحب الشرعية الداخلية عنه، وبعد ان كسبها ها هو يتوجه الى كسب الشرعية الدولية والاقليمية .

8-      الزرفي اراد ان يقول ان المجتمع الدولي يفهم ويتفهم المتغيرات الدولية والمحلية التي اوصلته الى الحكم والتكليف لذا قبلوا الاجتماع به .

9-      الزرفي اراد ان يمنح مويديه داخليا القوة في تاييده لانه تمكن ان يسوق نفسه في المحيط الدولي وقبله العربي .

10-    الزرفي بهذه الخطوة  يريد ان يشعر الاحزاب التي تعارضه بانه لايتنازل، وانه مستمر في موقفه وتكليفه وترتيب إثر التكليف .

11-    الزرفي اراد ان يقول الى الاحزاب التي تعارضه انه يتقدم خطوات وهم مازالوا يراوحون مكانهم لعدم قدرتهم على اختيار البديل المتفق عليه , وان مجرد المعارضة لايكفي  لسحب ترشيحه فهي سياسة منه (( لغلق الابواب ))

12-    يريد الزرفي تطبيع الراي العام له ولسياسته وبرنامجه .

13-    الزرفي غادر منطقة القلق السياسي .

14-    لقاء اعضاء مجلس الامن به بمبادرة منه او منهم يعني – حسب رايه - انه وفق  المنطق الدولي يمتلك الشرعية الدستورية داخليا .

15-    الزرفي بهذا الاجتماع مع اقطاب دولية يشير الى تمرير سياسته وبرنامجه دوليا .

16-    الزرفي يريد ان يقول انه سوف يكون وجوده وبرنامجه نقطة التقاء دولية في العديد من الجوانب.

17-    رسالة الى اي دولة تعارضه التعامل معه كامر واقع ولابد من  فتح الباب له علنا كونه معترف فيه دوليا وعليهم الالتحاق بالموقف الدولي. انتهى

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الزرفي يتلقي ممثلي الدول دائمة العضوية ((رسائل الزرفي ))
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