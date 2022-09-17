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السوداني يؤكد ان الحكومة أعطت الأولوية لإكمال المشاريع المتلكئة
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السوداني يتابع ميدانياً سير تنفيذ العمل في مشروعي مجسر قرطبة ومستشفى قوى الأمن الداخلي
رئاسة الجمهورية تؤيد إجراءات المحكمة الاتحادية بمواجهة "الابتزاز السياسي" (وثائق)
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الإعلام الأمني تعلن اعتقال جميع المتورطين في حادث "الراشدية"
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2024-02-18 11:01
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2024-02-18 11:00
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2024-02-18 10:55
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2024-02-18 10:53
سعد الحريري عاد وفي جعبتهِ مشروع أميركي..!
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2024-02-18 10:49
علامات ظهور دولة عربية جديدة..!
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2024-02-18 10:45
الانتظار على هديِ المرجعية الرشيدة…
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2024-02-18 10:43
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2024-02-17 12:09
واشنطن: تلقينا رداً إيجابياً من السعودية وإسرائيل بشأن التطبيع
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2024-02-06 10:14
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2024-02-02 08:26
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2024-02-19 10:18
"الشاباك": اتهام بدوي إسرائيلي بالعلاقة مع حماس بعد لقائه بالشهيد العاروري العام الماضي
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2024-02-19 08:07
الصين تدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة "في أسرع وقت ممكن
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2024-02-19 07:34
رأي في الأحداث
الأمم الممسوخة: الكلاب البشرية human puppies من نتاج ثقافة الجندر. وهو ما تريده العجوز بلاسخارت وكوادر اليساريين والملاحدة للعراق
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2023-08-14 06:15
الشيخ جلال الدين الصغير : يجب مناهضة الجندر وتحصين المجتمع منه ويرفق فيديو مؤلم وخطير حول هذا الموصوع
4905
2023-08-04 08:24
الشيخ جلال الدين الصغير معلقا على ما قدمته رئاسة الجمهورية على ما يسمى بالنوع الاجتماعي ( الجندر ) ويرفق فيديو حول هذا الموضوع الخطير
5168
2023-08-04 08:16
الصفحة الفكرية
الشيخ جلال الدين الصغير : العدو يفقد قواه الرادعة، وعلى المنتظرين الثبات على المصابرة الاستراتيجية، لانّ أيّ تراجع يعني الذبح
167
2024-02-18 09:13
الشيخ جلال الدين الصغير : المنتظرون ما بين القائد والمشروع.. أين أضحينا في مسار انتظار الظهور الشريف؟
274
2024-02-16 07:16
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ما هو أصل مشروع السفياني؟ لماذا لا تكون له همة إلا الإقبال نحو العراق؟
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2024-02-16 04:18
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
الشيخ عيسى قاسم يشيد بالدور اليمني في نصرة غزة
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2024-01-14 06:34
ملك البحرَين والسلام الكاذب في مواجهة الشعب البحرَيني المجاهد،
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2023-09-17 09:56
البحرين / النظام الخليفي يمنع صلاة الجمعة في أكبر مساجد الشيعة.
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2023-07-11 09:00
الصفحة الدولية
بايدن حول رفض الجمهوريين مساعدة أوكرانيا: يرتكبون خطأ كبيرا.. إنه أمر صادم لم أر شيئا كهذا من قبل
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2024-02-19 10:25
الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت
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2024-02-19 08:13
البرازيل: إعلان إسرائيل الرئيس لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه أمر سخيف
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2024-02-19 07:43
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2024-02-17 06:58
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2024-02-17 06:42
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2024-02-17 07:15
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2024-02-16 11:52
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 3)
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الجديد من زلات بايدن، يطلب تمويل الناتو بدل أوكرانيا!
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الوضع الأمني العالمي يُنذر بسنوات أكثر خطورة
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ريشة وقلم ..قوات التحالف العربي تعلن الحرب ..
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خطة حكومة الامام المهدي بعد ظهوره
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ملامح الظهور الشريف... ملامح التهيؤ والاستعداد لنصرة القائم عج...!
وكالة انباء براثا
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2023-11-15 09:28
الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ /31
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