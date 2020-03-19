ثقافة فيطي ..!

باقر الجبوري

مثقفوا شارع المتنبي (( من جماعة طرشي الحبوبي )) كانوا سابقاً يرهقون أسماعنا بالتهويل بثقافة الغرب والتزامهم الاخلاقي والقانوني والانساني، فيربطون ويقارنون بينها باعتبارها دولة ( الكفار ) وبين الدول التي يقال انها ( اسلامية ) لإثبات جهل المسلمين ( هذا أقصى أمالهم )

اليوم هم انفسهم يرون الصين ( الكافرة ) تلتزم بمنع التجوال والبقاء في البيوت منذ ثلاث اشهر، واحترام الانظمة التي تطلقها وزارة الصحة في بلدانهم، وهم بالمقابل في ( العراق ) يخرجون الى الشوارع، مستخفين بفايروس كورونا ! ومستخفين بارواح الناس ...

ويرددون تحت تمثال المتنبي (( گولولة لبو عيون الوسيعة .. لديار الغرب لو راح اطيعه ))

حبيبي بالاول روح طيع نفسك وطيع القانون واحترم حضر التجوال وبعدين روح طيع ابو عيون الوسيعة قبل ما ينقلك أو تنقله الكورونا !!!

اما الاسلام فبالعكس تراه يحث على احترام القانون وان كان في دولة الكفر ويحث على احترام النفس المحترمة ويحث على كل ما يمنع التسبب بإذية الاخرين !!!

الجماعة يقلدون (( الكفار )) في كل شيء عدى الثقافة والالتزام بالقانون واحترام حقوق الاخرين ...

المشكلة انهم ينقلون الفكرة لمن أجهل منهم

تلك هي ثقافة مثقفي الفيطي !!!

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