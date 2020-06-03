جديد المواضيع
هل من ازدواجية للشخصية بين الواقع الاجتماعي والافتراضي؟!
08:58م
الامام السجاد "ع" ..باب الله 
08:53م
لغة التدريب والدلالة الإيحائية عند الإمام علي (ع) ـ
08:48م
حين عمَّ القحط!..مشهدٌ من حياة الإمام الصادق"‘ع"
08:43م
ممَ تخاف امريكا وترتعب إسرائيل ؟!
08:38م
أسلوب "الإعمام" ظلمٌ وإجحاف.. 
08:33م
حقيقة المعراج وسر العطايا الكوثر...
08:29م
استخدام المرتزقة بالصراعات ليس جديد 
08:24م
قبس من نور أقمار شعبان الخير
08:17م
الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ في أنقرة..!
08:12م
من الذاكرة الارشيفية..الكاتبة اليمنية في يوم المرأة العالمية!!
08:08م
اطمئنوا..الحشد بخير..! 
08:00م
سلسلة التعريف بقوانين العراق القديم3- (قانون اشنونا) 1991-1977 قبل الميلاد
07:56م
تنويه وتذكير وتوضيح وإعمام حق توزيع السلة الغذائية 
07:49م
فساد وصراع وثروات ضائعة
07:42م
أربعة بالف صمون والزيت ومشروع قانون دعم الفقراء 
07:38م
الى اين نحن ذاهبون..؟!
07:26م
لوعة جوع مواطن بسبب ظلم مسؤول ناقم 
07:22م
اهم المواضيع
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
سماحة السيد القائد المفدى علي الخامنئي : ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة التدخل الأمريكي
بالوثيقة.. طلب نيابي للتحقق من الشهادة الدراسية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت
الشيخ جلال الدين الصغير : المكر الإلهي: كرة النار تتحرك في اوكرانيا! ومظاهر التدمير الذاتي الحتمي لحضارة الاستكبار العالمي
بالفيديو .... هل سيقوم مصطفى عبد اللطيف مشتت ببيع اجزاء كبيرة من اراضي العراق الى السعودية
انباء عن صدور اوامر قبض بحق احمد ابو رغيف وامر قوة مكافحة الارهاب التي اقتحمت رئاسة محكمة الكرخ
الأخبار
الشعر

أرجوك لا توقظه

582 2022-02-26 07:59

أنا ابجدي الوصال

522 2022-02-26 07:20

يا سيد الفقراء ..!

567 2022-02-23 09:41
الاكثر مشاهدة
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
الحالة الجوية
فيسبوك