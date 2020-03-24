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الظروف التي يستفاد منها الزرفي


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1-      الزرفي تاكد له انه مويد من المجتمع العربي وهذا ما اكدته زيارة السفيرين المصري والكويتي وقد نقل له السفير الكويتي تاييد الخليج وعلى راسها السعودية .

2-      انه اعتبر مقابلة ممثلة الامم المتحدة له (بلاسخارت) تاييدا دوليا له خصوصا وانها صرحت بعد الزيارة بما يشير انها تطلب منه المضي في عمله كونها طلبت (( المضي في تشكيل الحكومة )).

3-      وفق الحساب العددي للشيعة يجد ان رصيده العددي من النواب الشيعة الى الان جيد كونه مويد من سائرون والنصر واصوات متفرقة وفي الطريق يضمن صوت الحكمة فضلا عن وجود نواب يتم شراء اصواتهم والتاثير عليهم من مختلف الكتل الشيعية .

4-      الزرفي يرى ان احد نقاط قوته هو ان البديل غير متفق عليه وهناك تعقيدات في بخصوص هذاالموضوع  كانت ومازالت  وهي نتاج خلافات معقدة وقديمة ومستمرة ولايوجد في المنظور القريب امكانية للخروج منها للاتفاق على مرشح مكلف غيره ,  وقد ايقن الزرفي ان الاتفاق على بديل عنه بمثل هذه الظروف ضرب من الخيال, مع ان  العامري يحاول  ان يخلق اتفاق على مرشح ما ,والى حين يحصل الاتفاق فان الزرفي يقابل سعيه بسعي اخر ليقطع الطريق على العامري 

5-      الكرد مع انهم لايريدون ان يخرجوا عن اتفاقاتهم الشيعية الا انهم بالتالي اقرب الى مصالحهم, وثمة ظروف صحية ومالية تتعلق بمصالح الشعب الكردي, لذا فهم مع الاقوى, فان موقفهم وهكذا موقف المكون السني موقف المترقب ريثما تستقر عليه حوارات الشيعة .

6-      الزرفي مستمر الى الاخير لانه يعلم ان الحكومة والقرار والحسم يتم في اللحظات الاخيرة لذا هو الى الان يعتقد ان كفته راجحة وتزداد رجحان عامل الزمن  بسبب عدم اتفاق الطرف الاخر على مرشح محدد سيما وانه ايقن النتائج بوضوح حينما اخفقت اجتمعات القوم على نتيجة محددة.

7-      لا ننسى ان الرجل يقف معه محيط خارجي وقرار رسمي وموافقات المحكمة الاتحادية واحزاب ساندة .

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الظروف التي يستفاد منها الزرفي
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