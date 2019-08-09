يتساءل البعض من هو محافظ ذي قار الجديد ؟!!! بعد ان صادقت المحكمة الإدارية على اقالة محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري من منصبه حيث استجوب من قبل مجلس المحافظة وصوت أعضاء المجلس بألاغلبية على اقالته من منصبه لأمور تتعلق بشبهات فساد وهدر المال العام وسوء الإدارة ..

من المعروف ان استجواب المحافظ تم بصفقة بين الكتل السياسية المنضوية داخل مجلس المحافظة عندما اختير رئيس مجلس للمحافظة جديد خلفا لرئيسه المستقيل والذي أصبح الأمين العام لمجلس الوزراء من التيار الصدري ..

توزعت المناصب ليس داخل المحافظة ولكن في بغداد من قبل روؤساء الكتل السياسية فكان الاتفاق ان يبقى منصب المحافظ لحزب الدعوة، ولكن حزب الدعوة تبنى ان يستجوب المحافظ وتتمة اقالته لأنه أصبح عبء عليهم ونفرد في قراراته واصبح نكسة لهم في الشارع مع قرب انتخابات مجالس المحافظات عسى ان يحسنوا صورتهم عند الشارع الذيقاري ويحصلوا على أكثر من مقعد بينما كانوا في هذه الدورة حصلوا على مقعد واحد في مجلس المحافظة ..

ومن المعروف ان انتخابات مجالس المحافظات لها وقع مستقبلي في بقاء الحزب او التيار في مسيرته الحزبية أذا لم يحصل على أي مقعد في تلك الانتخابات، لذلك وضع حزب الدعوة الخطط لإقالة المحافظ ودعموا بعض الشخصيات بأنه المحافظ الجديد ولكن تحت الطاولة يعمل الحزب على ترشيح شخصيات أخرى ..

هناك صراعات بين الكتل السياسية على منصب المحافظ ، وهناك حراك في الشارع على اختيار شخصية مستقلة بعيدة عن الأحزاب والكتل السياسية .وهناك من يحاول الى بقاء الوضع الحالي بعد اقالة المحافظ كما هو ..

كل هذه التحركات تعمل ليس بتنسيق بينها ولكن كل واحد يريد ان يفوز بالمنصب سواء بالاتفاقات السياسية بالمحاصصة واختيار شخصية للمنصب بعيدا عن تأثير وحراك الشارع الذي يضغط بصورة كبيرة مدعوم من أطراف وجدت ضالتها في فراغ هذه المنصب والفوز به ، وهناك كتل معطلة للاتفاقات السياسية تريد ان يبقى الوضع الى ان تتم انتخابات مجالس المحافظات القادمة ..

من الذي يفوز بالمنصب ؟ حزب الدعوة الذي يدعي انه من حصته وفق اتفاقات سياسية محاصصة ، أم تيار الحكمة الذي يسعى ان يكون الوضع كما هو الى اجراء الانتخابات القادمة ، أم الشارع الذيقاري الذي يدعو ويطالب باختيار شخصية نزيهة كفوءة مستقلة بعيدا عن الأحزاب واطلق حملته الإعلامية لترشيح بعض الشخصيات (وكلا يغني على ليلاه ) ..

تبقى الاصطفافات مرهونة عما ينتج عنها من انتخاب محافظ لمحافظة الديوانية بعد أقالته وهو من حزب الفضيلة وتوجه حزب الفضيلة داخل مجلس محافظة ذي قار الى أي جهة ليكون داعما لها رافع شعار ( حطلي .. وحطلك ) وعلى الله يابشيرى ..

مجلس المحافظة ذي قار لم يعلن لحد الآن التقديم للترشيح على منصب المحافظ الشاغر، يريد ان يصفي أموره ويتفق على شخصية معينة قبل ان يعلن الترشيح للمنصب .. تبقى الكرة في مجلس المحافظة ويبقى الجمهور يراقب الكرة في أي اتجاه تكون واحتمال ينزل الجمهور الى الشارع وهنا تكون الكارثة الكبرى ..

الكاتب والإعلامي / الحاج هادي العكيلي