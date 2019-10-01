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موجز عن تظاهرات اليوم


✍🏻مراقب

 

اولا : 

المكان بغداد – ساحة التحرير وقد منعت التظاهرات في البصرة وفي اي محافظة .

 

ثانيا :

 الزمان 1-10-2019 قيل هناك اسباب تتصل وتتعلق بتشكيل الحكومةوراء اختيار هذا التاريخ علما ان منشور ما صدر ولا نعلم بمدى صحته عن المكتب الاعلامي لحزب البعث حدد للمتظاهرين اليوم .

 

ثالثا : ابرز الشعارات:

 

1- اسقاط النظام 

2- مكافحة الفساد 

3- انهاء البطالة 

4- انهاء المحاصصة

5- لامسير الى كربلاء قبل رفع الظلم والبلاء

 

رابعا : اهم التفاصيل 

1- قبل شهر كانت مواقع التوصل الاجتماعي تدعو الى تظاهرات كبيرة بهدف اسقاط الحكومة والعملية السياسية تحت شعار ((اسقاط الفاسدين)) , وقد استغلت  تلك التيارات ( المدنية والبعثية ورجال السفارات ) العديد من الاحداث الداخلية منها تفريق المتظاهرين من حملة الشهادات قبل يومين   ومنها انهم استغلوا خطب المرجعية الاخيرة التي هاجمت الحكومة ووصفتها بالفساد كما ان ثمة شائعات انتشرت منهم وبقصد ان التيار الصدري وتيار الحكمة سيشاركون فيها لرفع معنويات المتظاهرين.

 

2- اصدر حزب البعث المكتب الاعلامي القومي بيان حدد فيه التظارات واهدافها وتاريخها ولا نعلم مدى صحة هذا البيان الذي انتشر .

 

3- قبل يوم من خروج تظاهرات المدنيين والبعثيين خرجت تظاهرات من شباب يرتدون الزي العسكري ربما ردا على التيار المدني وتحذيراله وهم يهزجون ((الساتر هو يسولف موش الكاعد بالخضراء)) ولا نعلم من يقصدون في الخضراء هل الحكومة ام السفارة الامريكية .

 

4- الموكد ان عدد الشباب الذين شاركوا في التظاهرات  هم بالعشرات وقيل او تم تخمين العدد بانه لايتجاوز 450 الى 600 والله العالم بل الموكد انهم شباب مغرر بهم فان المراقبين اكدو اختفاء القيادات المعروفة في التيار المدني وهذا يعني انهم دفعوا بهم وتربصوا في الخلف ليروا ما تثمر عنه حركة هولاء  وهذا موشر خوف وانهزام خصوصا ان تظاهرات التيار المدني تكررت دون نتيجة وهي حركات لازمتها الفوضى والتفرق والصدام وعدم المنجية وقلة العدد.

 

5- الاحترازات الامنية كانت عبارة عن غلق بعض الطرق منها جسر الجمهورية وجسور اخرى ذات صلة واطلاق خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع وقد حاولالبعض من المتظاهرين العبور الى جسر الجمهورية الى الخضراء الا ان القوات الامنية اشتبكت معهم ومنعتهم.

 

6- الصور التي رفعت هي صورة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي .

 

7- الجرحى قيل 100 وقيل اقل والموكد اقل من الطرفين الجهات الامنية والمتظاهرين فضلا عن جرح الفريق الركن جليل الربيعي قائد مكافحة الارهاب بحجر 

خامسا : ابرز المصادر والمحللين اكدوا مايلي:

 

1- فشل التظاهرات وانها محدودة والعدد قليل وكشفتعن توجه خطير  .

 

2- كان يمكن ان تكون التظاهرات في عموم العراق كما كان يروج الا ان الذي افشل حركتهم بيان صدر من التيار الصدري اكد عدم مشاركتهم فكانو في حرج شديد وبان ضعفهم وقيل ان التيار الصدري كان مستعد للخروج الا انه عدل عن رايه بعد ثمة اتصالات معه فاشترط ان يمنح عادل 6 اشهر مقابل الانجازات .

 

3- تاكد من خلال تظاهرات اليوم ان السفارة الامريكية واي جهة مغرضة لا تتمكن من ان تحشد جمهور نعتد به وان الساحة ما زالت بيد الشعب ومهما قصرت الحكومة وهي مدانة الا ان الحفاظ على العملية السياسية مسولية المرجعية والشعب والحكومة مع هذا تعتبر هذه الفقاعاتاجراس مهمة لتحرك الاحزاب نحو العمل وانهاء الفساد والمحاصصات

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