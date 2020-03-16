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نهايات حكم الاحزاب الشيعية..(يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ) 


◾ محمد صادق الهاشمي

 

1-      بعد اعتذار محمد توفيق علاوي تشكلت ((اللجنة السباعية)) للخروج من مازق الخلافات الشيعية , وكان السيد حسن السنيد يمثل القانون فيها , هو الذي رشح ((نعيم السهيل )) ومع ان السهيل لم يحصل على صوتين من اللجنة السباعية الا ان مساعي معينة رجحت كفة الرجل مع انه سقط  في اللحظات الاخيرة بتبدل راي المالكي عنه وسبقه الى الرفض الفياض والعبادي والتحق بهم نوعا ما على استحياء العامري ,وبهذا لم يتمكن الشيعة ان يقدموا مرشحا متفقا عليه بينما كان نعيم السهيل اخر ورقة يمكن ان يلعبها الشيعة مع خطورتها.

2-      يبدوا ان القيادات الشيعية لم تمتلك قواعد بيانات ومعرفة تمكنهم من اختيار الشخصية المرشحة والا لما اختاروا نعيم ثم انقلبوا ضده , ومن الموكد – ايضا -  انهم لم يمتلكوا الثقة ببعضهم البعض والا فان من بينهم رجال اكفاء يمكن الاعتماد عليهم رجال حسنت سيرتهم وثبتت نزاهتهم , وثبت ان البعض من الكتل لاتريد ان تغادر المحاصصات مهما كلف الثمن حتى لو غرق العراق بالموت والجوع ومن يراجع كواليس حوار البعض  منذ تقديم عادل استقالته لوجدنا ثمة عصابات تتحرك باسم الوطن لتحرقة وتمارس دور ((نيرون )) الذي احرق روما ثم انفجر ضاحكا وهو يشاهد السنة اللهب والموت تذبح الملايين .

3-      البيت الشيعي الان انتهى والى الابد ولايمكنه بعد اليوم ان يدعي انه موجود وان اخر رصاصة رحمة استقرت في راسه اليوم تمثلت في عجز الشيعة عن اختيار البديل والطلب من برهم صالح ان يفعل دوره الدستوري ومن الموكد ان تصدي برهم للادارة والتكليف بموجب مادة (81) يعني فتح الابواب للتدخل الخارجي والداخلي وستكون سنة دستورية بان يكون تعيين منصب رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية , ففي مرحلة عادل عبد المهدي انتهى حق الشيعة في الكتلة الاكبر ثم في مرحلة محمد توفيق علاوي انتهت  فرضية توافق الكتلتين ثم انتهى  الان حق الشيعة كليا في تحديد وتكليف رئيس الوزراء . نعم برهم من يقررعن القيادات الشيعية ويرسم للشيعة مستقبلهم السياسي  , ومن يقراء الساحة جيدا يعرف ان برهم سوف يسند ظهره الى بعض الكتل الشيعية ويلغي دور البقية ,وهنا بيت القصيد ,وهنا تتضح ملامح الخريطة السياسية والمعادلات الجديدة الحاكمة . وربما لاجل مصالح البعض سنجدهم على ابواب برهم  وابواب من يرشحه لمغنم ما

4-      ارجاع القرار الشيعي الى برهم بات قدرالشيعة بعد بيان ممثل سائرون في اللجنة السباعية ((عدم توصلهم الى اتفاق لاختيار من يكلفوه )) وطلب من رئيس الجمهورية (( ان يمارس صلاحياته )), وبهذا الموقف من سائرون افترق العامري في الخطوة والقرار عن السيد مقتدى ولم يعد هناك من علاج لتقريب وجهات نظرهم  , اما بيان السيد عمار الحكيم فكان اوضح في ايضاح ما الت اليه امور القوم بقوله ((بسبب غياب المصلحة العليا لذا قررنا ان لانتدخل في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الان ))

المهم كل القيادات من حيث تقصد او لا تقصد ذاهبة الى ان تنهي دورها وتعطيل حقها الدستوري وبانفسهم يعملون على تسليم قوتهم الى برهم صالح ولات الحين حين مندم .

ليس وراء هذه القيادات من اتفاق او امل في انقاذ الموقف او روية موحدة او اي حل بل هم الازمة بذاتها ((بدون زعل )).

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