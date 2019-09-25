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الصين ..و ..فخ..التنين .

38 2019-09-25

ا.د.ضياء واجد المهندس

 

حدد تقرير دولي  5 تحديات تواجه العراق بسبب التغير المناخي، واوصى بدعم السلطات العراقية..

 كشف التقرير الدولي الذي تم  تقديمه قبل بضعة اشهر  الى مجلس الامن في الامم المتحدة، ان هناك خمسة مخاطر ذات صلة بالمناخ ذات أولوية في العراق.‏

 اول هذه المخاطر: تناقص سبل المعيشة الزراعية بسبب اعتماد ‏العراق على الايرادات النفطية، ما ادى الى عدم وجود اي استثمار كبير في الزراعة وسيطرة دول الجوار على السوق الزراعية العراقية .

الخطر الثاني : يتمثل في ضعف قدرة الحكومة ( بسبب الفساد)على التصدي للتغير المناخي والتدهور البيئي ‏والتصدي له ( وهذا بسبب تدهور البنى التحتية مما ادى الى انعدام الخدمات). ‏

 التحدي الثالث :هو زيادة الاعتماد على تدفقات المياه من الدول ‏المجاورة (وعدم الاستفادة من الفيض المائي بسبب عدم كري الانهار و عدم صيانة السدود والبحيرات والبوابات وقنوات الري). 

التحدي الرابع :هو النزوح الجماعي والهجرة القسرية ( لاسباب طائفية واثنية او لانعدام فرص العيش والعمل )..

التحدي الخامس ‏:هو تصاعد التوترات الطائفية حول الحصول على الغذاء والماء ،و على الحصول على فرص السكن والعمل و البيئة الامنة .‏

واوصى التقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق ‌‏(‏UNAMI‏) وغيرها من الهيئات الدولية، برصد المخاطر الأمنية ذات الصلة بالمناخ، ‏وتقديم إفادات إعلامية منتظمة إلى مجلس الأمن، و تنظيم ورش عمل لبناء القدرات ‏العراقية، وفهم المخاطر الأمنية القصيرة الأجل والمتعلقة بالمناخ، اضافة الى تقديم ‏الدعم الفني للحوار الإقليمي لإيجاد حلول للمياه والتحديات البيئية.‏

كما اوصى بدعم السلطات العراقية في برنامج دمج النزوح الناجم عن المناخ ‏والضعف الاقتصادي وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في خطط الانعاش لما ‏بعد داعش( لمنع عودة داعش في ظل سوء الظروف المعيشية و توفر حواضن و خلايا نائمة لداعش).

كان من الضروري ان ابدا بالتقرير الاممي ،قبل الحديث عن فخ التنين الصيني ..قدمت الصين قروض كبيرة لكثير من الدول لانشاء بنى تحتية من ناطحات سحاب وجسور و انفاق و مراكز تسوق و طرق سريعة و ملاعب ووو، لكن بفائدة كبيرة ..فاصبحت عواصم و مدن في اسيا وافريقيا و امريكا اللاتينية واستراليا تحت سيطرة التنين الصيني بعد ان عجزت الحكومات من تسديد الديون بفوائدها العالية ، فتجرى تسوية بخضوع الادارة الى  السيطرة الصينية ..لقد لاحظ الخبراء ان كل الدول التي تم اغراقها بالقروض الصينية هي اما مرتبطة مع الصين عبر الاراضي او متصلة بخطوط بحرية ، لهذا تجد سيرلانيكا و كازخستان و ماليزيا و باكستان و غانا والمالديف و جيبوتي ووووو....بالاضافة الى ذلك دخل التنين الصيني الى الاسواق الاوربية و اامريكية و الاسيوية في امتلاك العقارات والمصارف واسهم الاتصالات و الالكترونيات .لقد اصبحت معظم الدول المقترضة ضمن السيطرة الصينية ، لهذا امسى العالم اما ( صنع في الصين ) او مرتبط في الصين ..

اذا اراد العراق ان يعود لدوره الحضاري ، فانه عليه ان يعتمد على موارده ، ويقينا" القروض ستذهب الى جيوب الفاسدين و السارقين ، و عندها بعنا حاضرنا و مستقبل ابنائنا مجانا" الى الصين ...يذكرني سياسة الصين الاقتصادية والمالية في التعاون الاستراتيجي ب اسماعيل ياسين في احد افلام الابيض والاسود القديمة ،عندما افتتح مطعم لم يرتاده زبائن ، فقرر ان يكتب الدخول و الاكل بالمطعم مجانا " ، و بعد ان يدخل الجموع المحتشدة و تاكل ، يضع على بوابة المطعم ( الخروج ب جنيه) ..

لن يفلت العراق من فخ التنين الا اذا تولى امرنا ولاة مخلصين، و للعراق منتمين ..

لنا وللعراق رب ستار

قادر قاهر جبار

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