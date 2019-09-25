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من الصين ...الى ..الطين..

83 2019-09-25

ا.د.ضياء واجد المهندس

 

نسرين طالبة ماجستير عراقية في بكين، تزوجت من مهندس مسلم صيني تشوانغ، وانجبت منه ( لي ) لانه الاسم القريبي ل ( علي ) ، عندما عادت لاهلها ، و بعد سنتين توفى ابنها ، وكانت تبكي و تقول : ( كنت اعرف ابني يموت بصغره) ، قالت لها امها : هل رايت ذلك برؤيا بالمنام ، ام قالتها لك عرافة او ام المرايا..قالت نسرين لامها : لا ، لكنه صيني ، ما يطول ، وابوه يعمل على منتجات تقليد ( حاجة بربع ) ...الغريب ان كل رؤوساء مجلس الوزراء العراقي يذهبون للصين بوفود يشمل كل الوزراء و المحافظين و تحت مشروع ( النفط مقابل التنمية ) ، و ( النفط مقابل الاعمار ) ، و ترى الاعلاميون يكتبون بتفاؤل في التعاون الاستراتيجي و المستقبل الزاهر للعراق بعد هذه الزيارات ...عندما يذهب المسؤول العراقي الى الصين ، اضع يدي على قلبي ، لان الصين بلد ( ما تريده ،ممكن انتجه لك )، فكل ماركاتنا العالمية تقليد صيني يخدعنا به تجارنا ، فكيف اذا ذهب ولاتنا اخشى ان يبيعونا ونحن عنهم غافلون ..حدثني احد الاصدقاء اوفد مع مجموعة مدراء في الكهرباء، لشراء كيبلات ضغط عالي قائلا" : بدا رئيس الوفد مع مدير شركة صينية التي نعرفها تتعامل بالرشاوي و الهدايا ، وطلب صاحبنا ان يقلدوا كيبلات سيمنس ،الذي هي ١٠ اضعاف سعر منتج الشركة الصينية ،و ان يغيير في النحاس و يحوله الى المنيوم ،و ان يقلل قطره ، بحيث ان كلفة المنتج الصيني تعادل خمس سعر الكيبل، اما الباقي فكان من حصة الحرامية .. الغريب ان رئيس الوفد طلب من مدير الشركة ان يرشدنا الى مطعم اكل حلال ، اللحم والدجاج مذبوح على الطريقة الاسلامية ..الاغرب ، ان مدير الشركة الصينية قال لصاحبي : اسلامكم يبيح التلاعب والغش ، و يحرم الاكل لاختلاف السكين و اتجاه الذبح ...المضحك يقول صديقي : ان وفد الحلال الاسلامي طلب مع الاكل بيرة و واين و شمبانيا ...!!!.

لو ذهب الوفد الى اليابان لما قلقت ، لانهم يؤمنون بانك ( ان تغش غيرك ، تغش نفسك ، و تتقبل ان يغشك الاخرون )، و يعلمون ابنائهم ان ( يبعتدوا ٧ اقدام عن معلمهم ، لكي لا يدسوا ظله) ، لان ( المعلم مصدر المعرفة و النور ) ..لا اريد ان اشكك في تطور الصين و تقدم تقاناتها ، لاني عندما كنت طالب بالابتدائي سالت المعلم عن الحديث النبوي :اطلب العلم و لو كان في الصين ..وكنت اظن ان الحديث يخص بعد الصين عن المدينة المنورة ، الا ان المعلم فاجئني بقوله : الصين من الاف السنين مصدر للحضارة و المعرفة و ستبقى و تنهض..

مشكلتنا ليس في ان نقيم تعاون استراتيجي مع الصين او المانيا او اليابان او فرنسا او امريكا او بريطانيا ، بل همنا و مشكلتنا في حكوماتنا تتوافق بالمحاصصة و الديمقراطية التوافقية للاستيلاء على مقدراتنا ، و استعدادها لبيعنا حتى اصبحنا امة بلا قيمة ، و شعب بلا مقدرات ، و وطن يستثمر القبور و لا يشيد دور ، ياكل من زرع غيره ، و يقتني منتجات غيره ، لولا لطف  الله بنا بالنفط لكنا من الرئاسات الثلاث و الوزراء و النواب من المتسولين ...

بالامس قالت لي حچية خاجية : عندما كنت جالسة قريبة من المسؤولين بالحج ، كان حديثهم كيف انهم ينزعجون ( يخافون ) من العقرب و النحل و الافعى و الجرذان و ابو ابريص و الفارة ، تذكرتك دكتور و قلت في نفسي : يخافون من الفارة و الصرصر و ما يخافون من الله ...

ربنا نجنا من ولاتنا..

و ارحمنا و اعننا على طغاتنا ...

اللهم ابتليتنا بالفاسدين السارقين الظالمين..

انصرنا عليهم انك اعظم الناصرين..

ا.د.ضياء واجد المهندس

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