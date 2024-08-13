ثقافة الكراهية والدجل والقتل

البنتاغون يرسل غواصة جديدة لحماية إسرائيل


أكدت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، مواصلة العمل على تهدئة التوترات في المنطقة وإيقاف اطلاق النار في غزة، فيما قررت ارسال غواصة جديدة لحماية إسرائيل.

وقال مسؤولون امريكان في تصريحات إن "الدفاع الامريكية تواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب وتعمل على تهدئة التوترات في المنطقة"، مبينين انها "تواصل ايضاً التركيز على تأمين وقف إطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الرهائن".

وأضافوا أنها "سترسل الغواصة (يو إس إس جورجيا) إلى المنطقة المركزية لمساعدة إسرائيل"، مشيرين الى أن "أوستن ناقش مع غالانت التهديدات الإيرانية وجهود الحد من توسيع الصراع".

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