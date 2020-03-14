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بالفيديو ,,, حوار خاص مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي يتحدث فيه ما جرى من احداث حول حادثة المطار وما قبلها
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