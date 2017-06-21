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عن الأحلام والرؤى التي تدعي التواصل مع الامام ارواحنا فداه (سؤال اليوم الثالث من شهر رمضان) الاثنين ٣ رمضان المبارك ١٤٤١ الموافق ٢٧ /٤ /٢٠٢٠
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