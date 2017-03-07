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السيادة العراقية تخترق..!..تركيا تعلن تصفية 3 عناصر من "العمال الكردستاني" شمالي العراق  
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إيران تطالب نيجيريا بنقل الشيخ زكزكي إلى طهران للعلاج  
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أنصار الله الحوثيون يعلنون شن هجمات على قاعدة الملك خالد السعودية  
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كمالوندي: إيران ستجري عمّا قريب اختبارا فريدا من نوعه  
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المعارضة بين البرلمان والميدان  
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العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء
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ما أسرار "الطائرة العجوز" التي تمتلكها إيران وتخشاها أمريكا؟
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26 منفذا حدودياً تهرب من خلالها المواد الممنوعة بالعراق  
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محافظ بغداد يصادق على التصميم القطاعي لمدينة بغداد الصناعية الاقتصادية في النهروان
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رئيس الوزراء يشيد بالتنسيق العالي بين القطعات الأمنية المشاركة في عمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد
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عبد المهدي يوجه هندسة الحشد بتعبيد الطرق الميسمية وكري الانهر والمبازل شمالي بغداد
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رئيس الوزراء والمهندس و وزيرا الدفاع والداخلية يصلون إلى مقر عمليات إرادة النصر للإشراف على العمليات شمالي بغداد
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قيادة قاطع ديالى للحشد تشارك بعمليات إرادة النصر الثانية في الطارمية
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التربية والتعليم؛ بين الواقع والتحدي والحلول الحقيقية
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"تدني مستوى التعليم في العراق أسبابه وعلاجه"محور خطبة الجمعة في الصحن الحسيني المطهر يوم 19/7/2019
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المجلس الأعلى يعزي بوفاة آية الله السيد الحائري  
سماحة الشيخ جلال الدين الصغير ينعى المغفور له بإذنه تعالى اية الله المجاهد السيد علي رضا الحائري
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