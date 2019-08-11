طگ بطگ والعاقل يفتهم

علي السراي

فهمونه شنو الفلم ؟؟؟ أشو ربيعتنه الحمد لله كلهم مفتشين باللبن والطير الطاير إيعرفوه نثية لو فحل بس سبحان الله من تحجي المرجعية عن الإصلاحات ومطالب الشعب يصيبهم العمى والطرش والثول والكل إيغلس ولا عبالك الشغلة يمهم وتخصهم وهمهَ نفسهم ايسئلون شنو ومنو المقصود بكلام المرجعية؟ وأول من إيغلس همه الفاسدين والحرامية من الطبقة السياسية واللي باگوا الله وعباده ونهبوا خزينة الشعب المسكين صارلهم ١٦ سنة ....

زين واحد ايفهمنه شنو الموضوع والحدمن راح يبقون مغلسين على الشغلة ؟ وشوكت ينزل الشعب للساحة ويحاسب المسؤول ويسحل كل الحرامية وحيتان الفساد الليي يوگفون وره نكبته ومأساته وينهي معاناته ؟ لو هم ينتظرون المرجعية تصدر فتوى ؟ لو رب العالمين إينزل ملائكة حتى إيسحلون الحرامية والفاسدين بالشارع ويغيرون الوضع...؟

على فكرة مو بس الحرامية الموجودين الان ... لا... كل الحرامية اللي

باگوا مليارات الشعب وميزانياته الإنفجارية وأرقامها المرعبة من إللي إشتركوا بالحكومات السابقة من سقط

صنم البعث الكافر الحد هسة...

وهنا أقول... ألا لعمر الله... فبالامس ومن على منبر الجمعة صدحت بها المرجعية كلمة صريحة للشعب العراقي واضحة لابس فيها كالشمس في رابعة النهار ... أيها الشعب العراقي متى ؟؟؟ وإلى متى ...؟؟؟؟

هل هنالك أفق أو نور أو سقف زمني حتى تُحل مشاكلنا أو لا ؟؟؟

أما آن لنا كشعب أن نرتاح وتلبى لنا أبسط الحقوق الطبيعية لحياتنا اليومية؟؟؟

متى سيكون ذلك....؟؟؟

نسخة منه إلى الذين سلموا القياد إلى ذئاب الحرمنة والسرقة من الفاسدين الذين عاثوا وما زالوا في الأرض فسادا...إلى متى الجلوس عن المطالبة بحقوقكم؟ وتذكروا ... أن الحقوق تؤخذ ولا تُعطى... نعم... الحقوق تؤخذ ... ولا تُعطى