إخفاق العقل في القيام بوظيفته

عمار الجادر

نعم قد يفقد العقل فاعليته، أو يتعثر في طريقه، نتيجة تقصير الإنسان وتفريطه، إما إهمالاً وتسامحاً، لعدم شعوره بالمسؤولية، أو لتغلب عوامل ومؤثرات أخرى عليه، من كسل، أو ضجر، أو شهوة، أو غضب، أو تعصب،أو تقليد أو غير ذلك مما يقف في طريق العقل ويمنعه من أداء وظيفته.

فمثلاً: من أهم الأمور الدنيوية التي يحبها الإنسان ويهتم بها صحته البدنية، التي بها قوام حياته وبقاؤه في هذه الدنيا.

ومع ذلك نرى الناس مع اشتراكهم في حبها والاهتمام بها مختلفين في رعايتها والحفاظ عليها.

فمنهم من يبذل وسعه ويجهد جهده في ذلك، بالوسائل العقلائية الميسورة، مهما كلفه ذلك من تعب ونصب وقيود والتزامات. فيبحث عن أفضل الأطباء وأحذقهم، ويلتزم بتوجيهات الطبيب ونظامه العلاجي غير مبال بمتاعب ذلك ومصاعبه، كل ذلك من أجل اهتمامه بصحته وحبه للحياة.

بينما نرى آخرين لا يراعون ذلك، لا لعدم حبهم للصحة والحياة، بل إما لتغلب روح الإهمال واللامبالاة عليهم، أو لاقتصارهم في العلاج على الطرق التقليدية الموروثة، جموداً عليها، أو كسلاً عن الفحص عن الأصلح، من دون مراعاة للطرق العقلائية في اختيار الطبيب المعالج وكيفية العلاج، أو لتعصبهم ضدّ الطبيب الأفضل بنحو يصعب عليهم الاعتراف له بالفضيلة، أو لضيقهم من التقيّد بالدواء ومواعيده، أو منبعض الالتزامات الأخرى التي يفرضها الطبيب عليهم، أو لغلبة شهوتهملما يمنعهم الطبيب منه ويحميهم عنه من طعام أو شراب وغيرهما... إلى غير ذلك مما يأباه العقل السليم، ويستهجنه العقلاء بفطرتهم. وليس ذلك لفقدهم القوة العاقلة، بل لعدم فاعلية العقل فيهم نتيجة ما سبق، حتى يتجمد أو يُغلَب. فهم يدركون ضرر سلوكهم وكأنهم لا يدركونه، ويملكون العقل وكأنهم يفقدونه.

*العقل منشأ المسؤولية دائماً:

ولا يجنون من عقلهم إلا تحمل المسؤولية واللوم والتقريع، ثم الندم عند الوصول للنهاية المرة حين لا ينفع الندم. وكلما كان الضرر أكبر وأفظع كان اللوم والتقريع والندم أشدّ وأعظم. ولو أنهم فقدوا العقل حقيقة لكانخيراً لهم، حيث لا مسؤولية، ولا لوم، ولا تقريع، ولا ندم.

وعن النبي (صلوات الله عليه وعلى اله) أنه قال : ((استرشدوا العقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا))

وفي حديث حمدان عن الإمام الرضا ع أنه قال : ((صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله))

وفي حديث عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد (ع) فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) : إن الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما [كليهما. علل الشرائع].

فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهوشرّ من البهائم))

وتصديق ذلك في كتاب الله عزّ وجلّ حيث يقول: ﴿إنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللهِ الصُّمُّ البُكمُ الَّذِينَ لاَ يَعقِلُونَ﴾)

وحين يقول: ﴿وَلَقَد ذَرَأنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِن الجِنِّ وَالإنسِ لَهُم قُلُوبٌ لاَ يَفقَهُونَ بهَِا وَلَهُم أعيُنٌ لاَ يُبصِرُونَ بهَِا وَلَهُم آذَانٌ لاَ يَسمَعُونَ بِهَا أُولَئكَِ َالأنعَامِ بَل هُم أضَلُّ أُولَئِكَ هُم الغَافلِونَ﴾( ٣)... إلى غير ذلك.

*ضرورة استغلال العقل: فعلى الإنسان أن يعرف عظمة هذه النعمة التي فضل بها وارتفع عن

حضيض الحيوانية، ويستغلها لصلاحه وسعادته، في جميع أموره وشؤونه المتعلقة به، والدخيلة في سعادته وشقائه وخيره وشرّه.

ويربأ بنفسه عن التخلي عنها والهبوط إلى مستوى الحيوان أو ما دونه، ثم يزيد عليه بتحمل

التبعة والتقريع واللوم، ثم الندم حيث لا يغني ولا ينفع.

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