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جديد المواضيع
"فيتو الحدود" حصار اقتصادي بنكهة سياسية يفرض على الجنوب !
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بالفيديو ... اعترافات جوكري تشريني حول تسلم احد الجوكرية اموالا من المخابرات الاماراتية
محلل سياسي : الامارات والسعودية تقودان مخططا لايصال بعض الشخصيات الى السلطة بالعراق
محلل سياسي : اميركا تريد اخذ غطاء شرعي من الكاظمي خلال الحوار المرتقب لإبقاء قواتها
الأخبار
للتذكرة ..... مداخلة الشيخ جلال الدين الصغير في جلسة النواب عندما كان نائبا حول قانون البنى التحتية
الى الذين رفضوا تخفيض سعر الدولار اليكم هذه القصيدة
رئيس الجمهورية يصادق على قانون الموازنة
بالفيديو .... تعرف على خلية الاغتيالات الإماراتية في كربلاء المقدسة والتي اطلق سراحها رئيس الوزراء فيما بعد
القبض على ارهابي بحوزته مواد متفجرة في كركوك
التربية تنفي توقف التعليم الالكتروني
مجلس الوزراء يخاطب التربية والمالية بشأن المحاضرين
العراق يسجل انخفاضاً طفيفاً في إصابات كورونا و 34 وفاة
كمين يطيح بأبرز تجار المخدرات غربي الرمادي
صحيفة امريكية : لايوجد جدول زمني لسحب القوات بعد الحوار الاستراتيجي
النائب البلداوي: واشنطن تسعى لابقاء قواتها داخل العراق وتعده عمقها الاستراتيجي
القبض على منتحل صفة ضابط يقوم بالنصب والاحتيال في بغداد
شرطة المثنى تلقي القبض على 8 متهمين مطلوبين للقضاء
الاسدي يعود الى بغداد ويباشر مهامه رئيساً لجهاز الامني الوطني
القبض على متهم بالخطف وآخر بالسرقة في بغداد
هيأة الحج تكشف تفاصيل موسم الحج الحالي واجراءات التلقيح
وزير المالية يرأس الجلسة الخامسة لإعداد استراتيجية موازنات 2022-2024
سياسي : بناء العلاقات بطريقة "الفيسبوك والتصوير" من قبل الكاظمي يعتبر مخجلا للعراقيين
متحدث الخارجية يكشف القواعد التي ستبقى بها القوات الاجنبية بعد الاتفاق بين بغداد و واشنطن
خبير استراتيجي: حكومة الكاظمي لا تمتلك ارادة حقيقية لإخراج القوات الاميركية
لجنة مكافحة الفساد تعتقل مسؤولين اثنين
المقالات
"فيتو الحدود" حصار اقتصادي بنكهة سياسية يفرض على الجنوب !
حسين فلسطين
18
2021-04-08 08:37
ماعلاقة (الحوار الاستراتيجي) بتوفير (الحماية للمتظاهرين والنشطاء)؟
محمود الهاشمي
20
2021-04-08 08:36
لا تشتم المؤرخين..!
سامي جواد كاظم
31
2021-04-08 08:31
الزاهدون في زمن العولمة
عباس الزيدي
33
2021-04-08 08:27
حين حلَّ الضجيج وقلَّ الحجيج
وكالة انباء براثا
39
2021-04-08 08:26
المنافذ الحدودية وسعر الطماطة
د.بلال الخليفة
45
2021-04-08 08:23
سلسلة بيان الحقائق - 7- هل كان الحكم شيعيا؟!
وكالة انباء براثا
43
2021-04-08 08:22
إعلام القطيع المُسْتنفِر
امل الأسدي
48
2021-04-08 08:20
لقاح استرازينيكا امن وفعال
وكالة انباء براثا
136
2021-04-08 11:17
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
نيويورك تايمز: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة باستهدافها السفينة الإيرانية "ساويز"
180
2021-04-07 08:50
صحيفة عبرية: السعودية وأبو ظبي متورطتان في أحداث الأردن!
157
2021-04-04 11:23
البحرين تعين أول سفير لها لدى إسرائيل
187
2021-03-30 06:06
سوريا - لبنان - فلسطين
كلمة مرتقبة للملك الأردني بشأن الاحداث الاخيرة
124
2021-04-07 05:55
حزب أللَّه الأسد الصغير الأشرَس في الشرق
170
2021-04-07 07:50
مصادر: وزير الخارجية السعودي يرفض مغادرة الأردن إلا برفقة باسم عوض الله
189
2021-04-06 02:43
رأي في الأحداث
ثمة حدث مر علينا ينبغي ان لا نغفله وان نتعظ به
1655
2020-10-29 12:08
صورة لا تحتاج الى تعليق ما اشبه اليوم بالامس فهل سنشهد نهايته كسابقيه
3524
2020-06-03 01:11
الشيخ جلال الدين الصغير : القصف الامريكي الغادر لمواقع في العراق يمثل فضيحة استخبارية كبيرة
3684
2020-03-14 12:01
الصفحة الفكرية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مقارنة بين نمطين من شيعة اهل البيت عليهم السلام وفقاً لاستعدادات مرحلة ما قبل الظهور
115
2021-04-08 07:44
الشيخ جلال الدين الصغير : تنظيم امرنا وتحويل الفكرة المهدوية الى واقع عملي من اهم عوامل الاستعداد للظهور الشريف
93
2021-04-08 07:42
أحوال الشيعة في الشام قبل الظهور الشريف
315
2021-04-03 11:15
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
عشرة أعوام على الانتفاضة الشعبية في البحرين
359
2021-03-10 08:22
القوی البحرينية تعلن الثبات علی الثورة حتی النصر
541
2021-02-17 11:09
ثورة دلمون السلمية..عقد من الثبات
490
2021-02-15 08:25
الصفحة الدولية
الملك الأردني: قررت التعامل مع الأمير حمزة في إطار العائلة
132
2021-04-07 08:01
الجيش الصيني: الولايات المتحدة توجه رسالة خاطئة وتضر استقرار المنطقة
115
2021-04-07 05:59
الأردن.. قرار جديد بخصوص حظر النشر في قضية الأمير حمزة
104
2021-04-07 05:41
الصفحة الاقتصادية
أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم الخميس
149
2021-04-08 11:18
ارتفاع خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل
96
2021-04-08 11:12
ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض قيمة الدولار الامريكي في التعاملات
140
2021-04-06 02:36
التقارير
*هل حَضَّرَت واشنطن وأبو ظبي والرياض ربيعاً أردنياً مستقلاً؟!
142
2021-04-08 10:50
تقرير : زعيم داعش الحالي كان متعاونا مع الامريكان وقدم تفاصيل دقيقة عن التنظيم
122
2021-04-07 01:36
واشنطن وبغداد..حوار الطرشان..!
136
2021-04-06 08:47
الصفحة الإسلامية
قصيدة للشاعر علي عويز الشويلي بصوت الرادود حيدر البياتي مهداة الى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه
107
2021-04-08 05:18
🇨🇳 هل سيعتنق السيد المسيح وأمته الإسلام ؟
231
2021-04-06 12:13
مجلس حسيني ـــ انحراف المجتمع وعقوبة السماء
147
2021-04-06 12:10
منوعات
تحذير... جائحة جديدة ستضرب العالم قد تكون أشد فتكا من كوفيد-19!
201
2021-04-06 02:49
ميزة جديدة تتعلق بمكالمات الفيديو تطرحها Skype.. تعرف عليها!
157
2021-04-01 02:36
فيسبوك يزيل مليون و300 ألف مستخدم
225
2021-03-23 05:13
الكاريكاتير
كاريكاتير/ ريشة، وقلم .. لا وزن للفقراء ..
198
2021-04-05 12:38
سائرون من اجل الفقراء ( كاريكاتير )
229
2021-04-02 05:39
قيمة المواطن وقيمة الدينار ( كاريكاتير )
196
2021-04-02 05:38
دراسات
حدود حرية فكر الآخر في الرؤية الإسلامية
د. علي المؤمن
49
2021-04-08 08:13
ولاية الفقيه والواقع ...بعيدا عن منطق الاستدلال
وكالة انباء براثا
127
2021-04-07 08:03
حرية التفكير وحرية التعبير في الرؤية الإسلامية
د. علي المؤمن
118
2021-04-07 07:29
الوثائق
وزارة التربية تصدر التعليمات الخاصة بتطبيق قرار نظام المحاولات
209
2021-03-28 03:18
بالوثيقة : الامانة العامة لمجلس الوزراء تكلف حكمت احمد رسميا بادارة مطار النجف خلفا للكابتن عيسى عناد.
251
2021-03-23 06:02
بالوثيقة: امر القبض على الصميدعي والتهمة الموجهة ضده
380
2021-03-20 04:02
انت والمسؤول
رسالةٌ عاجلةٌ.. منطقةٌ غارقةٌ وأهلُها منكوبونَ
538
2021-02-07 08:28
*-.•° فندق وباء اليمامة°•.-* *الحجر اللاصحي في فنادق خلية الأزمة*
2671
2020-07-05 03:11
المستشفيات الاهلية بعنوان دكان قصابة لحم
2391
2020-06-15 04:18
الشعر
شعر/ الوطن في حقائب الرحيل
116
2021-04-08 10:55
شعر/ في رثاء القاضي..!
160
2021-04-07 08:22
شعر/ الى قادة النصر؛ المهندس واللواء..!
196
2021-03-31 09:43
الصفحة الرياضية
وفاة رئيس نادي الديوانية الأسبق متأثراً بمضاعفات كورونا
135
2021-04-07 08:25
محافظ البصرة: سنقوم بكل شيء لنجاح بطولة خليجي 25
117
2021-04-04 11:18
الكويت تدرس الاعتذار عن استضافة مجموعتها في التصفيات المزدوجة
179
2021-04-01 03:07
اليمن
اليمن/تحالف العدوان ضيق الخيارات..النهاية والانهيارات!!
103
2021-04-08 11:04
اليمن/ لماذا ارسل المرتزقة تعزيزات عسكرية الى قرى الكدرة في قدس هذه اليومين ؟
93
2021-04-08 08:51
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بالفيديو .... تعرف على خلية الاغتيالات الإماراتية في كربلاء المقدسة والتي اطلق سراحها رئيس الوزراء فيما بعد
238
التعليقات
ابراهيم العرامي
: كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
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:
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير
: حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
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:
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه
: هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع
:
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري
: شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع
:
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه
: دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
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ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع
: الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
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هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم
: فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
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هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه
: جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
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في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه
: اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
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ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه
: ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
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وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
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