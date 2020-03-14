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بالفيديو ,,, حوار خاص مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي يتحدث فيه ما جرى من احداث حول حادثة المطار وما قبلها
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النائب الاحمق عدنان الزرفي يصف جريمة المطار بأنها أصبحت مادة للسياسيين "ويردون قصة ويلطمون عليها
القبض على "مفتي داعش"الارهابي في بغداد
أحد خطباء المنبر الكرام في الجمهورية الإسلامية يوضّح ازدواجية رئيس الوزراء مصطفى مشتت
احداها بالعراق.. الحرس الثوري يكشف عن "صفعتين" تلقتهما أمريكا ويؤكد: ثالثة قادمة
مصدر بالفتح: خمس وزراء مشمولون بالتغيير في الايام القادمة
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بيان الحركة الشعبية لاجتثاث البعث بخصوص تعديل قوانين العدالة الانتقالية
انتشال 93 جثة في أحياء الموصل القديمة
النزاهة تفصح عن نتائج استبانتها لقياس مُدركات الرشوة في دوائر التقاعد
القيادي في تحالف الفتح محمد الغبان يرد على تصريحات مستشار رئيس الوزراء العميل الامريكي هشام داوود.
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صادقون: هشام داود يعاني من “عقدة الوزير”
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المقالات
جيش عراقي أم جيوش عراقية؟!
أحمد عبد السادة
81
2021-01-06 08:10
العوض بسلامتك مستر ترامب..وتخبز بالافراح
محمد صادق الحسيني
91
2021-01-06 07:54
البعد الولائي في المهندس وسليماني ..
مازن البعيجي
74
2021-01-06 07:52
لماذا تستفز صور شهداء النصر أعداء الحياة؟!/ ح2
مهدي المولى
82
2021-01-06 07:51
في ذكرى عيد الجيش يجب قراءة مسيرته بدقة وتصحيح ماضيه..!
عبد الكاظم حسن الجابري
73
2021-01-06 07:48
سر مدرسة سليماني..
محمد صادق الحسيني
157
2021-01-06 07:41
الحجارة التي لم تعجبك قد تصيبك ..!
سامي التميمي
82
2021-01-06 07:37
شهداء محور المقاومة عنوان النصر..
هشام عبد القادر
75
2021-01-06 07:35
كبة داعش وكبة الموصل..!!
أياد الإمارة
94
2021-01-06 07:26
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
قمة الاتحاد ضد محور المقاومة
77
2021-01-06 07:58
قطروس بن ابيه..وراء اجتماع مجلس تعاون القطاريس!
185
2021-01-06 11:31
قمة تصالح العلا الخليجية لصالح اسرائيل والتطبيع
120
2021-01-06 11:19
سوريا - لبنان - فلسطين
لأول مرة.. لبنان يسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا
137
2021-01-05 09:48
لبنان يدخل مرحلة الإغلاق العام ويخفض أعداد الوافدين اعتباراً من الخميس
107
2021-01-04 11:44
صورة تُنشَر لأول مرة تجمع السيد حسن نصر الله مع الفقيد المرحوم آية الله العظمى الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي (قدس سره)
179
2021-01-02 03:25
رأي في الأحداث
ثمة حدث مر علينا ينبغي ان لا نغفله وان نتعظ به
905
2020-10-29 12:08
صورة لا تحتاج الى تعليق ما اشبه اليوم بالامس فهل سنشهد نهايته كسابقيه
2709
2020-06-03 01:11
الشيخ جلال الدين الصغير : القصف الامريكي الغادر لمواقع في العراق يمثل فضيحة استخبارية كبيرة
3055
2020-03-14 12:01
الصفحة الفكرية
الشيخ جلال الدين الصغير يوجه كلمة الى المؤمنين المنتظرين
160
2021-01-04 12:00
الشيخ جلال الدين الصغير : عالم الانتظار في مواجهة استحقاقات العام الجديد… هل أزف زمن الأفول الامريكي؟ ملتقى براثا الفكري
215
2021-01-03 03:32
تنظيم المنتظرين لانفسهم ضرورة، فاليد الواحدة لا تصفق، لكن الهمس الجماعي دوي، وهتاف الجماعة زئير، وجولتها زلزال
238
2020-12-28 01:53
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
محكمة سعودية تحكم بالسجن 5 سنوات و 8 أشهر على الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول
197
2020-12-28 01:23
اعتقال ناشط ومدون سعودي بارز لانتقاده تطبيع العلاقات مع إسرائيل
213
2020-12-24 08:02
بعد ان قامت السلطات بقطع رأسه قبل اربع سنوات السعودية تهدم مسجد الشيخ النمر .
379
2020-12-11 12:49
الصفحة الدولية
ترامب خلف زجاج مضاد للرصاص : لن اعترف بالهزيمة في الانتخابات
42
2021-01-06 09:00
هيلاري كلنتون تهنيء بفوز الديمقراطيين وارنوك واوسوف في مجلس الشيوخ الامريكي
56
2021-01-06 08:48
روسيا والمانيا يسعيان لانتاج مشترك للقاح مضاد لكورونا
68
2021-01-06 08:23
الصفحة الاقتصادية
رواتب الموظفين في الموازنة العامة
89
2021-01-06 07:40
برنامج متكامل لتفعيل الاستثمار
92
2021-01-06 07:30
الطاقة الإيرانية: مستحقات تصدير الكهرباء للعراق تعادل نحو شهرين
103
2021-01-06 06:01
التقارير
بسبب الهجري والميلادي نخلق ازمة
81
2021-01-06 07:53
ماذا يعني رفع ايران نسبة تخصيب اليورانيوم ؟!
91
2021-01-06 07:43
الشباب العراقي بين توك توك وتيك توك..!
221
2021-01-05 06:36
الصفحة الإسلامية
ما هي الحكمة من غيبة الامام المهدي "ع"؟! /1
82
2021-01-06 07:37
الإيمان ليست ابتداء فقط، وإنما ابتداء واستدامة
78
2021-01-06 07:29
مضامين سليمانية /٧
132
2021-01-05 09:58
منوعات
"كارثة" تضرب مايكروسوفت
207
2021-01-01 03:31
علماء يحددون منتجات للوقاية من فيروس كورونا وعلاجه
227
2020-12-28 09:43
بالصور: عائلة لا تملك بصمات بسبب طفرة جينية!
177
2020-12-28 06:57
الكاريكاتير
كاريكاتير/ ريشة .. وقلم .. 2020عام الطرااااكيع
180
2021-01-01 10:28
صدور العدد الجديد من صحيفة فنكاري الاسبوعية الساخرة (سياسية منوعة)..
292
2020-12-22 07:00
الجماهير أقوى من العملاء والخونة والسُرّاق ( كاريكاتير )
429
2020-12-12 01:45
دراسات
الإنسان في الأرض وعلاقته بالوجود ..
هشام عبد القادر
132
2021-01-05 05:00
ملاحظات في السياسة الإعلامية في العراق /٥
وكالة انباء براثا
126
2021-01-04 08:23
القدِّيسون المُحارِبون
حازم احمد
163
2021-01-04 04:13
الوثائق
بالوثيقة.. التربية ترد على نائب بخصوص امتحانات نجله
215
2021-01-05 10:33
حكم قضائي يمنع مديراً عاماً حالياً في التربية من تولي منصب إداري
132
2021-01-02 03:21
بالوثيقة..مكتب الغانمي يوجه بعدم تداول ألقاب حجي وباشا بين منتسبي الداخلية
251
2020-12-30 04:33
انت والمسؤول
*-.•° فندق وباء اليمامة°•.-* *الحجر اللاصحي في فنادق خلية الأزمة*
1978
2020-07-05 03:11
المستشفيات الاهلية بعنوان دكان قصابة لحم
1803
2020-06-15 04:18
طالب الدراسة العليا بين مطرقة الوزارة... وسندان كورونا
2048
2020-06-10 04:28
الشعر
هل يستطيع وزير الثقافة إلغاء "المربد" اكبر وأعرق مناسبة ثقافية عراقية؟!
49
2021-01-06 08:56
مشاعرٌ وأحاسيس في النّصيحة للرّئيس
132
2021-01-05 02:12
دموع اليسوع
127
2021-01-05 02:07
الصفحة الرياضية
بسبب كثرة حالات التزوير.. التطبيعية توقف العمل بالبطاقات التعريفية للصحفيين
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2020-12-24 04:24
نادي الحشد الشعبي يحجز مقعده في الدوري السلوي الممتاز
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2020-12-07 07:22
فيروس كورونا يخطف شخصية رياضية جديدة في العراق
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2020-12-05 05:26
اليمن
الحوثيون يعلنون إسقاطهم طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو السعودي
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2021-01-06 07:20
اليمن/ إحصائية 2020 إجرام تعدى الحدود
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: مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
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عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي
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سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
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40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
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بطل من اهوار العراق
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: اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
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النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
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: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
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أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي
: اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
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مازن عبد الغني محمد مهدي
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بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
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