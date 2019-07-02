نبيل جاسم .. في ظاهرة الإبتذال الإعلامي ..

أحمد حسن العراقي

من على قناة دجلة التابعة للكرابلة ظهر نبيل جاسم كمقدم برنامج سياسي .. وفي حلقة الأمس إستضاف نبيل جاسم في برنامجه المحلل السياسي العراقي الدكتور خالد السراج .. وضيفين آخرين أحدهما سعودي والآخر بحريني .. حول موضوع التظاهرة ضد سفارة البحرين ..

وفجأة بدأ الضيف السعودي شتم فصائل المقاومة .. واتهمهم بالخونة والعملاء والإرهابيين .. وهدد بقيام السعودية بقصف مواقع فصائل المقاومة .. وكذا تابع المحلل البحريني كيل الشتائم والتطاول على العراقيين .. حاول ان يرد الدكتور خالد السراج على تلك الإهانات .. فقاطعه نبيل جاسم .. لمرات وانضم ليؤيد اتهامات وإهانات السعودي والبحريني للعراقيين ..

حينها بدا لي نبيل جاسم ساقطا إعلاميا واخلاقيا و وطنيا ..

هذه الظاهرة لا تحدث الا في العراق ان يقوم إعلامي بالتطبيل وعلى فضائية عراقية لمن يتطاول على العراق ..

ومن الغريب ان هذه النماذج صدعت رؤوسنا بحب الوطن والسيادة والكرامة ..

لكن لا بأس فمن إستسهل بيع نفسه لعائلة الكرابلة .. سيحلم بان يتزلف لأسياد الكرابلة في الخليج ..