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من تطاول على شرف الرفحاويات فلا يامن مكر الله في شرفه


باقر الجبوري

 

في نهاية الامر وبعد متابعة المنشورات البعثية التي تحدثت عن رواتب محتجزي رفحا وما تم عرضه من صور لفتيات يقال انهن من الرفحاويات يرقصن او يتعرين بصور فاظحة لاتمت باي صلة للمجتمع العراقي بشكل عام ولا للمجتمع الجنوبي (( الشيعي ... الشروكي )) بشكل خاص والذي كان هو المستهدف من وراء هذه الحملة

تبين لنا ...

ان المراءة التي رقصت في احدى الحفلات العائلية الخاصة ليست رفحاوية وانما هي شابة مسيحية من شمال العراق وما زالت تعيش في العراق وقد قالت في منشور لها بعد اتهامها بانها رفحاوية وما رافقه من كلام بذيء عنها قالت ما نصه (( أشگة بالنص الي يحجي عليه))

وتبين لنا كذلك ...ان امل الياسري التي قالوا انها (( علوية )) وشاركت في برنامج للعراة مع ثلاثين شابا وشابة في امريكا ليست ياسرية ولا (( علوية )) ولا من رفحا ولا تستلم أي مخصصات رفحاوية

وتبين لنا كذلك ..ان الراقصة ( مديرة مكتب الاعلام العراقي ) في امريكا هي مسيحية ولم تدخل رفحا ولا تعلم ما هي رفحا اصلا

للاسف نجح البعثية والحمير الذي ساروا على نهجهم من تصوير الرفحاويات على انهم عواهر يرقصن ويتعرين في ملاهي أمريكا

فمن هي الرفحاوية

شيعية ... جنوبية ... شروگية

اعتقد ان البعض ما زال يعيش عقدة نقص الشرف خصوصا بعد ان غط داعش راسه في اعراضهم بحجة ( جهاد النكاح ) فأخذ يعمم العهر فيمن حوله كي لايكون العهر جريمة

هنيئا للحمير من الشيعة الذين ساروا على نهج البعث ونهج الطائفين فانتقصوا من اعراضهم وشرفهم وهم لايشعرون وصدق قول الله فيهم (( أؤلائك كالانعام بل هم اضل ))

عودوا يا شيعة ال سفيان فدسوا رؤوسكم بالتراب وانتظروا فتنة اخرى لتخرجوا اليها كما تخرج الجرذان من جحورها فقد ملأتم قلب علي ابن ابي طالب قيحا حتى قال فيكم (( يجمعكم الطبل وتفرقكم العصا ))

البعث في منشوراته تلك نجح بتصوير الخارجين على نظام صدام في 1991 على انهم مجموعة من العوائل المنفلتة اخلاقيا (( كاولية )) مع انهم كانوا يمثلون عوائل محترمة وشخصيات معروفة كانت عودتهم للعراق في ذلك الوقت تعني حز رؤوسهم وتعليقها على اعمدة الكهرباء لموقفهم الذي وقفوه ضد النظام وازلامه

نعم انا ضد التمايز بين رواتبهم ورواتب بقية موظفي الدولة ولكني لا انتقص من اعراضهم بالكذب ولا اكون مطية للبعث في ذم اهلي ومجتمعي الذي اعيش فيه وما رايت منه الا خيرا

أحمد لله على نعمة العقل ....

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