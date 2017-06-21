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رأي ومقترح..
05:22
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انخفاض اسعار البترول..والبدائل الاقتصادية المتوفرة
05:21
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معركة السحور؛ خرق امني قبل ان يكون عسكري ..
05:19
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المشاكل الاجتماعية نتاج تجاهل المجتمع لأوامر الله
05:16
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أمّي : ( أمّ حاتم ) الجرح النّازف
05:13
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بغداد تحت سطوة الخوشية ؟!
05:11
م
شبهات في عصمة الأنبياء (ع) وردّها (7): في عصمة ابراهيم (ع)
05:09
م
اليمن ـ عيد العمال في ظل العدوان
04:59
م
القبض على احد عناصر الخلايا النائمة لـ "داعش" الارهابي جنوب الموصل
04:12
م
الحشد الشعبي يعلن مقتل أميرين بـ”داعش” الارهابي في” المطيبيجة”
04:11
م
الحشد الشعبي يقتل ثلاثة “دواعش” بعملية أمنية في صلاح الدين
04:06
م
صحة الكرخ تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا
04:04
م
التقاعد تنفي تبليغها باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين
04:03
م
الخارجية الايرانية تدين العملية الإرهابية النكراء لعناصر داعش في العراق
03:20
م
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النائب حسن سالم : على الحكومة وضع هذه الشروط امام وفد الاقليم
الأخبار
القبض على احد عناصر الخلايا النائمة لـ "داعش" الارهابي جنوب الموصل
الحشد الشعبي يعلن مقتل أميرين بـ”داعش” الارهابي في” المطيبيجة”
الحشد الشعبي يقتل ثلاثة “دواعش” بعملية أمنية في صلاح الدين
صحة الكرخ تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا
التقاعد تنفي تبليغها باستقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين
الخارجية الايرانية تدين العملية الإرهابية النكراء لعناصر داعش في العراق
انطلاق عمليات لملاحقة بقايا داعش في 3 محافظات بأمر من عبد المهدي
دولة القانون يعلن رسمياً عدم التصويت لصالح حكومة الكاظمي في البرلمان
بعد ظهور اصابات.. صحة الكرخ تجري فحص لملامسين في منطقة الطوبجي
القبض على قاتل بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة في كربلاء
برلماني: عدم تنفيذ الإعدام بحق 6 آلاف إرهابي اكتسبوا الدرجة القطعية للحكم
شفاء احد منتسبي الإسعاف الفوري من فيروس كورونا في بابل
البصرة تسجل ثماني إصابات جديدة بفايروس كورونا وتسع حالات شفاء
87 وافداً من خارج العراق يغادرون الحجر الصحي في كربلاء
المحافظ الجديد في اول تصريح له: سنجعل من ذي قار انموذجا للمحافظات
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مشاهد حرق محاصيل الحنطة تعود للواجهة في صلاح الدين
الاتحاد الوطني يناقش اللامركزية ويوجه طلباً للحزب الديمقراطي
المقالات
الحرب المركبة على الحشد المقصوف والمكشوف!
وكالة انباء براثا
1
2020-05-03 05:35
هجوم مكيشيفة.. نصر كاشف للمستور
وكالة انباء براثا
8
2020-05-03 05:33
ما نشاهده في رمضان
وكالة انباء براثا
28
2020-05-03 05:27
رشاش (B. K. C) الحقيقي الذي لم يتعب في مواجهة العدوان..
وكالة انباء براثا
34
2020-05-03 05:23
معركة السحور؛ خرق امني قبل ان يكون عسكري ..
عبد الحسين الظالمي
40
2020-05-03 05:19
أمّي : ( أمّ حاتم ) الجرح النّازف
محمد صادق االهاشمي
44
2020-05-03 05:13
بغداد تحت سطوة الخوشية ؟!
وكالة انباء براثا
48
2020-05-03 05:11
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
علي الطويل
221
2020-05-02 10:19
يا ابناء الحشد( نحن معكم) نقاتل
محمود الهاشمي
156
2020-05-02 10:06
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
رئيسة بعثة الدعم الأممية بالإنابة: تركيا والإمارات "وقود الحرب" في ليبيا
154
2020-04-28 03:38
حساب معتقلي الرأي: مستغلة انشغال العالم بكورونا.. السعودية تشن حملة اعتقالات جديدة
304
2020-04-09 07:43
واشنطن بوست: السعودية اعدمت 48 معارضا شيعيا بعد محاكمات صورية
356
2020-04-08 05:25
سوريا - لبنان - فلسطين
محاكمة استثنائية لمجموعة استثنائية وقفت ضد الهدى في محشر القيامة! (منهاج الهدى في القرآن الكريم ح٨)
195
2020-05-02 11:11
لليوم الخامس... الإصابات "صفر" في الاردن
141
2020-05-02 10:59
الشرطة الروسية تمنع رتلا أمريكيا من دخول مدينة القامشلي السورية
161
2020-05-02 10:49
رأي في الأحداث
الشيخ جلال الدين الصغير : القصف الامريكي الغادر لمواقع في العراق يمثل فضيحة استخبارية كبيرة
933
2020-03-14 12:01
تقييم اولى للاستهداف الايراني للقواعد الامريكية في العراق
1952
2020-01-08 08:18
الثلاثاء العراقي الأبيض والثلاثاء الأمريكي الأسود ورهانات التأهيل المهدوي
1633
2020-01-02 07:20
الصفحة الفكرية
منهاج اعداد المنتظرين في دعاء الافتتاح ( الحلقة الاولى)
186
2020-04-30 10:20
بالفيديو ... ماذا يعني ان يكون دعاء الامام المهدي ع المسمى بالافتتاح هو دعاء شهر رمضان؟ ح١
189
2020-04-28 10:38
في ملتقى براثا الفكري ليوم الثلاثاء .. ماذا يعني ان يكون دعاء الامام المهدي المسمى بدعاء الافتتاح هو دعاء شهر رمضان ح1
159
2020-04-28 01:14
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
أنين شعوب جزيرة العرب!
444
2020-04-25 03:35
بالفيديو ... النظام الخليفي الفاسد في البحرين يحول هذا البلد المحافظ الى مستنقع للفجور والفسوق
853
2020-02-29 05:05
لحوم حيوانات نافقة وفاسدة تتسلل لموائد البحرينيين.. ماذا يحدث؟
1011
2020-02-23 11:38
الصفحة الدولية
المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد مصير نتنياهو كرئيس لحكومة إسرائيل
95
2020-05-03 02:19
كورونا تكبد سكك حديد فرنسا ملياري يورو
90
2020-05-03 01:30
إيران تعيد فتح المساجد في المناطق "قليلة المخاطر" اعتباراً من الغد
92
2020-05-03 12:51
الصفحة الاقتصادية
رأي ومقترح..
32
2020-05-03 05:22
انخفاض اسعار البترول..والبدائل الاقتصادية المتوفرة
38
2020-05-03 05:21
أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لهذا اليوم
138
2020-05-03 01:27
التقارير
القضاء الاعلى لـ"سياسيين ووزراء "فاسدين": لن تنفع توسطات من يحميكم
102
2020-05-03 12:56
"هدر بملايين الدولارات" .. تجارة "مجانين" تتوطد في العراق رسميا
186
2020-05-02 03:08
ألمانيا تقرر اعتبار حزب الله اللبناني منظمة ارهابية . لماذا الآن ؟
212
2020-05-02 07:17
الصفحة الإسلامية
المشاكل الاجتماعية نتاج تجاهل المجتمع لأوامر الله
43
2020-05-03 05:16
شبهات في عصمة الأنبياء (ع) وردّها (7): في عصمة ابراهيم (ع)
40
2020-05-03 05:09
بالفيديو .... منهج اعداد المنتظرين في دعاء الافتتاح (الحلقة الثالثة)
174
2020-05-02 11:10
منوعات
شركات صينية تستغل "كورونا" لصناعة مركبات تتمتع بمزايا مكافحة الفيروسات
121
2020-05-02 05:24
تطبيق خبيث يستهدف هواتف أندرويد لسرقة الحسابات المصرفية
132
2020-05-02 03:16
علماء صينيون: كورونا سيعود "سنويا".. والحل في "التعايش"
202
2020-04-28 05:27
الكاريكاتير
اكاذيب الجوكر
1802
2020-01-07 01:49
سلمان ال سعود ونتنياهو ...... ( كاريكاتير )
12673
2017-12-10 05:09
كاريكاتير اليوم . باي باي يا ابن نايف
11809
2017-06-21 09:15
دراسات
التشخيص الدقيق نصف العلاج لحل مشاكل العراق الجديد (1)
وكالة انباء براثا
127
2020-05-01 04:49
التأريخ المعاصر 3/ المـــــــــــــؤامــــــــرة الكـــــــبـــــــــــــرى
عمار الجادر
194
2020-04-29 05:25
التأريخ المعاصر 2/ المــــــــؤامـــــــــــرة الكـــــبــــــرى
عمار الجادر
189
2020-04-28 08:33
الوثائق
بالوثيقة.. عبد المهدي يكلف ناظم الوائلي محافظاً لذي قار
86
2020-05-03 12:46
بالوثائق.. فضائح فساد بالمليارات بقيادة عمليات الانبار
501
2020-04-15 07:31
بالوثيقة..امر قبص بحق الوكيل الاداري في وزارة التربية
469
2020-04-03 11:57
انت والمسؤول
هذا وقت القرارات الشجاعة أعيدوا أبناءنا الى الديار
341
2020-04-10 04:31
أريد صوتك.!
392
2020-04-01 08:54
مافيا فساد في وزارة الشباب تقوم بتهريب الاشخاص الى اوربا
1409
2019-12-13 02:05
الشعر
صرخة ُ مسلم
118
2020-05-02 01:51
أميرُ المَوَاخِير
366
2020-04-19 09:08
رِدَّة ٌفي الحَرَمِ
291
2020-04-19 08:44
الصفحة الرياضية
هذه هي اخلاقهم الوضيعة ... ضابط أردني ينتقم من نجم ريمونتادا اسود الرافدين بحبسه 3 أيام
204
2020-05-02 05:14
وفاة باسل مهدي لاعب اسود الرافدين السابق ومساعد عمو بابا
480
2020-03-31 05:23
شذراتٍ من حياة السيد المفكر الإسلامي الشهيد محمد باقر الصدر قدس. [الحلقة الثانية]
388
2020-03-30 01:55
اليمن
"أنصار الله": أكثر من 41 ألف شهيد وجريح بعمليات تحالف العدوان على اليمن خلال 5 أعوام
309
2020-04-12 09:25
عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" يوجه تحذيرا للسعودية: الرد خلال أيام
359
2020-04-12 07:34
اليمن تفرض حظر تجوال بعد رصد اول حالة اصابة بالفيروس
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2020-04-10 07:27
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التعليقات
مرتضى
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بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
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تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
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: اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
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أنين شعوب جزيرة العرب!
مرتضى
: متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
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الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
مرتضى
: هذا ما يسمى حب الوطن ... اللهم زد في قلوبنا حب الوطن .. لا يتطور اي بلد ...
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رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
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هذا ما حصل في الزنزانة حينما اعترفت تحت وطأة التعذيب عام ١٩٧٦ (الحلقة الاولى)
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