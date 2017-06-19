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جديد المواضيع
الكهرباء توقع في بكين عقدا مع شركة هندسية صينية
10:53
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النزاهة تضبط مخالفات وهدراً في المال العام بتربية كركوك
10:52
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شركة سياحة بريطانية كبيرة تعلن إفلاسها
10:51
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بدء أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي الصيني في بكين
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مستشار عبد المهدي: زيارة الصين لم تكلف العراق فلساً واحداً
10:44
ص
السيد حسن نصر الله : أداء المسؤولين السعوديين سيعجل بنهاية هذا النظام
10:42
ص
"المالية" السورية تحجز على أموال رئيس اتحاد كرة القدم السابق
10:17
ص
البنك المركزي يصدر قرارا لتغطية حاجة السوق من الفئات النقدية الصغيرة
10:16
ص
ظريف يكشف مصدر أسلحة الحوثيين في اليمن
10:13
ص
جانب من زيارة سماحة السيد رياض الحكيم برفقة أمين عام مؤسسة (قيم) سماحة السيد صالح الحكيم إلى عدة دول أوروبية، للمشاركة في المجالس الحسينية، وإلقاء المحاضرات الدينية
10:04
ص
دار الزمن ب جباره..مضرب مثل ويه داره....
09:14
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عْاشُورْاءُ السَّنَةُ السَّادِسةُ (١٦)
05:36
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إستهداف أرامكو! من الفاعل؟ بين الفرضية والتحقيق
05:33
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الطائفية تطرق الأبواب مجددا ! !
09:47
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من يحكم العراق ؟..........
09:39
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كلام صريح
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الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
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الأخبار
النزاهة تضبط مخالفات وهدراً في المال العام بتربية كركوك
السيد حسن نصر الله : أداء المسؤولين السعوديين سيعجل بنهاية هذا النظام
قائد عمليات شرق الانبار للحشد ينفي استهداف موقع للحشد قرب بحيرة الثرثار
ضبط صاروخ ومتفجرات شمالي بابل
وفد من "هواوي" في النجف لبحث نصب منظومة كاميرات مراقبة
الدفاع النيابية: سنعرض تقريرا مفصلا عن الاعمال الإرهابية في جلسة الغد
مصدر : : أكثر من 500 قتيل وجريح جراء النزاعات العشائرية في البصرة منذ بداية العام الجاري
التربية تُقرر السماح للطلبة المتغيبين بأداء الامتحانات
النزاهة: ضبط متهمين بالتجاوز على أراضٍ لضحايا العمليات الإرهابية بنينوى
نائب: الملف الأمني قد يكون حاضراً بزيارة عبد المهدي إلى الصين لهذا السبب
جنايات الكرخ: السجن 21 سنة لمنتحل صفة مستشار في رئاسة الوزراء
انطلاق عملية أمنية لتعقب "داعش"الارهابي بين صحراء الأنبار وصلاح الدين
الأمن النيابية تستضيف قائدين أمنيين لمناقشة ملابسات تفجير مدخل كربلاء
جنايات القادسية:السجن 15 عاما لمدانين بسرقة سيارة
وزارة الداخلية تعلن اعتقال الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء
ارهابيون يقتلون عائلة كاملة في منطقة النباعي
الهجرة تعلن عودة 1326 نازح الى الموصل واطراف نينوى
مصدر مرافق لعبد المهدي: لا صحة لتعرض الوفد العراقي لخطر الموت في الصين
قوة أمنية تقتل انتحارياً يحمل رمانات يدوية وكلاشنكوف في الطارمية
الصجري يعلن تخليه عن رئاسة لجنة النزاهة النيابية
اعتقال امرأة بحوزتها مبالغ مالية مزورة داخل مطعم شمالي بغداد
المقالات
دار الزمن ب جباره..مضرب مثل ويه داره....
د.ضياء واجد
85
2019-09-23 09:14
عْاشُورْاءُ السَّنَةُ السَّادِسةُ (١٦)
نزار حيدر
103
2019-09-23 05:36
إستهداف أرامكو! من الفاعل؟ بين الفرضية والتحقيق
علي فضل الله الزبيدي
114
2019-09-23 05:33
الطائفية تطرق الأبواب مجددا ! !
قاسم العبودي
203
2019-09-22 09:47
من يحكم العراق ؟..........
وكالة انباء براثا
188
2019-09-22 09:39
كلام صريح
وكالة انباء براثا
164
2019-09-22 09:37
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
حميد الموسوي
224
2019-09-22 09:32
امتحان (دليفري)..!
وكالة انباء براثا
184
2019-09-22 09:26
ثلاث فرق اختلفت في الحشد؛ فمن هي الفرقة الناجية ؟
وكالة انباء براثا
197
2019-09-22 08:57
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
جاء دور البحرين لحلبها ترامب يذل ولي عهد البحرين ويقول له : تمتلك 700 مليار دولار وهذا كثير "فيديو"
508
2019-09-20 05:05
مجتهد: ابن سلمان ضاعف جرعة المهدئات التي يتناولها عقب هجوم أرامكو
333
2019-09-20 04:39
ترامب يذل ال سعود مرة اخرى ..... : لم أعد بحماية السعودية.. ومساعدتنا إياهم ستكلف أموالا
525
2019-09-17 01:36
سوريا - لبنان - فلسطين
"المالية" السورية تحجز على أموال رئيس اتحاد كرة القدم السابق
58
2019-09-23 10:17
مضادات الجيش السوري تسقط طائرة مسيرة مذخرة قرب مطار "جب رملة" بريف حماة
127
2019-09-21 01:04
السيد حسن نصر الله يدعو إلى معاقبة العملاء اللبنانيين المتعاملين مع إسرائيل
144
2019-09-20 06:45
رأي في الأحداث
ما جرى في محطة ارامكو السعودية في البقيق فضيحة مدوية على صعد كثيرة (مقال في الاستراتيجية الامنية والسياسية)
644
2019-09-16 09:04
الشيخ الصغير في تغريداته يتساءل ويجيب: كيف نواجه العدو الصهيوني في غطرسته الاخيرة؟
611
2019-08-26 01:25
المعطيات الميدانية لاسقاط الطائرة الأمريكية كشفت الكثير من المستور من وهن الاستكبار وضعفه
1448
2019-06-21 02:24
الصفحة الفكرية
بالفيديو ... عاشوراء وارامكو مابين خط التأهيل المهدوي وانهيار قوى الظالمين
233
2019-09-20 08:30
في منتدى براثا الفكري :: عاشوراء وارامكو ما بين خط التاهيل المهدوي وانهيار قوى الظالمين
216
2019-09-19 09:14
الثأر المهدوي للإمام الحسين (عليه السلام) (طبيعته - آلياته - أهدافه) الحلقة الثانية
181
2019-09-15 01:33
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
السلطات الأمنية البحرينية تعتدي على مظاهر العزاء الحسيني
273
2019-09-05 06:14
الشيخ جلال الدين الصغير : شهداء البحرين شعلة وضاءة لتحرير الشعب البحريني من ظلم آل خليفة
683
2019-08-02 07:12
صرخة شهداء البحرين علي العرب واحمد الملالي... رسالة إلى الصهيوني الطاغية حمد بن عيسى
610
2019-08-02 07:26
الصفحة الدولية
مطار دبي: تأجيل وصول رحلات جوية على خلفية الاشتباه بنشاط طيران مسير
142
2019-09-22 06:27
وزير خارجية مصر: تركيا وقطر تحرضان على مظاهرات "داعمة للفوضى"
160
2019-09-22 04:43
رئيس وزراء أستراليا: لا نشارك ترامب بشأن إيران سوى في قضية الالتزام بحرية الملاحة
110
2019-09-22 03:53
الصفحة الاقتصادية
الكهرباء توقع في بكين عقدا مع شركة هندسية صينية
18
2019-09-23 10:53
شركة سياحة بريطانية كبيرة تعلن إفلاسها
22
2019-09-23 10:51
بدء أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي الصيني في بكين
42
2019-09-23 10:47
التقارير
مجلة أمريكية تكشف أسباب خسارة واشنطن نفوذها في العراق
206
2019-09-22 06:34
وكالة: نبأ صادم دفع ابن سلمان لمغادرة مكانه في منتصف الليل
337
2019-09-21 12:27
لوموند: الواقع يضرب الخيال.. بن سلمان أمام طريق مسدود
404
2019-09-19 05:23
الصفحة الإسلامية
جانب من زيارة سماحة السيد رياض الحكيم برفقة أمين عام مؤسسة (قيم) سماحة السيد صالح الحكيم إلى عدة دول أوروبية، للمشاركة في المجالس الحسينية، وإلقاء المحاضرات الدينية
56
2019-09-23 10:04
سماحة المرجع السيد الحكيم (مدّ ظله) يستقبل طلبة العلوم الدينية في حوزة طهران، ويدعوهم إلى تقوى الله تعالى، والصبر والاخلاص له، والتصميم على طلب العلم بعد التسلح بالايمان
117
2019-09-22 03:43
ممثل مكتب المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يشارك في مهرجان حليف القران الثامن الذي اقامته الأمانة الخاصة لمزار زيد الشهيد (رضوان الله عليه).
119
2019-09-21 10:22
منوعات
مفاجأة من "هواوي" لـ500 مليون شخص حول العالم
145
2019-09-21 12:00
جديد فضائح فيسبوك.. "انكشاف" 420 مليون رقم هاتف
304
2019-09-05 01:01
مسافر تائه يتسبب في إلغاء 130 رحلة جوية
461
2019-08-27 09:59
الكاريكاتير
سلمان ال سعود ونتنياهو ...... ( كاريكاتير )
10063
2017-12-10 05:09
كاريكاتير اليوم . باي باي يا ابن نايف
9678
2017-06-21 09:15
السعودية تروج للارهاب وهي تغذيه
8912
2017-06-19 09:37
دراسات
دراسة /العالم الجديد the new World
كندي الزهيري
131
2019-09-20 05:39
مفهوم الشرق الأوسط..الجزء الأول...
كندي الزهيري
329
2019-08-29 10:47
دراسة/ إخبار الإمام علي عليه السلام بمقتل الحسين عليه السلام ـ النهضة الحُسينية دراسةٌ وتحليل
حيدر الطائي
399
2019-08-23 10:58
الوثائق
نائب يطالب عبد المهدي بالموافقة على شمول ضحايا حادثة التدافع في كربلاء بقانون الشهداء
266
2019-09-13 07:53
بالوثيقة.. الحشد الشعبي يشكل مديرية القوة الجوية
380
2019-09-05 04:09
كيف سقــط غيث التميمي في حفرة "الصهيونية"؟
699
2019-09-05 07:11
انت والمسؤول
نبقى حسينيون ..و..يبقون يزيديون ..
303
2019-09-10 12:11
ما فاد.. بوقي ..ويه ..چوقي و رزوقي.
400
2019-09-08 11:58
عصابة خطيرة في حي الجهاد ببغداد
13936
2017-11-20 06:12
الشعر
شعر/ الحشد قصيدة العراق
361
2019-09-12 06:52
شعر/ ورمينا النهر بالحصى...!!
388
2019-09-12 06:33
قصيدة فتحك الفتح ابا عبد الله
391
2019-09-11 08:53
الصفحة الرياضية
العراق يهزم قيرغستان في تصفيات آسيا للناشئين
182
2019-09-22 07:45
بالوثيقة.. دعوى قضائية بحق عبد الخالق مسعود بسبب ’’الإساءة للصحفيين’’
128
2019-09-21 04:08
نائب: وصلنا للمراحل النهائية في مسودة مشروع قانون الاولمبية العراقية
101
2019-09-21 03:28
اليمن
غوتيريش يتجاهل جرائم العدوان تجاه اليمن ويدين عمليات الرد في بقيق وخريص
99
2019-09-20 04:22
مقتل قائد عسكري سعودي ضمن تحالف العدوان العربي في اليمن
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بالفيديو ::: السلاح العاجز.. على الرغم من صفقات الاسلحة السعودية الا انها عجزت عن انهاء الحرب في اليمن
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التعليقات
فاضل شنبه الزنكي
: الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
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وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف
: اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
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شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي
: السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
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دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي
: اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
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دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
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المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد
: دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
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اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني
: من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
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جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم
: السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
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قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed
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أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
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: بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
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صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
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