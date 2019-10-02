🖋ميثم العطواني

وسط حالة القمع تلك التي تشهدها مظاهرة التحرير والانتهاكات الواضحة وواسعة المدى لحقوق الإنسان، يلتزم السياسيون الجهابذة الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن الديمقراطية الصمت المطبق، أو ربما يلوذ عدداً منهم لا يتجاوز أصابع كلتا اليدين بإشارات شجب خجولة لا تتناسب مع الحدث الذي تسبب بمقتل متظاهر وأصابة نحو مئتي آخرين في مشهد لا يختلف كثيراً عن مشاهد اطلاق النار على المجاميع الإرهابية.

هذه المظاهرة أن استمرت وبهذا العدد الكبير ربما ستكون أشبه بالمظاهرات المصرية المليونية التي باتت مثلاً يطلقه المواطن العراقي كلما ساده اليأس من تغيير واقع الخدمات المتردية في جميع المجالات وأستشراء الفساد والمعاناة من البطالة والفقر المدقع.

أسئلة ستجيب عليها الأيام القليلة المقبلة، هل ستخمد التظاهرات ويبقى نظام المحاصصة المقيتة يدمر البلد كما دمرها نظام الحزب الواحد في عهد الدكتاتورية؟!، هل سيبقى الفاسدون كما بقي الطغاة يتحكمون بمصائر عباد الله؟!، هل يستمر أصحاب القرار يسخرون من المظاهرات حتى يصيب المتظاهرون الملل ويسلمون الى واقع دون تغيير؟!، أم إنهم سيحققون هذه المرة ما عجزت عن تحقيقه مئات المظاهرات؟!.

وهنا نقول على المتظاهرين التحلي بثقافة المظاهرة التي ينشد المتظاهرون فيها تحقيق مطالبهم في إطار التظاهر السلمي الذي يتوجب فيه احترام الأملاك الخاصة والعامة وعدم الانجرار خلف شعارات تثير الفتنة أو يرفضها المجتمع العراقي، وكذلك على أفراد القوات الأمنية التحلي بالصبر وأن يتذكروا أنهم جزء من الشعب الذي هم بخدمته، وعلى الحكومة ان تضع جدولاً زمنياً يلمس تنفيذه المواطن على أرض الواقع لا ان يكون حبر على ورق، يشمل توفير فرص حقيقية للعاطلين عن العمل وتحسين رواتب المتقاعدين والنظر في معادلة رواتب الموظفين وتوفير أدنا الخدمات مقارنة بدول الجوار.

وأخيراً نقول على الحكومة أيضاً ان تصارح الشعب وتكشف عن الفساد الذي ابتلع فيه مليارات الدولارات من المال العام، لا ان يعيش المواطن الفساد كل يوم وفي كل خطوة من خطواته يلمح الفساد يميناً وشمالاً بل محاط به من كل جانب.