الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
جديد المواضيع
أردوغان وتدخلاته بشمال العراق وسوريا..
09:50
ص
إسرائيل كيفما إنتقلت بين ليبيد أو بينيت أو نتانياهو هيَ كلب مسعور من عدة ألوان
09:32
ص
الاصل العراقي للديمقراطية
09:31
ص
الجلوس في المنزل باعتبار راتب الرعاية متوفر..!
09:30
ص
علم المثليين؛ هل سيرتفع بين أعلامنا في المحافل الدولية ؟!
09:29
ص
البعد التاريخي للإسلام المتطرف
09:28
ص
كأس العالم كشف عورة التطبيع الأبراهيمي ..!
09:26
ص
اليمن/ الذكرى السنوية للشهيد..تذكير وإستذكار للجهاد والوفاء لدماء الاحرار!!
09:25
ص
توسيع بلدية الموصل لأجل الخدمات ام تغيير ديمغرافي؟!
09:24
ص
أسلحة المعارضة الإيرانية تستهدف أمن إيران والمنطقة
09:23
ص
أيران تخوض أعنف معارك القوّة..!
09:21
ص
هكذا كانت الدولة تدار قبل 60 عام..!
09:20
ص
سومو: أسعار النفط للعام المقبل قد تتراوح بين 85-95 دولاراً للبرميل
12:22
ص
السوداني وطالباني يبحثان ملفات تتعلق بالخدمات وتأمين الحدود
12:21
ص
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة "هيمارس" الأمريكية
12:18
ص
انتقادات حادة للرئيس الاوكراني: يحاول شن حرب عالمية ثالثة
12:16
ص
السوداني يوجز أبرز أولويات قانون الموازنة ويوجه بسرعة إنجازه
12:15
ص
لم تعد الرياضة رياضة..
08:20
م
اهم المواضيع
النائب مصطفى سند : المخابرات تورطت في اسقاط حكومة عبدالمهدي من اجل صعود الكاظمي
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
خفايا فضيحة مباراة كوستاريكا الودية
كما عودنا النائب المستقل مصطفى سند على كشف ملفات الفساد يكشف اليوم عن حقائق كبيرة وكثيرة
النائب باسم خشان : تورط مدير مكتب ابو رغيف بعمليات تهريب النفط سابقة خطيرة ولا يستبعد تورط الاخير فيها
السوداني يصدر عدة توجيهات تخص الخدمات والمشاريع المتلكئة في بغداد
الأخبار
السوداني وطالباني يبحثان ملفات تتعلق بالخدمات وتأمين الحدود
السوداني يوجز أبرز أولويات قانون الموازنة ويوجه بسرعة إنجازه
سُرقت بزمن الكاظمي.. مطالبات دينية بالتحري عن الاموال المنهوبة وملاحقة المتورطين
النائب مصطفى سند : المخابرات تورطت في اسقاط حكومة عبدالمهدي من اجل صعود الكاظمي
نائب يكشف آخر تطورات التحقيق بشأن "سرقة القرن"
الحشد الشعبي يدمر 5 مضافات لـ "داعش" الارهابي في صحراء الانبار الغربية
مبالغ "كارثية".. الكشف عن "ملفات فساد" بشراء محولات كهرباء تركية
برلماني يطالب باشراك الانتربول لاعتقال المتهمين بسرقة القرن
السوداني يبحث مع وفد أمريكيّ العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة
الداخلية تكشف حقيقة انتشار "مخدر الزومبي" بين الطلاب
السوداني يهنيء ايران بعد فوز منتخبها على ويلز في كاس العالم
بوتين للسوداني: مشاركة روسيا والعراق في "أوبك +" ضمان لاستقرار سوق النفط
تشكيل "مجلس أعلى لإقليم كوردستان".. الاتحاد الوطني يحشد الأحزاب الكوردية
الإعلام الرقمي: تسريب بيانات 17 مليون حساب واتساب من العراق
النائب هادي السلامي يكشف عن استرداد أموال طائلة من {سرقة القرن}
ضبط متهم بحوزته الف حبة مخدرة في نينوى
تفاصيل ما جرى في جلسة مجلس النواب اليوم
السوداني وبوتين يناقشان الملفات الإقليمية والدولية
العراق ومصر يبحثان تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي
نائب : زيارة السوداني للاردن تتعلق بالاموال المهربة وتسليم المطلوبين المتورطين بسرقة القرن
وكالة الاستخبارات توجه ضربة قوية للمتاجرين بالمشتقات النفطية
المقالات
الاصل العراقي للديمقراطية
محمد عبد الجبار الشبوط
82
2022-11-27 09:31
الجلوس في المنزل باعتبار راتب الرعاية متوفر..!
حيدر الموسوي
81
2022-11-27 09:30
كأس العالم كشف عورة التطبيع الأبراهيمي ..!
حسام الحاج حسين
86
2022-11-27 09:26
هكذا كانت الدولة تدار قبل 60 عام..!
وكالة انباء براثا
99
2022-11-27 09:20
لم تعد الرياضة رياضة..
احمد لعيبي
215
2022-11-26 08:20
الاطاحة بالعمامة؛هي ساعة الصفر لبداية الحرب الاستكبارية الشاملة
سميرة الموسوي
239
2022-11-26 08:19
عذرًا إخوتي أولاد آدم..
وكالة انباء براثا
240
2022-11-26 08:17
تواً عدتُ من ايران..!
محمود الهاشمي
580
2022-11-26 12:39
عذرا لكنه ليس بالعذر..!
عهود الأسدي
248
2022-11-26 11:48
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
عندما تنتهى صلاحية علماء السلطان العملاء.."السديس مثالا"؟!
556
2022-11-14 11:09
رجال الله لا يبكون .. رداً على الداعي السعودي ماهر المعيقلي .؟!
916
2022-11-09 09:37
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
977
2022-11-05 06:20
سوريا - لبنان - فلسطين
تركيا تكشف: عملية برية ستبدأ قريباً في سوريا
181
2022-11-26 06:26
الأيام تمر بسرعة واللبنانيون شارفوا على الإنفجار
207
2022-11-25 12:52
عملية القدس المزدوجة في الميزان الأمني الإسرائيلي
251
2022-11-24 08:22
رأي في الأحداث
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
16973
2021-04-19 11:20
ثمة حدث مر علينا ينبغي ان لا نغفله وان نتعظ به
17453
2020-10-29 12:08
صورة لا تحتاج الى تعليق ما اشبه اليوم بالامس فهل سنشهد نهايته كسابقيه
23086
2020-06-03 01:11
الصفحة الفكرية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن التحرك التركي - الكردي في شمال سوريا، خسف دمشق قرقيسياء .. افاق منظورة فمالذي أعددناه للسفياني؟
210
2022-11-26 06:17
الشيخ جلال الدين الصغير : مؤسسات كبيرة كالعتبة الحسينية ومؤسسة العين مثلاً تمهد للإمام ع وتقوّي شيعته وإن لم ترفع شعاراً بذلك
220
2022-11-25 06:43
الشيخ جلال الدين الصغير : من هو المنتظِر الحقيقي؟
194
2022-11-25 06:29
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
الى النظام الخليفي .. لا يُصلح البابا ما أفسد حمد .؟!
703
2022-11-13 09:49
مائة عام حكم ال سعود دليل على تخاذل المسلمين وسباتهم عن الإسلام
697
2022-11-13 09:30
أنباء عن إلغاء الإنتخابات التشريعية في البحرين
738
2022-11-12 08:25
الصفحة الدولية
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة "هيمارس" الأمريكية
163
2022-11-27 12:18
انتقادات حادة للرئيس الاوكراني: يحاول شن حرب عالمية ثالثة
163
2022-11-27 12:16
"انتقادات حادة".. أزمة الكهرباء تشعل خلافاً بين زيلينسكي ورئيس كييف
190
2022-11-26 06:14
الصفحة الاقتصادية
سومو: أسعار النفط للعام المقبل قد تتراوح بين 85-95 دولاراً للبرميل
137
2022-11-27 12:22
تداعيات تهريب النفط العراقي..!
189
2022-11-26 08:16
الدولار الأمريكي وقصة السرقة الكبرى.
246
2022-11-25 10:24
التقارير
أردوغان وتدخلاته بشمال العراق وسوريا..
77
2022-11-27 09:50
علم المثليين؛ هل سيرتفع بين أعلامنا في المحافل الدولية ؟!
80
2022-11-27 09:29
توسيع بلدية الموصل لأجل الخدمات ام تغيير ديمغرافي؟!
79
2022-11-27 09:24
الصفحة الإسلامية
الشيخ جلال الدين الصغير : متى يرفع الله البلاء والعناء ويتحقق الفرج الموعود؟
234
2022-11-25 06:50
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي مقامات أهل البيت عليهم السلام في عالم الوجود الملكوتي؟
185
2022-11-25 06:30
تدريس المبتدئين والتدبر الاولي لآيات القرآن الكريم (قصة هود عليه السلام وقومه عاد) (ح 2)
237
2022-11-24 10:21
منوعات
رسمياً.. عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة
507
2022-11-15 12:01
الهند تغرم "غوغل" أكثر من 162 مليون دولاراً لهذا السبب
1091
2022-10-21 08:58
قراءة فنية الشهيدة رقية "ع" اجمل واصغر روح عاشقة حسينية
2468
2022-09-02 07:01
الكاريكاتير
ريشة وقلم ..لا فتك لا فتكَين وتكَلي شدهن ..
1018
2022-10-28 10:23
ريشة وقلم ..مشروع آيلب..لإنتاج الخايب والسايب
1056
2022-10-24 07:04
ريشة وقلم ..تعيين الحمير في بلاط الأمير..
1532
2022-10-07 04:10
دراسات
البعد التاريخي للإسلام المتطرف
أسعد عبدالله عبد علي
75
2022-11-27 09:28
الأسئلة والأجوبة القرآنية/٢٠،..
مسعود ناجي إدريس
278
2022-11-26 11:46
صالح البخاتي من الولادة الى الشهادة..!
وكالة انباء براثا
188
2022-11-26 11:39
الوثائق
بالوثيقة..السوداني يوافق على صيغة لحسم عقود وزارة التعليم العالي
246
2022-11-25 07:46
بالوثيقة.. 50 نائبا يوقعون على الزام الحكومة بالإنضمام لطريق الحرير
293
2022-11-24 10:22
بالوثيقة .. السوداني يشكل لجنة لتدقيق ملف طعام القوات الامنية
284
2022-11-24 09:10
انت والمسؤول
التعداد العام لمدارس وزارة التربية مطلبنا
941
2022-11-04 11:36
منطقة الرئاسة تستنجد من الكلاب السائبة
2121
2022-09-17 07:26
طبيعي ام غير طبيعي..الزخم المروري؟!
6100
2022-04-22 09:55
الشعر
شعر/ كوخُها صار محاريباً
203
2022-11-24 08:38
صوت المنادي ينادي...
692
2022-11-14 10:42
شعر/ أنا الذي رأى..!
800
2022-11-09 10:52
الصفحة الرياضية
العراق ينسحب من بطولة تحتضنها تركيا احتجاجا على القصف الأخير
3615
2022-07-24 07:28
الاتحاد الخليجي يصوتُ بالإجماع على استضافة البصرة لخليجي 25
4221
2022-06-30 07:17
منتخب الشباب وضرورة الكادر الاجنبي
6025
2022-04-24 08:53
اليمن
اليمن/ الذكرى السنوية للشهيد..تذكير وإستذكار للجهاد والوفاء لدماء الاحرار!!
81
2022-11-27 09:25
تجار الأبد،.!
179
2022-11-26 11:43
اليمن/الشهيد اسماعيل سفيان..وعلامات الإستفهام للكشف والإستفسار!!
262
2022-11-25 10:54
الاكثر مشاهدة
72 ساعة
تواً عدتُ من ايران..!
580
النائب هادي السلامي يكشف عن استرداد أموال طائلة من {سرقة القرن}
425
ما أحسنت وزارة العدل صنعا..!
404
تشكيل "مجلس أعلى لإقليم كوردستان".. الاتحاد الوطني يحشد الأحزاب الكوردية
386
الإعلام الرقمي: تسريب بيانات 17 مليون حساب واتساب من العراق
361
التعليقات
sahib hashim alkhatat
: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع
:
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت
: اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع
:
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر
: سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع
:
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد
: ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع
:
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم
: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع
:
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين
: مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع
:
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق
: اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع
:
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع
: الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع
:
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار
: محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع
:
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم
: السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع
:
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1515.15
الجنيه المصري
59.52
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.84
الحالة الجوية
فيسبوك