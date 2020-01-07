دراسـة مـوجـزة فـي تـداعـيـات وتـحـديـات قـرار طـرد الـقـوات الامـركـيـة الـبـدائـل والـحـلـول

صالح الصريفي

إستتباعا لما كتبته وذكرته وتوقعته بالأمس لو أن البرلمان العراقي قرر طرد القوات الامريكية من العراق فإن القرار سيولد ميتا وسيبقى القرار حبرا على ورق وسيخضع لقواعد النفاق والابتزاز السياسي في التسويف والمماطلة وعدم التطبيق لأسباب عدة نذكر بعض منها :

1- عدم اعتراف ترامب وادارته لا بالسيادة ولا بالدولة العراقية فضلا عن عدم إعترافة بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية

2- قرار البرلمان العراقي تم في ظل انقسام مكوناتي سياسي ومجتمعي كبير جدا وهذا سيعطي ترامب وإدارته مبررا للبقاء تحت ذريعة رفض الأغلبية من العراقيين لقرار طرد القوات الامريكية

3- سيساوم ترامب وإدارته العراقيين على فرض العقوبات والحصار الاقتصادي والسياسي والأمني اذا ماتم تنفيذ قرار طرد القوات الامريكية وهذا ماسيضاعف الانقسام المكوناتي السياسي والمجتمعي 4- فرض العقوبات والحصار الاقتصادي يعني :

أولا : حرمان العراق من بيع نفطه وهو شريان الحياة والمورد الاقتصادي الوحيد للشعب العراقي

ثانيا : إنسحاب الشركات الاستثمارية النفطية الامريكية والاوربية من العراق مما يؤدي الى تكبد العراق خسائر كبيرة جدا نتيجة انخفاض انتاج النفط الذي سيصل الى مستويات متدنية ربما تبلغ مليون برميل أو أقل في اليوم

ثالثا : حرمان العراق من نظام سويفت في المعاملات المالية العالمية القائم أصلا على أساس التبادل والتعامل بـ( الدولار الأمريكي) والذي يعتمد العراق عليه كليا في بيع نفطه ومبادلاته التجارية التي تعتمد على الدولار الامريكي الاخرى مع دول العالم ، علما أن واردات بيع النفط العراقية تتم عبر البنگ الفدرالي الأمريكي

رابعا : العقوبات والحصار الاقتصادي الامريكي يعني إفلاس العراق المفلس أصلا وتصفيير البنگ المركزي من العملة الصعبة وتصفيير الميزانية العراقية وعجز الحكومة عن عدم دفع راتب أصغر وأبسط موظف فضلا عن المتقاعديين

خامسا : تراكم ومضاعفة ديون العراق الخارجية والتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار الى البنگ والصندوق الدوليين والدول والشركات العالمية

سادسا : إنعدام البنية التحتية الزراعية والصناعية والخدمية العراقية سيفاقم مشاكل العراق ويعرضه للمجاعة الحقيقية الكبرى فضلا عن انتشار الامراض الوبائية نتيجة نقص الدواء والعلاج الطبي والحرمان من السفر الى الخارج

5- فرض العقوبات والحصار الاقتصادي سيضع القوى الشيعية التقليدية بين خياريين أحلاهما مُـرٌّ علقم :

اولا : سيضعها امام ضغط شعبي وإستحقاق انتخابي سيكلفها خسارة فادحة ومدوية بالانتخابات أمام القوى الشيعية الجديدة الليبرالية والجوكر الامريكي والبعثيين والصرخيين واليمانيين " أصحاب الحراك الشعبي" حلفاء أمريكا والرافضون لقرار طرد القوات الامريكية وتعريض العراق الى العقوبات والحصار الاقتصادي

ثانيا : سيضعها أمام النفاق والابتزاز السياسي للاكراد والسنّة في طلب الانفصال وعدم تحمل مسؤولية تعريض أنفسهم وأهليهم ومحافظاتهم الى العقوبات والحصار الاقتصادي الامريكي لإسباب ومسببات يروّن أنفسهم غير معنيين بها

مــــا الــــعــــمــــل

1- الاسراع بتجديد التكليف للسيد عادل عبدالمهدي رئيسا للوزراء والحكومة الى حين انتهاء مدته الدستورية بسبب تعذر وجود البديل المناسب له فضلا عن غلق الابواب والذرائع أمام الادارة الامريكية التي تعمل على دفع وإنزلاق العراق نحو الفوضى والفراغ الدستوري

2- الاسراع فورا بعقد اتفاقيات الدفاع العسكري المشترك مع كل من الصين وروسيا وايران وتركيا

3- تفعييل وتوسيع الاستثمارات الصينية والروسية والايرانية والتركية فورا في إعادة بناء البنية التحتية بما فيها استثمارات النفط والغاز

4- إعادة تفعييل وتعديل وتطوير قانون البنى التحتية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بالاعتماد على شركات دول الحلفاء أعلاه

5- مقاومة الاحتلال الامريكي وطرد قواته وجنوده وشركاته الاستثمارية وغلق سفارته الفتنوية في بغداد ، وإجتثاث أدوات الفتنة والخيانة من البعثيين ودواعش السنّة والشيعة .

6- على قوى محور المقاومة ملاحقة فلول الجيوش والقواعد والاساطيل الامريكية وانهاء وجودها في المنطقة الى آخر جندي أمريكي .