الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
جديد المواضيع
روسيا تتوعد الغرب: اعتقال بوتين يعادل إعلان حرب "نووية"
06:26
م
الصيام جنة من النار / 1
05:43
م
طردية الاصلاح والصوم؟!
05:41
م
شهر رمضان قدوم مبارك..!
05:38
م
العلاقات الصينية الروسية..
05:35
م
وقفة أسلوبية مع خطبة الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله) في استقبال شهر رمضان المبارك
05:32
م
السياسات الأمريكية اللئيمة
05:24
م
حرب الانسحاب الأميركي الإستراتيجي ومسارحها
05:16
م
《وَأَنَا لَكُمْ وَزِيراً، خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِير 》
05:11
م
ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية /4
05:07
م
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
05:04
م
طرح وإجابة !
04:55
م
الـ (نيويوك تايمز) تحاول التصيد في بيئة النساء السعوديات
04:49
م
الفهم غير التخصصي للدين/1
04:45
م
هلال وقمر في ليلة رمضان..!
04:40
م
شركة المهندس وزراعة الامل والامان…..
04:37
م
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي مسؤوليتنا تجاه معركة يُستهدَف فيها الوعي والبصيرة؟
05:12
ص
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الفرج ومسؤولية الأمم المستضعفة في ادراكها للظلم والجور المسلط عليها
05:10
ص
اهم المواضيع
مكتب السيستاني يحدد غرة شهر رمضان
صحيفة بريطانية تكشف خفايا بن سلمان للإطاحة بطيران الإمارات وقطر
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
العثور على جواز الشهيد قاسم سليماني في بيت المجرم ضياء الموسوي
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الازمة الروسية الاوكرانية وتصاعد وتيرة الاحتقانات في المنطقة والعالم
الأخبار
في بغداد وكركوك.. اعتقال ثلاثة "إرهابيين" بكمينين
الحشد الشعبي يطيح بنائب مسؤول عسكري بداعش الارهابي في داقوق
رئيس لجنة الزراعة النيابية: أردوغان يتصدق على العراق بملف المياه
السيد حسن نصر الله: المقاومة العراقية الصادقة اخرجت الأميركيين من العراق
إنتخاب العراق لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذيّ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
رئيس الجمهورية: 40 % من أراضي العراق مهددة بالتصحر بفعل سياسات دول المنبع
رئيس هيئة النزاهة: القضاء على الفساد بحاجة الى الارادة وتجنب التنظير
الاطاحة بعشرة إرهابيين من الخلايا النائمة: عملوا ضمن "كتبية الانتحاريين" في كركوك
اقتصادي:السوداني ابتعد عن سياسية لي الاذرع مع تركيا
صدور عدة إحكام بالإعدام عن جرائم خطف وقتل في ديالى
السوداني يدعو رجال الأعمال الأتراك إلى الإسهام في مشاريع البنى التحتية
الاتحاد مهاجما الديمقراطي: يتبع سياسة الاقصاء والتهميش ضد مناطقنا
اتفاق نيابي لمنع اشراف الشركات الأجنبية على "سيرفرات" أصوات الناخبين
السوداني: حكومتنا ماضية بتنفيذ أولويات خططها بتعزيز خزين المياه وتقليل الهدر
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الأمانة العامة: تقليص الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان
قيادي بالاطار يعلق على اعتقال" كمبش".. القائمة ستطال 20 شخصية اخرى
وزير الدفاع يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
تعطيل الدوام الرسمي في قضاء تابع لصلاح الدين
اردوغان: قررنا زيادة كميات المياه للعراق في نهر دجلة لمدة شهر
السوداني من أنقرة: هناك عوامل مشتركة مع تركيا
المقالات
طردية الاصلاح والصوم؟!
الشيخ محمد الربيعي
83
2023-03-23 05:41
شهر رمضان قدوم مبارك..!
وكالة انباء براثا
85
2023-03-23 05:38
وقفة أسلوبية مع خطبة الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله) في استقبال شهر رمضان المبارك
امل الأسدي
82
2023-03-23 05:32
《وَأَنَا لَكُمْ وَزِيراً، خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِير 》
مازن الولائي
92
2023-03-23 05:11
طرح وإجابة !
باقر الجبوري
108
2023-03-23 04:55
الـ (نيويوك تايمز) تحاول التصيد في بيئة النساء السعوديات
سميرة الموسوي
126
2023-03-23 04:49
هلال وقمر في ليلة رمضان..!
عباس الزيدي
104
2023-03-23 04:40
شركة المهندس وزراعة الامل والامان…..
وكالة انباء براثا
104
2023-03-23 04:37
بوتين وشي جين بينغ يمنحان بايدن وحلفائه الأوروبيين فرصة ذهبية أخيرة
وكالة انباء براثا
189
2023-03-23 04:59
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
صحيفة بريطانية تكشف خفايا بن سلمان للإطاحة بطيران الإمارات وقطر
400
2023-03-20 05:51
إيهود باراك يعتبر الاتفاق السعودي الإيراني "ضربة لأمريكا وللكيان"
549
2023-03-12 07:27
عندما يقطع النظام السعودي المنتقد بالمنشار ورأس رجل الدين والمعارض بالسيف وينتقد ايران.؟!
827
2023-03-03 09:36
سوريا - لبنان - فلسطين
لبنان/ أعطى الحاكم بأمره "كلمة السر" فتوقف شراء ال$ فجأة، وتدهور سعره
181
2023-03-22 07:46
لبنان/ ماذا وراء أستجواب رياض سلامة؟!
225
2023-03-21 12:19
الأسود على خطى اللقيس والبطش والزواري وفخري زاده
287
2023-03-20 08:02
رأي في الأحداث
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
20058
2021-04-19 11:20
ثمة حدث مر علينا ينبغي ان لا نغفله وان نتعظ به
20460
2020-10-29 12:08
صورة لا تحتاج الى تعليق ما اشبه اليوم بالامس فهل سنشهد نهايته كسابقيه
28002
2020-06-03 01:11
الصفحة الفكرية
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي مسؤوليتنا تجاه معركة يُستهدَف فيها الوعي والبصيرة؟
167
2023-03-23 05:12
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الفرج ومسؤولية الأمم المستضعفة في ادراكها للظلم والجور المسلط عليها
154
2023-03-23 05:10
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن اليماني الموعود هويته ومركز تحركه الحلقة الثانية (سبق ان تم نشرها في سنة 2013)
179
2023-03-22 06:29
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
البحرين.. منظمة أمريكيون تطلق 'حملة حاكموه' لمحاكمة وزير داخلية النظام
1146
2023-02-22 09:18
الى النظام الخليفي .. لا يُصلح البابا ما أفسد حمد .؟!
3905
2022-11-13 09:49
مائة عام حكم ال سعود دليل على تخاذل المسلمين وسباتهم عن الإسلام
3863
2022-11-13 09:30
الصفحة الدولية
روسيا تتوعد الغرب: اعتقال بوتين يعادل إعلان حرب "نووية"
49
2023-03-23 06:26
اشارات السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره عن القرآن الكريم من سورة النساء (ح 35)
151
2023-03-23 04:51
موسكو تحذر من "عواقب واسعة" تطال العالم بأسره
162
2023-03-22 09:06
الصفحة الاقتصادية
ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية /4
95
2023-03-23 05:07
النظام المالي العالمي يفقد الموثوقية
173
2023-03-22 07:52
الهيمص يباشر باداء مهام نائب محافظ البنك المركزي الجديد
192
2023-03-22 05:26
التقارير
العلاقات الصينية الروسية..
91
2023-03-23 05:35
حرب الانسحاب الأميركي الإستراتيجي ومسارحها
95
2023-03-23 05:16
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
99
2023-03-23 05:04
الصفحة الإسلامية
الشيخ جلال الدين الصغير : كن مميَّزاً في دعائك ومناجاتك لله تعالى في الشهر الفضيل
166
2023-03-23 05:09
تنويه من سماحة الشيخ جلال الدين الصغير حول محاضراته خلال شهر رمضان المبارك
176
2023-03-23 05:06
ثمة غائب يتوجب علينا ذكره عند الإفطار
186
2023-03-23 05:04
منوعات
تعرف على أكثر تطبيق يتجسس عليك بين مواقع التواصل
960
2023-02-25 06:05
مايكروسوفت تودع "إنترنت إكسبلورر" بشكل نهائي
1021
2023-02-19 07:06
بموجب قرارات جديدة.. السماح بتناول صراصير المنازل والديدان داخل الاتحاد الأوروبي
1624
2023-01-24 05:21
الكاريكاتير
ريشة وقلم ..الدولاب الأمريكي الأغبر حرق اليابس والأخضر..
487
2023-03-13 10:57
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
1964
2023-01-08 08:44
ريشة وقلم ..لا فتك لا فتكَين وتكَلي شدهن ..
4094
2022-10-28 10:23
دراسات
الصيام جنة من النار / 1
وكالة انباء براثا
79
2023-03-23 05:43
الفهم غير التخصصي للدين/1
د. علي المؤمن
106
2023-03-23 04:45
متى تكون الوحدة الوطنية مبدأ منتجاً؟!
د. علي المؤمن
166
2023-03-22 07:43
الوثائق
بالوثائق.. توجه نيابي للطعن امام الاتحادية العليا بجلسة تمرير قانون الانتخابات
187
2023-03-22 06:35
بالوثيقة ::: جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الأحد المقبل
436
2023-03-16 04:15
بالوثيقة.. استقالة الأمين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي من "الاحرار"
655
2023-03-16 12:28
انت والمسؤول
التعداد العام لمدارس وزارة التربية مطلبنا
3926
2022-11-04 11:36
منطقة الرئاسة تستنجد من الكلاب السائبة
5093
2022-09-17 07:26
طبيعي ام غير طبيعي..الزخم المروري؟!
9104
2022-04-22 09:55
الشعر
شِعْر: مُقَدَّساتُ الطِّيْن..!
212
2023-03-21 09:50
شعر / طينة الروح ..!
209
2023-03-21 12:27
يا قُرَةَ عينِ الزهراءِ يا شبلَ الكرار
671
2023-03-07 12:16
الصفحة الرياضية
كلاسيكو العراق ومطب المدرب المحلي..!
1442
2023-02-02 08:38
العراق يقترب من كاس البطولة..بعد فوزه على السعودية..!
1976
2023-01-10 11:22
العراق ينسحب من بطولة تحتضنها تركيا احتجاجا على القصف الأخير
6682
2022-07-24 07:28
اليمن
اليمن/ الأنصار صمود وانتصار
144
2023-03-22 08:49
صنعاء عاصمة الصمود..والسلام ؟
213
2023-03-21 09:38
الأمم المتحدة تعلن تفشي الحصبة وشلل الأطفال في اليمن.. "شديدا العدوى"
244
2023-03-20 05:42
الاكثر مشاهدة
72 ساعة
في رحابِ الكافل..!
643
اوراق عراقية معلقة
459
قيادي بالاطار يعلق على اعتقال" كمبش".. القائمة ستطال 20 شخصية اخرى
423
الاتفاق الايراني السعودي برؤية عراقية
418
مليشياوية تقرأ وتكتب..!
414
التعليقات
حا
: بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع
:
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان
: بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع
:
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف
: ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع
:
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي
: عين الصواب ...
الموضوع
:
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي
: اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع
:
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي
: سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع
:
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
محمد مهدي جاسم
: احسنت تقرير مفصل ...
الموضوع
:
الادارة والقيادة بين التعجيز والتمكين
ابو حسنين
: ياشيخ انت تعيش بخيالك ولاتتكلم الواقع 1- لايمكن غلق الحدود لانها تحت سيطرة الاكراد وهؤلاء لا يعترفون ...
الموضوع
:
خطوات مهمة لمواجهة قطع تركيا للمياه عن العراق
محمد علي
: اشكر الله سبحانه وتعالى على منّهِ على شيعة أهل البيت عليهم السلام بهذه المرجعية العليا المتمثلة في ...
الموضوع
:
رسالة السيد السيستاني الى الشيعة .. لم يقرأها أحد
ر. ح. ن
: هناك تناقض بتصريح الوزير فمن ناحية يقول ان الانتاج الحالي هو 15600 ميغا واط وهذا يجهز 18 ...
الموضوع
:
وزير الكهرباء يكشف حجم الانتاج وما يحتاجه العراق
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1587.3
الجنيه المصري
47.1
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.1
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
400
ريال سعودي
387.6
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1449.28
ريال يمني
5.82
الحالة الجوية
فيسبوك