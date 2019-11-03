عاجل : مكتب القائد العام: الاضرابات تعطل حياة المواطنين وهناك من يريد تصعيد المواقف
المقالات

دعوة نقابة المعلمين للإضراب من الناحية القانونية


د.مصطفى الناجي

 

1- ليس هناك اي مادة او فقرة في الدستور العراقي تبيح اضراب موظفي الدولة .

2-  الإضراب  فعل ممنوع بنص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل (م4/اولا وثانيا ) والتي تنص على التزام الموظف او المكلف بخدمة عامة بمواعيد العمل .

3- الإضراب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بالحبس لمدة عامين وبالغرامة لكل موظف او مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة او الامتناع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمله .

4- لا تمتلك نقابة المعلمين اي مسوغ قانوني في اعلان الإضراب كون قانون النقابة لم ينص على ذلك .

5- قانون النقابة رقم 7 لسنة 1989 المعدل من القوانين المتوقفة بسبب عدم تكييف وضعها القانوني لحد الان (لا زلت تعمل بأهداف لقانون والتي من بينها "الدفاع عن قادسية صدام (م3  /  1 "تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم كقوة من القوى التي تحمي الثورة ومكتساباتها وتسهم في بناء المجتمع الإشتراكي الديمقراضي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم التي أفرزتها قادسية صدام المجيدة وأثارها في بناء الإنسان العراقي الجديد على أسس من التضحية والفداء في الذود عن الوطن والأمة.".

6- النقابة حتى مع فرض تمثيلها النقابي للمعلم فهي لا تمتلك سلطة ادارية على المعلم

7- النقابة ايضا لا تمثل التلاميذ ولا الطلبة وليس من حقها الإيعاز الى التلاميذ والطلبة بعدم الذهاب الى المدارس .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا تحقدون على الحشد الشعبي؟!  
شؤون تظاهرية
الامام علي "ع" والمرحلة الاولى من فتنة قتل عثمان
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
مَجَاهِيل..!
دعوة نقابة المعلمين للإضراب من الناحية القانونية
دعوة نقابة المعلمين للإضراب من الناحية القانونية
منظومة الحقوق في الدولة المدنية  
تجربة ستة عشر عاما
لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي الجبوري : الا لعنة الله على البعث ةالبهثيين السفله هم يحاولون ولازالوا وسيظلون العوده الى الكرسي الذي ادمنوا تواجدهم ...
الموضوع :
بالفيديو ... اهازيج ما يسمى بالمتظاهرين السلميين وهم يهتفون للبعث الصدامي الكافر
ياسمين : المقال موضوعي الى حد ما بالمقارنة مع معطيات التاريخ لكن يبدو ان كاتب المقال متأثر بكتابات التاريخ ...
الموضوع :
أردوغان ويهود الدونمة...بقلم:نجم الشيخ داغر
خليل الدليمي : الحزب الاسلامي يعتبر من احزاب العمالة التي دعت وشاركت باحتلال العراق من قبل امريكا وعندما شارك بالحكم ...
الموضوع :
النائب رشيد العزاوي يبين اسباب استقالة طارق الهاشمي من الحزب الإسلامي
جاسم الجلاد : اشوااللي عنده٢٨سنه كل شي ماأستلم كلتوا سونيا تعديل ابو ٢٥سنه ممشمول ...
الموضوع :
المالية النيابية تتفق مع التقاعد الوطنية على زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة
نادرالعموری : الهم انصرالعراق واهلهه واخذل کل من یریدهلاک الشعب الاصیل العراقی وطردالمحتلین..امین رب العالمین (الاهوازمعکم) ...
الموضوع :
شرطة البصرة تعرض صورا لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية في المحافظة
ابو عبدالله : الله يرحمه بحق الحسين ويبعد الفتنة انشالله عن ابناء علي والموت لامريكيا واسرائيل ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي: ثأر القيادي وسام العلياوي برقبتي وسآخذه "مربع"
ابو عبدالله : البلد الخبيث التي دائما تخلط الاوراق ماهي الا كذوبة جديدة على الشعوب المستضعفة انما النصر من عند ...
الموضوع :
ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي
ahmad : مقال رائع يوجد ايضا مقال في اضاءات عالمية شرح مفصل عن هذه الشجرة https://www.idaatalaalm.com/2019/10/blog-post_27.html ...
الموضوع :
شجرة الباولونيا الأسرع نموا في العالم
رضوان : حسنا يفعل ، ومع تقديري لحرية التعبير والتظاهر السلمي للتعبير عن راي ، او رفض لمظالم او ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد
احمد رياض : أنا مع توجيه عقوبة لكن اقل من الفصل لكي يكونوا عبرة ...
الموضوع :
وزيرة التربية: زج طلبة المدارس في التظاهرات عملية مرفوضة
فيسبوك