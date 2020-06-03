جديد المواضيع
نادَىَ المحاصرون الجرحَىَ وآعباساه فكانَ أبو فاضل كفيلاَ ناصرآ
08:56ص
صغيري إعتلى باب الرجولة..
08:53ص
نقص الكهرباء..جحيم الدنيا قبل الاخرة..!
08:51ص
حدث في إحدى مدن الجنوب..!
08:48ص
لبنان / الحل ليس بتشكيل حكومة..!
08:41ص
ألخروج من ألصندوق لغير ألمألوف ...
08:37ص
♦️ كلا لتغيير المبادئ الاساسية ♦️
08:34ص
أمريكا باليمن..مزيدا من الفشل العسكري والسياسي
08:31ص
خطك الاحمر الا يملك الحل!؟
08:28ص
الوجود أنشاه الله من جوهر المحبة..فلسفة وجودية
08:25ص
 مائة عام من  ولادة عراق  غير مستقر..!
08:22ص
صورة وصورة!
08:20ص
عين على القمة..!
08:17ص
الحشد الشعبي ليس حزبا سياسيا ولا جماعة مسلحة ولا فصيل مقاتل..
08:11ص
بريطانيا تسجل 14876 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا
10:08م
إيران عن مباحثات فيينا: أجرينا مفاوضات بما فيه الكفاية وحان وقت اتخاذ القرارات
10:02م
السفير الامريكي السابق في العراق دوغلاس سيليمان يدعو الى التخلص من السيد السيستاني وإنهاء الاسلام والشيعة والحشد الشعبي
09:55م
حزن وقلق في كوريا الشمالية بسبب صحة الرئيس
09:33م
اهم المواضيع
السفير الامريكي السابق في العراق دوغلاس سيليمان يدعو الى التخلص من السيد السيستاني وإنهاء الاسلام والشيعة والحشد الشعبي
تقرير مصور عن الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي البطلة بمناسبة الذكرى السابعة لتاسيسه
الشيخ جلال الدين الصغير : نتعرض كمذهب لأبشع استهداف صلف ومعلن تشترك فيه اطراف كثيرة، ولكننا قادرون على دحره وفضح أركانه.
السيد نصرالله: سياسات أمريكا قائمة على نشر الفتنة والفوضى في بلادنا
بالفيديو .... مع قرب الانتخابات السياسيون السنة يتناطحون فيما بينهم ويفضح احدهم الاخر
تخصيص امتحان تنافسي لطبقة النبلاء يثير حفيظة طلبة العراق: لعيون النواب والمسؤولين
الأخبار
الاكثر مشاهدة
التعليقات
وزارة الحذف والتقليص : وزارة التربية اثبتت فشل ذريع على جميع الاصعدة وعلقت فشلها على فايروس كرونا ..... وزارة بلا ضمير ...
الموضوع :
التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين
منى فهمي : جزاكم الله كل خير على هذا الجهد المبذول كيف بأمكاني تحميل الكتاب ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
عماد غريب حميد : لم يكن الاعلام مؤثراً قبل حكم الطغاة ، وبعد مجيئهم ركزوا على مسألة الاعلام كأساس للتطبيل لذلك ...
الموضوع :
معضلة البرامج السياسية في الإعلام العراقي
Khalil : هل بانت علامة عن ظهور السفياني ...
الموضوع :
ما هو واقع صاحب البرقع؟ هل هو علامة من علامات الظهور؟ ام انه من اصحاب الامام عليه السلام؟
علي : استدلال غير كامل ، والا كيف تفسر قول الله للنبي ص ( ازواجك) والمعروف أنه لا يوجد ...
الموضوع :
(امرأة العزيز تراود فتاها). لماذا قال امرأة وليست زوجة؟
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
الحالة الجوية
فيسبوك