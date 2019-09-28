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ابعاد القادة العسكريين والتأمر الدولى على الحشد الشعبي


ابراهيم السراج

 

 حجم التأمر الاقليمى والدولى ومحاولات تجميد و اقصاء الضباط والقادة المتميزيين  دليل واضح واكيد على أن هنالك مؤامرة كبرى تحاك ضد العراق وخيوط هذه المؤامرة تعمل وفق اتجاهين .

الاتجاه الأول يقضي بابعاد وتجميد الضباط والقادة الذين كان لهم دورا متميز وشجاع في طرد عصابات داعش الارهابي وتحقيق الانتصار وفق خطط ستراتيجية وهذا يعنى ان وجود هذه الكوكبة المتميزة أصبحت مصدر ازعاج لأعداء العراق  والذين باتوا على يقين أن الجيش العراق وبمختلف صنوفه كان له الاثر في تحرير مدن العراق واعادتها الوطن.

والاتجاه الثانى  الذي. وضعته تلك الاجندات المشبوهه وهو محاولة تفتيت الحشد الشعبي المجاهد ومن خلال جملة من القرارات التى ربما يعتبرها البعض قرارات ضعيفة لكن محتواها هو تفتيت قوة الحشد الشعبي البطل وتصغيرها تارة من خلال تحريك عادل عبد المهدى باعتبارها القائد العام للقوات المسلحة وتارة من خلال الجيوش الالكترونية والإعلام العربي والغربي .

اذا هى محاولة لجعل  القوات  المسلحة العراقية  ضعيفة ومهزوزة وتشبه إلى حد كبير ما كانت عليه عام 2014 .

هذه الحقيقة التى يجب أن يعرفها الجميع . ان التأمر الاقليمى والدولى لازال مستمر فيما تلوذ الحكومة بالصمت الذليل ازاء تلك التحديات والمخاطر التى تواجه قطعاتنا المسلحة البطلة ومنها حشدنا الشعبي المجاهد.

 

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